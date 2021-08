حبيبي لبنان

أنا مش معودة أكتب بالعربي بس ليوم إجا على بالي إكتبلك بالعربي. بقولوا عنك إنك عربي. وبيحكوا عن عروبتك. وحاطينك باللجنة العربية. من وين لوين إنت عربي….إنت يا لبنان رون بوان لثقافات العالم.

. بتعرف شو؟ رح كفي بالفرنسي.

Tu me manques mon cher Liban.Tes odeurs à la man2ouché, au yesmin et au farrouj mechwé 3al fahem. Tes virées vers Trablous pour manger une bonne “haléwit el jebn”. Tes promenades à Harissa, à Mar Charbel et à Naqoura. Ton courage et ta volonté qui persistent contre vents et marées.

Bass akh ya Lebnen, ils t’ont détruit. Ils ont détruit ta montagne. Ils ont souillé ta mer. Il ont sali ton nom. Mais tu restes Lebnen. Dans mon coeur. Et dans le coeur de beaucoup de tes enfants. Tu peux compter sur nous tu sais? Nous serons toujours là pour toi. Car ni les arabes d’arabie, ni les européens de l’occident, ni personne ne te sauvera de la gueule du loup comme tes propres enfants. . Et ceux qui te font croire ça te mentent. Car ils t’envient. Et les envieux sont nombreux. Nous sommes tes enfants et nous serons toujours là pour toi. Ne l’oublie jamais.

Mais toi aussi tu dois faire un effort pour nous. Un effort dans tous les sens du terme. Tu ne peux pas changer d’image. Ni d’identité. Tu es un message pour l’humanité. Ne l’oublie pas. Garde ton orgueil et ton identité et arrête de mendier à droite et à gauche. Montre au monde entier que Lebnen peut renaître de ses cendres. Et sors de ces cendres dans lesquelles tu t’es mis.

Yalla, rassemble tes enfants autour de toi et relève-toi. Dis-leur que tu n’existerais pas sans eux tous, réunis dans le respect l’un de l’autre. Car tu nous manques.

Tout de toi manque. Les chauffeurs de service lourds et insistants qui claxonnent à la vue d’un piéton. Les chauffeurs de taxis qui nous racontent toutes les mondanités du pays le temps d’un trajet. Ta chaleur et ton humidité. Tout manque. Les “sobhiés” dans lesquelles il y a toujours quelqu’un pour nous prédir l’avenir dans le fond d’une tasse de café. Ta musique nous manque. La vraie. La libanaise. Celle chantée en libanais. Celle qui parle d’été, de fleurs, d’amour et de Lebnen. Ta générosité et ta chaleur humaine manquent beaucoup.

Yalla. Relève-toi. Et avance. Arrête d’aller à reculons. Oublie le passé et concentre-toi sur le futur de tes enfants qui sont en train de partir vers d’autres horizons. Qui sait s’ils reviendront. Tu n’as pas peur quand tu les vois partir comme ça? Pourquoi ya Lebnen? Pourquoi? Qui t’exige ce m’enfoutisme? Où tu penses arriver comme ça? Qui va accueillir tes enfants plus tard?

S’il te plaît, fais un effort. Et travaille sur toi et sur le bien-être de tes enfants. On a besoin de toi. Tous. Nous avons besoin de toi.

Yalla je te laisse en esperant te voir bientôt.

Fais attention à toi, ya habibé ya Lebnen.

Nayla Tahan Attié

Libanaise de l’étranger

