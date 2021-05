Après avoir fermé ses portes le 18 avril 2020, l’Hôtel Bristol se sépare de son mobilier pour la bonne cause. Il devrait être ainsi distribué via l’ONG Beit el Baraka à plus de 3000 familles victimes de l’explosion du Port de Beyrouth.

Établissement 5 étoiles, il venait d’être rénové entre 2013 et 2015 et n’avait jamais arrêté de fonctionner même durant la guerre civile libanaise.

Joseph Coubat, son gérant, avait alors indiqué que la crise économique et la chute du taux d’occupation de l’établissement suite à la crise du coronavirus ont poussé les actionnaires à prendre cette délicate décision, même s’il n’écartait pas alors une possible réouverture si les beaux jours reviennent, la vente du mobilier pourrait encore cette possibilité.

Cet hôtel avait été inauguré en 1951, rue Marie Curie à proximité des centres d’affaires du le quartier de Verdun à Beyrouth. L’établissement avait également souffert des aléas de l’Histoire Libanaise, de la guerre civile à l’invasion israélienne, ou encore était témoins des fameuses rencontres du Bristol dans les années 2000 où certains hommes politiques s’étaient opposés à la présence syrienne entre 2004 et 2005. Parmi les personnalités qui y ont séjournées le Prince Albert de Monaco, le dernier Shah d’Iran Mohammed Reza Pahlavi et son épouse Soraya, le Président de la République Française Jacques Chirac, ou encore les roi d’Arabie Saoudite Abdallah et de Jordanie, le Roi Hussein.

Sur le plan architectural, l’établissement de 6 étages et de 157 chambres était connu pour avoir été aménagé par un décorateur français à l’époque renommé, Jean Royère avant sa rénovation pour plusieurs millions de dollars qui s’est achevée en 2015. À la suite de cette dernière, sur les conseils de Galal Mahmoud, l’hôtel adoptera un style plus “libanais”.

Il était notamment connu pour son lounge oriental mis en place par des artisans locaux et conservé même après cette rénovation.