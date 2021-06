L’initiative vise à rendre la GWR plus pertinente et accessible aux personnes handicapées physiques, intellectuelles et visuelles du monde entier

Dubaï, Émirats arabes unis, 4 e Juin 2021 – Darine Barbar, une athlète amputée inspirante qui vient de marquer l’histoire en battant le titre Guinness World Records™ pour la chaise/l’assise murale statique de Samson la plus longue (femme) atteignant un total de 2 minutes, et 8,24 secondes.

Darine a subi une amputation de la jambe gauche au-dessus du genou et a perdu sa jambe à l’âge de 15 ans à cause d’un cancer des os. Elle a eu un autre accident en 2013 lorsqu’elle s’est cassé la hanche gauche où se trouve son amputation et a dû avoir deux vis dans la hanche.

Le record battu aujourd’hui marque le lancement du Guinness World Records Initiative des dossiers de dépréciation , lequel voit l’introduction d’une première classification de vingt-trois catégories pour les déficiences physiques, intellectuelles et visuelles. Les classifications, créées avec le soutien d’experts externes, seront applicables à tous les records de sports, de force et de «voyage».

Le résultat est la possibilité de créer potentiellement des centaines de nouveaux titres de disques qui peuvent être tentés par des personnes handicapées dans le monde entier, permettant amateur athlètes, remise en forme fanatiques et passionnés de sport à obtenir des titres GWR pour des enregistrements tels que celui révélé aujourd’hui, ainsi que des titres tels que ‘La plupart des tractions en une minute – AA1 ‘ et ‘Temps le plus rapide pour tirer un camion de pompiers 100 mètres – MP3 ‘, et beaucoup plus.

Après avoir établi le record du monde, Darine a déclaré : « J’ai perdu ma jambe gauche en juin 1993 à l’âge de 15 ans à cause d’un cancer des os, et aujourd’hui, le même mois après 28 ans, je suis de retour pour gagner la bataille. Mon histoire en a inspiré beaucoup au fil des ans, et aujourd’hui, je fais l’histoire dans l’espoir d’inspirer des millions de personnes dans le monde. Je remercie Guinness World Records™ d’avoir pris en compte les nouvelles classifications pour les personnes avec détermination, et je suis fier de faire partie d’une campagne qui changera la vie de millions de personnes à travers le monde.

Adam Brown, directeur des records chez Guinness World Records, a déclaré : «C’est un privilège de lancer aujourd’hui notre Impairment Records Initiative, un projet qui rendra GWR instantanément plus pertinent et accessible à des millions de personnes à travers le monde. Le projet est en préparation depuis plusieurs années, donc le voir se concrétiser avec l’annonce de trois nouveaux détenteurs de records fantastiques est incroyablement humiliant. Nous espérons vraiment qu’en lançant ce projet et en couronnant de nouveaux détenteurs de records, nous encouragerons beaucoup plus de personnes souffrant de déficiences physiques, intellectuelles ou visuelles à nous contacter et à tenter un titre Guinness World Records à l’avenir.

