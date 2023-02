Publicité

Un séisme de magnitude 4.3 en face des côtes syriennes a été ressenti de manière atténuée à Tripoli au Nord du Liban. Cette secousse s’est produite à 10h17 du matin à une profondeur de 40 km.

