L’escalade récente au Moyen-Orient, marquée par le bombardement d’une annexe située à l’intérieur du campus de l’ambassade d’Iran à Damas, soulève des questions cruciales sur la stabilité régionale et les implications internationales de telles actions. Ce développement tragique, qui a entraîné la mort de Muhammad Reza Zahidi, un chef de la Force Quds en Syrie, au Liban et ailleurs, ainsi que de six autres personnes, représente un tournant potentiel dans les tensions israélo-iraniennes, avec des répercussions qui pourraient s’étendre bien au-delà des frontières syriennes.

Les déclarations du ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir-Abdollahian, soulignent l’intensité de la situation et la complexité des alliances et des responsabilités internationales. Amir-Abdollahian a clairement indiqué que les États-Unis devraient être tenus responsables des actions d’Israël, considérant Washington comme complice des “crimes” d’Israël en raison de son soutien inconditionnel à l’État hébreu.

Cette affirmation fait écho à une perception répandue dans certaines parties du monde qui voit les États-Unis non seulement comme un allié stratégique d’Israël, mais aussi comme un acteur ayant un degré de responsabilité dans les actions militaires d’Israël, en raison de leur soutien militaire, économique et diplomatique continu. La démarche d’Amir-Abdollahian, consistant à communiquer cette position par l’intermédiaire d’un diplomate suisse — la Suisse agissant traditionnellement comme puissance protectrice des intérêts américains en Iran en l’absence de relations diplomatiques directes entre les États-Unis et l’Iran —, illustre les voies formelles et indirectes par lesquelles les messages politiques et diplomatiques sont transmis dans les relations internationales complexes d’aujourd’hui.

Qui était Muhammad Reza Zahidi ?

Muhammad Reza Zahidi, souvent désigné par les médias comme le commandant de la force Quds des Gardiens de la révolution en Syrie et au Liban, était une figure clé dans l’orchestration de la contrebande de munitions et d’armes de précision au Liban. Il a dirigé l’unité 18000 de la Force Quds et a eu des rôles significatifs au sein de la Force aérienne des Gardiens de la révolution iraniens ainsi que de la division de l’Imam Hussein. Les rapports indiquent que Zahidi rencontrait des dirigeants du mouvement du Jihad islamique palestinien au moment de l’attaque, bien que ces informations n’aient pas été indépendamment vérifiées.

Il était également un des coordinateurs avec le Hezbollah.

La réaction de l’Iran

L’Iran, en réponse à cette attaque, a promis une riposte. Le ministre iranien des Affaires étrangères, appelant à une “réponse sérieuse” de la communauté internationale, a qualifié le bombardement de “violation de toutes les obligations internationales”. Cette déclaration souligne le désarroi et la colère de l’Iran, qui considère l’acte comme une agression directe contre sa souveraineté et ses diplomates. L’Iran a également conservé son droit de prendre des contre-mesures, promettant de punir l’agresseur, une déclaration qui augmente la tension et l’anticipation d’une escalade militaire et diplomatique future.

Cette attaque s’est produite contre une annexe d’une représentation diplomatique, ce qui, en d’autres termes, signifie qu’elle a été perpétrée contre le territoire souverain iranien. Une représentation diplomatique est considérée comme une extension du territoire de l’État qu’elle représente. Par conséquent, toute attaque contre elle est considérée comme une attaque contre l’État lui-même. Dans ce cas précis, l’attaque a été menée contre une annexe de la représentation diplomatique, qui est également considérée comme faisant partie intégrante du territoire souverain de l’Iran. Ainsi, cette attaque n’est pas seulement dirigée contre un bâtiment ou des individus spécifiques, mais elle est aussi considérée comme une attaque directe contre l’Iran en tant que nation souveraine.

La perspective israélienne

Israël, bien que n’ayant pas officiellement revendiqué la responsabilité de l’attaque, a une longue histoire de frappes ciblées en Syrie, visant principalement à contrer l’influence iranienne et la présence militaire dans la région et intervient 2 jours après qu’un raid de Tsahal ait touché la ville d’Alep. Il s’agit cependant de la première fois qu’Israël frappe un territoire iranien.

Ces actions sont justifiées par Israël comme des mesures de défense contre ce qu’il perçoit comme une menace iranienne directe à sa sécurité. La fréquence des attaques contre des cibles liées à l’Iran en Syrie et au Liban montre la détermination d’Israël à empêcher l’Iran de renforcer sa position militaire à ses frontières.

Implications régionales

L’incident souligne la fragilité de la situation au Moyen-Orient, où des alliances complexes et des rivalités séculaires peuvent rapidement transformer des incidents isolés en confrontations plus larges. La mort de figures militaires clés comme Zahidi pourrait entraîner des représailles et une escalade militaire, potentiellement déstabilisant davantage la région. De plus, la communauté internationale se trouve dans une position délicate, devant naviguer entre la condamnation des violations de la souveraineté et la gestion des implications de telles actions sur la sécurité régionale.

Réponse internationale

La demande de l’Iran d’une réunion urgente du Conseil de sécurité de l’ONU souligne l’importance de l’incident sur la scène internationale. La réaction du Conseil de sécurité, et plus largement de la communauté internationale, pourrait déterminer la trajectoire de la réponse à cet incident, équilibrant la condamnation de l’attaque et la nécessité de maintenir la paix et la sécurité régionales.

En conclusion, le bombardement de l’annexe de l’ambassade d’Iran à Damas et la mort de Muhammad Reza Zahidi accentuent les tensions déjà vives entre Israël et l’Iran, avec des implications potentielles pour la sécurité régionale et internationale. Alors que l’Iran promet des représailles, la communauté internationale est placée devant le défi de répondre de manière à prévenir une escalade tout en préservant la stabilité régionale. La manière dont cette situation se développera pourrait avoir des répercussions durables sur la dynamique du pouvoir au Moyen-Orient.

Cependant, ce dimanche, on a appris que les Etats-Unis ont libéré de nouveaux crédits en vue de livrer d’importants équipements militaires à Israël, et notamment des bombes de 900 kg, ce qui pourrait laisser envisager qu’un nouveau conflit se prépare.