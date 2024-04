Dans une atmosphère de tension palpable, Israël se prépare à une réponse iranienne suite à l’incident de Damas. Les hauts responsables israéliens ont révélé un avertissement de la CIA, prévoyant une riposte iranienne directe. Cette anticipation est fondée sur un consensus politique et de sécurité, soulignant l’inévitabilité de la réaction iranienne, bien que l’étendue et la nature précise de cette réponse restent sujettes à spéculation. Selon les renseignements américains et israéliens, l’Iran pourrait recourir à des missiles de longue portée et à ailes pour cibler des lieux stratégiques en Israël.

Cette brusque montée de la tension pourrait s’avérer être critique pour l’armée israélienne déjà fortement sous pression entre le conflit à haute intensité à Gaza contre le Hamas et à moindre intensité au Sud Liban ou encore avec les tentatives de bombardements avec des missiles balistiques depuis le Yémen.

Mobilisation et mesures israéliennes

Face à cette menace, l’armée israélienne a pris des mesures drastiques en suspendant les permissions pour toutes ses unités de combat, signalant un état de guerre imminent. Cette suspension est une réaction directe à l’évaluation de la situation sécuritaire, avec un déploiement de forces adapté aux nécessités du moment. Pourtant, dans un effort pour rassurer la population, les autorités ont maintenu que les préparatifs de défense n’impliquaient pas de changements immédiats dans les directives civiles, minimisant la nécessité de mesures de précaution telles que l’achat de générateurs ou la constitution de réserves de nourriture.

Contre-mesures et brouillage GPS

En réponse à la menace de précision accrue des missiles ennemis, Israël a intensifié ses efforts de brouillage GPS, affectant une large portion du territoire, de Haïfa à Tel Aviv, et même à Jérusalem. Ce brouillage a eu pour effet de désorienter les systèmes de navigation, illustrant les tentatives d’Israël de compromettre l’efficacité des technologies de guidage de missiles ennemis.