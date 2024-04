Face à ces événements, la communauté internationale, déjà préoccupée par la stabilité de la région, observe avec une attention accrue la possibilité des représailles israéliennes aux représailles iraniennes. La réaction de la Jordanie, un acteur clé de la région, a été particulièrement notable. Le ministre jordanien des Affaires étrangères, Ayman Safadi, a fermement annoncé que le royaume se défendrait contre toute incursion dans son espace aérien, qu’elle provienne d’Israël ou d’Iran. Cette déclaration fait suite à des préoccupations que les répliques entre Israël et l’Iran pourraient endommager ou impliquer des territoires tiers comme la Jordanie. Pour rappel, les forces aériennes jordaniennes auraient intercepté une douzaine de drones et de missiles balistiques iraniens en coopération avec la France qui dispose d’une base militaire sur place.

Dans une interview accordée à CNN, Safadi a exprimé son espoir que la pression actuelle sur Israël pour qu’elle ne procède pas à une escalade supplémentaire aboutira à une réduction des hostilités. Il a souligné l’importance de travailler vers une désescalade globale et de poursuivre un objectif commun : la paix basée sur la solution à deux États, la seule voie jugée viable par de nombreux acteurs pour garantir la paix et la sécurité à long terme dans la région.

Le ministre jordanien a également souligné la longue politique de son pays de défendre son espace aérien contre toute forme de menace, qu’elle provienne de drones ou de missiles. Il a réitéré l’engagement de la Jordanie à protéger sa sécurité nationale et celle de ses citoyens, tout en précisant que la Jordanie réagirait de la même manière, quel que soit l’agresseur.

L’intervention de Safadi a également soulevé des questions sur le rôle des États-Unis et d’Israël dans la demande de soutien de la Jordanie pour intercepter des projectiles, bien que Safadi ait clarifié que les actions de la Jordanie étaient motivées par sa propre politique de sécurité et non par des pressions extérieures.

Pour rappel, l’Iran a lancé une opération de représailles durant la nuit de samedi à dimanche, en réponse à un bombardement israélien sur son consulat à Damas le 1er avril. Cette action iranienne semble marquer une nouvelle phase dans le conflit latent entre l’Iran et Israël, exacerbant les inquiétudes régionales concernant une possible escalade plus large.

La destruction du consulat iranien à Damas par Israël avait déjà attisé les flammes d’un conflit qui couve depuis longtemps, les accusations et les tensions s’accroissant de part et d’autre. En représailles, l’Iran a justifié son intervention militaire par la nécessité de défendre sa souveraineté et ses intérêts nationaux, affirmant avoir fait “ce qu’il fallait faire” et qu’il n’y avait “plus rien à ajouter”.