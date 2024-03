Au cœur des dynamiques politiques du Liban, l’initiative du Hezbollah visant à renouer avec le Courant Patriotique Libre (CPL) marque un effort de réconciliation face à un climat de tension montante. S’appuyant sur les révélations d'”Asharq Al-Awsat”, la dernière édition du quotidien décrypte les efforts de rapprochement entre ces deux forces politiques majeures du pays, autrefois alliées, aujourd’hui en quête de terrain d’entente suite à une série de désaccords profonds, notamment au sujet des élections présidentielles.

La récente visite de représentants du Hezbollah au général Michel Aoun, figure emblématique du CPL et ancien président libanais, incarne une tentative de dialogue et d’apaisement. Les parlementaires Mohammed Raad, Ali Ammar, et Hassan Fadllah ont souligné la nécessité d’une ligne de communication ouverte et durable avec Aoun, mettant en avant l’importance de cette interaction pour la stabilité et l’harmonie nationales. Cette démarche intervient dans un contexte de critique ouverte du Hezbollah par Aoun, notamment en ce qui concerne la politique du parti vis-à-vis du conflit de Gaza et sa supposée influence néfaste sur la fin de son mandat présidentiel.

Le choix délibéré du Hezbollah d’exclure Gebran Bassil, figure centrale du CPL et proche d’Aoun, de ces discussions, a suscité des interrogations sur les relations internes au sein du CPL ainsi qu’entre le CPL et le Hezbollah. Néanmoins, des sources au sein du CPL ont minimisé cette exclusion, affirmant l’unité et la constance des relations entre Aoun, Bassil, et le Hezbollah, malgré les apparences.

Les déclarations préalables d’Aoun mettant en lumière ses réserves quant à l’engagement du Liban dans le conflit de Gaza sans un accord de défense formel ont exacerbé les tensions avec le Hezbollah. Ces déclarations contrastent avec les espoirs de certains que les positions d’Aoun et de Bassil, ce dernier ayant ouvertement critiqué l’implication du Liban dans la lutte pour la libération de la Palestine, seraient alignées.

En outre, cette rencontre a permis d’aborder des sujets critiques tels que le cessez-le-feu à Gaza et ses répercussions pour le Liban, ainsi que la question de la présidence de la République, révélant ainsi la complexité des enjeux politiques et des alliances fluctuantes au Liban.