Walid Fayyad conclut sa visite en France

Le ministre de l’énergie et des ressources hydrauliques Walid Fayyad a conclu sa première journée en France où il a évoqué la situation du secteur de l’électricité publique et des eaux et des mesures possibles face à la crise avec son homologue Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique.

Les 2 ministres ont convenu de la nécessité de développer les ressources alternatives de production d’énergie comme les ressources hydrauliques, solaires et éoliennes.

La ministre française a indique que Paris sera prêt à coopérer sur ce dossier avec Beyrouth.

Walid Fayyad a également rencontré des chefs d’entreprises impliquées dans le secteur de l’énergie dont General Electric Power et St Gobain. Il devrait poursuivre demain ses entretiens en vue de tenter de résoudre la crise de l’énergie au Liban.