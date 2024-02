Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a dévoilé un plan écrit visant à la démilitarisation et à la reconstruction de Gaza suite au conflit sanglant en cours, qui a tué près de 30 000 Palestiniens et blessé plus de 70 000 personnes.

Au cœur de la proposition se trouve une stratégie clé : l’établissement d’une entité civile chargée de superviser la démilitarisation de Gaza assiégée tout en préservant l’autonomie opérationnelle de l’armée israélienne dans l’enclave bloquée.

Cela marque la première fois que Netanyahu a formellement articulé ses stratégies pour l’après-conflit de Gaza sous forme écrite.

Maintien de la liberté opérationnelle

Selon le Jerusalem Post, la proposition de Netanyahu souligne l’importance cruciale de la démilitarisation comme préalable à tout commencement des efforts de reconstruction.

Cette approche stratégique, selon Axios, souligne l’engagement indéfectible d’Israël à maintenir la liberté opérationnelle au sein de Gaza assiégée, pour prévenir la résurgence du “terrorisme” et assurer la sécurité de ses frontières.

Les éléments clés de ce plan incluent l’établissement d’une zone de sécurité le long de la clôture de Gaza avec Israël et la mise en œuvre de mécanismes de surveillance robustes pour maintenir le contrôle sur la région.

Au centre de la vision de Netanyahu, comme détaillé par Israel National News, se trouve la démilitarisation complète de Gaza, Israël assumant la responsabilité de superviser ce processus pour garantir la conformité.

De plus, les plans pour des initiatives de “déradicalisation” au sein des institutions religieuses, éducatives et de bien-être de l’enclave bloquée sont mis en avant, visant à contrer ce que Netanyahu appelle les influences “extrémistes” au sein du territoire.

‘Efforts de reconstruction’

La proposition de Netanyahu s’étend également aux efforts de reconstruction.

Comme rapporté par le Jerusalem Post, le plan envisage l’implication de corps civils locaux dans l’administration des services publics au sein de Gaza assiégée, tandis que les agences d’aide internationales sont prévues pour mener les efforts de reconstruction.

Selon Axios, Netanyahu plaide pour la fermeture de l’UNRWA, citant des allégations d’implication dans des activités “violentes”. Ce mouvement souligne la détermination d’Israël à s’assurer que les efforts d’aide soient conformes à ses intérêts de sécurité.