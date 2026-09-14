Dory Chamoun est décédé au Liban à 94 ans

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Le Liban a appris lundi 14 septembre 2026 la mort de Dory Camille Chamoun, ancien député du Chouf et ancien président du Parti national-libéral. Figure de l’une des familles politiques les plus anciennes du pays, le fils de l’ancien président de la République Camille Chamoun est décédé à l’âge de 94 ans. L’annonce, diffusée en début d’après-midi, marque la disparition d’un responsable qui avait traversé plusieurs décennies de la vie politique libanaise, de la guerre civile à l’après-guerre, avant de transmettre la direction du parti à son fils Camille Dory Chamoun.

Dory Chamoun est mort à 94 ans

La mort de Dory Chamoun a été annoncée au Liban lundi 14 septembre. Plusieurs médias libanais ont confirmé dans la foulée le décès de l’ancien parlementaire et ancien dirigeant du Parti national-libéral. Né le 8 novembre 1931 à Deir el-Qamar, dans le Chouf, il aurait eu 95 ans en novembre prochain.

Les premières annonces disponibles ne détaillent pas, à ce stade, les circonstances précises du décès. Elles se concentrent sur son parcours politique et sur les responsabilités qu’il a exercées. Les informations concernant les funérailles, les condoléances officielles et les cérémonies prévues doivent encore être précisées.

La disparition de Dory Chamoun touche directement une formation historique de la scène chrétienne libanaise. Elle concerne aussi Deir el-Qamar, localité à laquelle son parcours politique et municipal est resté étroitement lié. Son fils, Camille Dory Chamoun, dirige aujourd’hui le Parti national-libéral et siège au Parlement.

Un héritier de Camille Chamoun entré durablement en politique

Dory Chamoun était le fils de Camille Nimr Chamoun, président de la République libanaise de 1952 à 1958 et fondateur du Parti national-libéral. Cette filiation l’a placé très tôt au cœur d’une famille dont l’histoire se confond avec plusieurs épisodes majeurs de la vie politique libanaise de la seconde moitié du XXe siècle.

Son frère cadet, Dany Chamoun, avait lui aussi occupé une place centrale au sein du Parti national-libéral. Dany Chamoun, son épouse Ingrid et deux de leurs enfants ont été assassinés en octobre 1990. Après cette rupture majeure dans l’histoire familiale et politique des Chamoun, Dory Chamoun a pris la tête du parti.

Il a dirigé le Parti national-libéral pendant environ trois décennies. En avril 2021, la présidence de la formation est passée à son fils Camille Dory Chamoun. Dory Chamoun en est alors devenu le président honoraire, conservant une place symbolique au sein d’un parti fondé par son père en 1958.

Son parcours s’inscrit ainsi dans une continuité familiale rare par sa durée. Trois générations de la famille Chamoun ont occupé successivement des responsabilités importantes dans cette formation : Camille Chamoun, Dany Chamoun, puis Dory Chamoun et, désormais, Camille Dory Chamoun.

Deir el-Qamar, l’autre ancrage de Dory Chamoun

Au-delà des fonctions partisanes, Dory Chamoun a construit une partie importante de sa carrière à Deir el-Qamar, berceau historique de sa famille dans le Chouf. Il y a été élu à la tête de la municipalité en 1998.

Cet ancrage local a constitué une dimension constante de son activité publique. Alors que le Parti national-libéral avait boycotté plusieurs élections législatives organisées durant la période de forte influence syrienne sur le Liban, Dory Chamoun avait choisi de participer à la vie municipale.

La mairie de Deir el-Qamar lui a ainsi offert un terrain d’action politique distinct du Parlement. Il a conservé cette fonction jusqu’à la période précédant son entrée à la Chambre des députés en 2009.

Le lien avec le Chouf ne relevait pas seulement de l’histoire familiale. Il s’est traduit par une implantation électorale concrète. Lors des élections législatives de juin 2009, Dory Chamoun a remporté le siège maronite du Chouf et est devenu député.

Député du Chouf de 2009 à 2018

Son élection de 2009 a marqué son retour au premier plan institutionnel. Dory Chamoun a siégé au Parlement jusqu’à la fin de la législature en 2018. Son mandat s’est déroulé durant une période de fortes tensions politiques au Liban, marquée notamment par les divisions entre les blocs issus du 8-Mars et du 14-Mars, la guerre en Syrie et les longues crises institutionnelles libanaises.

Dory Chamoun s’était inscrit dans le camp politique opposé à la présence et à l’influence syriennes au Liban. Cette ligne constituait l’un des marqueurs les plus constants de son parcours depuis les années 1990.

Le Parti national-libéral avait notamment boycotté les élections législatives de 1992, 1996 et 2000. Après l’assassinat de l’ancien premier ministre Rafic Hariri, le 14 février 2005, Dory Chamoun avait participé à la dynamique politique qui a accompagné les grandes manifestations de cette année-là et le retrait des troupes syriennes du Liban.

Cette orientation explique une partie de ses alliances après 2005. Elle ne résume toutefois pas l’ensemble de son parcours, marqué aussi par des rapports changeants avec les autres forces chrétiennes et par les équilibres propres au Chouf.

La mort de Dory Chamoun referme une longue séquence familiale

Avec la mort de Dory Chamoun, une génération directement liée à la présidence de Camille Chamoun disparaît de la scène politique libanaise. Né avant l’indépendance du Liban de 1943, il a connu l’époque de la jeune République, la présidence de son père, la guerre civile, la période de tutelle syrienne, le retrait syrien de 2005 et les recompositions politiques qui ont suivi.

Sa trajectoire a aussi été marquée par les drames subis par la famille Chamoun. L’assassinat de Dany Chamoun en 1990 avait profondément modifié la direction du Parti national-libéral et conduit Dory Chamoun à assumer un rôle politique de premier plan.

Le décès annoncé ce 14 septembre ne provoque toutefois pas de vacance à la tête du parti. La succession politique avait déjà été organisée en 2021 avec l’élection de Camille Dory Chamoun à la présidence du Parti national-libéral. Celui-ci a ensuite été élu député lors des législatives de 2022.

La conséquence immédiate est donc avant tout symbolique et historique. Le Parti national-libéral perd son ancien président et l’un de ses principaux représentants de l’après-guerre. Deir el-Qamar perd également un ancien maire et ancien député dont le nom est resté associé pendant des décennies à la vie publique du Chouf.

Les hommages et les funérailles désormais attendus

L’annonce étant toute récente, la séquence des réactions politiques ne fait que commencer. Les prises de position des responsables libanais, les hommages du Parti national-libéral et les modalités des obsèques devraient préciser dans les prochaines heures la portée institutionnelle donnée à cette disparition.

À ce stade, les informations publiées confirment le décès de Dory Chamoun ce lundi 14 septembre 2026 et rappellent ses principales fonctions : ancien président du Parti national-libéral, ancien député du Chouf et ancien président de la municipalité de Deir el-Qamar.

Les détails officiels concernant le lieu et la date des funérailles restent attendus. Ils constitueront la prochaine étape concrète après l’annonce de la disparition de l’une des dernières figures politiques libanaises directement issues de la génération familiale de l’ancien président Camille Chamoun.





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