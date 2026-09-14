Revue de presse : le Sud libanais entre intensification des frappes et enlisement des négociations

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La pression militaire se poursuit autour de Nabatiyeh

Le Sud du Liban domine largement les unes et les pages politiques de la presse du 14 septembre 2026. Les journaux décrivent une situation où la pression militaire israélienne se poursuit alors que le processus de négociation marque le pas. Les frappes autour de Nabatiyeh, le sort du secteur d’Ali al-Taher et la visite du président Joseph Aoun dans le Sud structurent cette actualité. À cela s’ajoute le report de la nouvelle session de négociations prévue à Rome. Le contraste est donc net. D’un côté, Beyrouth cherche à renforcer la présence de l’État et de l’armée. De l’autre, les opérations militaires israéliennes continuent et les discussions n’ont pas encore produit le retrait attendu.

Al Quds Al Arabi rapporte, le 14 septembre 2026, que l’aviation israélienne a mené plusieurs frappes sur Nabatiyeh al-Fawqa et Kfar Tebnit. Certains secteurs ont été visés à plusieurs reprises en moins d’une demi-heure. Le secteur boisé d’Ali al-Taher a également été bombardé. D’autres frappes ont touché les environs de la colline de Dabché. À Kfar Tebnit, trois frappes ont été signalées en moins d’une vingtaine de minutes. Zawtar al-Charqiyé a, pour sa part, subi des tirs d’artillerie. Al Sharq décrit, à la même date, des bombardements contre Nabatiyeh al-Fawqa, Kfar Tebnit, Haddatha, Markaba, Zawtar al-Charqiyé et plusieurs secteurs voisins. Le journal mentionne également une importante explosion à Khiam ainsi que des opérations dans les environs de Qantara.

Asharq Al-Awsat apporte, le 14 septembre 2026, un autre élément sur l’intensité des opérations. Le journal affirme que les frappes ont repris autour des hauteurs d’Ali al-Taher après une opération de destruction menée quelques jours auparavant. Il évoque environ 1 100 tonnes d’explosifs utilisées lors de cette destruction. Le journal rapporte aussi plusieurs explosions à Mansouri, accompagnées de tirs d’artillerie. Des informations relayées par des médias libanais font également état de mouvements de bâtiments israéliens au large de cette localité. Ainsi, les opérations ne se limitent pas à une seule zone. Elles concernent plusieurs secteurs du Sud et entretiennent une forte incertitude sur les intentions militaires israéliennes.

Ad Diyar considère, le 14 septembre 2026, que cette pression pourrait encore augmenter à l’approche des élections israéliennes. Le journal lie la réticence du gouvernement de Benjamin Netanyahu à faire des concessions à la situation politique intérieure israélienne. Selon cette lecture, la priorité donnée au terrain réduirait les chances d’une avancée rapide à la table des négociations. Le chercheur Sami Nader, interrogé par Ad Diyar, estime que le rapport entre négociation et affrontement s’est inversé. Selon lui, le bruit de la bataille domine désormais celui des discussions. Il considère toutefois qu’une guerre générale n’est pas l’hypothèse la plus probable. Il évoque plutôt une pression militaire contrôlée, susceptible d’être utilisée dans les calculs électoraux israéliens.

Joseph Aoun mise sur le retour visible de l’État

Dans ce contexte, la visite de Joseph Aoun à Nabatiyeh et à Zawtar al-Gharbiyé prend une portée particulière. Plusieurs publications en font l’un des principaux faits politiques du week-end. Al Quds Al Arabi rapporte, le 14 septembre 2026, que le président s’est rendu dans la région avec le commandant de l’armée, le général Rodolphe Haykal. Cette visite intervient après un appel lancé par des habitants de Nabatiyeh pour obtenir davantage de protection de l’État et un renforcement de la présence de l’armée. Dans les rues de la ville, Joseph Aoun a rencontré des habitants qui lui ont exposé leurs inquiétudes et leur volonté de rester sur leurs terres sous la protection des institutions publiques.

Le message présidentiel est centré sur quatre priorités. Joseph Aoun a cité le retrait israélien, le retour des prisonniers, le retour des habitants déplacés dans leurs villages et la reconstruction du Sud. Il a présenté ces objectifs comme des constantes nationales. Al Sharq rapporte, le 14 septembre 2026, que le président a également insisté sur le droit des habitants du Sud à vivre dans la sécurité. Son déplacement avec les responsables militaires et sécuritaires devait montrer que l’État entend rester présent sur le terrain et assurer les services nécessaires à la population.

La portée du déplacement dépasse donc sa dimension symbolique. Elle concerne directement la question de l’autorité publique dans une région où se superposent présence militaire israélienne, déploiement de l’armée libanaise, zones détruites et débat sur les armes du Hezbollah. Al Joumhouria souligne, le 14 septembre 2026, que la priorité libanaise reste la consolidation intérieure face aux risques régionaux. Le journal décrit une période où le Liban demeure exposé aux conséquences des crises voisines. Il insiste aussi sur la nécessité de transformer les déclarations officielles en mesures concrètes, notamment pour les habitants touchés par les destructions.

Cette question est également reprise par le patriarche maronite Béchara Raï. Al Sharq rapporte, le 14 septembre 2026, qu’il a déclaré que « la protection du Sud ne se fait pas par des slogans ». Il a défendu une responsabilité pleine de l’État envers le territoire et la population. Il a également replacé la question des armes dans un cadre institutionnel. Selon lui, leur concentration entre les mains de l’État ne doit pas être comprise comme la victoire d’un camp sur un autre. Elle doit correspondre à l’existence d’une seule autorité nationale chargée de la décision souveraine et de la protection des citoyens.

Ad Diyar rapporte la même prise de position le 14 septembre 2026. Béchara Raï insiste aussi sur les difficultés rencontrées par les habitants de Rmeich, Aïn Ebel et Debel. Il évoque les obstacles aux déplacements et à l’arrivée de certaines aides. Il demande donc un mécanisme stable permettant aux convois humanitaires de rejoindre les populations concernées. Cette dimension civile complète la question militaire. La bataille autour du Sud concerne aussi le maintien des habitants dans leurs villages, l’accès aux services et les conditions d’un retour durable.

Le calendrier des négociations devient incertain

Le second grand volet de cette actualité concerne les négociations entre le Liban et Israël. Al Quds Al Arabi indique, le 14 septembre 2026, que la huitième session prévue à Rome a été reportée. Plusieurs échéances sont citées. Le 17 septembre doit se tenir à Paris une réunion préparatoire consacrée au soutien à l’armée libanaise. Le Liban doit ensuite participer aux travaux de l’Assemblée générale des Nations unies. Une rencontre impliquant le Premier ministre Nawaf Salam, le ministre des Affaires étrangères Youssef Raggi et le secrétaire d’État américain Marco Rubio est également attendue à la fin du mois.

Selon un responsable américain cité par Al Quds Al Arabi le 14 septembre 2026, la nouvelle session de Rome serait repoussée au mois d’octobre. Le canal de discussion ne serait cependant pas interrompu. Les ambassadeurs libanais et israélien aux États-Unis devraient se rencontrer à Washington afin d’examiner les développements récents et la poursuite de la mise en œuvre de l’accord-cadre conclu en juin. Ad Diyar donne une lecture voisine. Le journal estime que Washington cherche à éviter une interruption totale du processus. Une rencontre entre ambassadeurs permettrait ainsi de maintenir un canal actif malgré le report des négociations formelles.

Les raisons du report font toutefois l’objet de lectures différentes. Ad Diyar juge peu convaincantes les explications liées aux fêtes juives et au calendrier diplomatique. Le journal considère que le facteur principal réside dans le faible intérêt de Benjamin Netanyahu pour des concessions avant les élections israéliennes. Al Quds Al Arabi insiste davantage sur l’accumulation des échéances diplomatiques. Les deux publications convergent néanmoins sur un point : le processus est ralenti et aucune avancée immédiate n’est garantie.

Annahar place également, le 14 septembre 2026, le soutien à l’armée au cœur de cette séquence. La réunion de Paris doit examiner les besoins sécuritaires et militaires du Liban. Selon une source française citée par le journal, il ne s’agit pas encore de la conférence qui décidera de la distribution des équipements et des aides. Cette étape doit d’abord permettre d’évaluer la situation et les besoins. Le dossier militaire libanais et celui des négociations se retrouvent ainsi étroitement liés. La capacité de l’armée à se déployer et à assurer ses missions dans le Sud devient un élément central des discussions avec les partenaires étrangers.

L’accord-cadre au centre d’une bataille politique intérieure

L’enlisement du processus alimente parallèlement une confrontation politique au Liban. Plusieurs journaux s’interrogent sur l’efficacité de l’accord-cadre. Al Joumhouria rapporte, le 14 septembre 2026, qu’une source ayant suivi les négociations depuis leurs débuts estime que celles-ci ont placé une solution politique sur les rails. Cependant, selon cette source, la poursuite des opérations israéliennes et le non-respect des engagements auraient transformé le processus en mouvement sans résultat concret. La question posée est alors celle de la poursuite des négociations si elles ne débouchent ni sur un retrait ni sur une baisse des opérations militaires.

Dans le camp opposé à la politique gouvernementale, la critique est plus forte. Al Quds Al Arabi rapporte, le 14 septembre 2026, que le député Hassan Ezzeddine estime que les négociations directes sont arrivées dans une impasse. Selon lui, elles n’ont permis ni un cessez-le-feu effectif ni l’arrêt des opérations israéliennes. Cette position rejoint les critiques exprimées dans Al Akhbar. Le journal consacre une large place à la légitimité politique et constitutionnelle de l’accord-cadre. Il conteste notamment l’idée qu’un texte ayant des conséquences importantes sur la souveraineté puisse échapper au débat institutionnel par le seul choix de son appellation.

Ad Diyar rapporte, le 14 septembre 2026, que cette question pourrait également gagner le Parlement. Des interrogations portent sur l’existence éventuelle d’annexes sécuritaires liées à l’accord. Des milieux du Courant patriotique libre demandent que les documents soient communiqués aux députés afin d’en examiner la portée. Le débat ne concerne donc plus uniquement le résultat des négociations. Il porte aussi sur la procédure suivie, la nature des engagements pris et les compétences respectives des institutions.

Dans le même temps, les positions religieuses et politiques convergent au moins sur la nécessité d’obtenir des résultats concrets. Béchara Raï demande que les discussions passent des contacts et médiations à un processus aux objectifs précis. Il cite l’arrêt des attaques, le retrait et la stabilisation de la situation. Joseph Aoun fixe de son côté le retrait, le retour des prisonniers, celui des déplacés et la reconstruction comme priorités nationales.

La Une du 14 septembre 2026 se construit ainsi autour d’un même paradoxe. Le Liban maintient le choix d’une voie diplomatique et renforce la visibilité de l’État dans le Sud. Pourtant, les opérations militaires se poursuivent et la prochaine session formelle de négociations est reportée. Le sort d’Ali al-Taher, le déploiement de l’armée, les exigences israéliennes, le débat sur les armes et les garanties américaines se retrouvent désormais imbriqués. Le Sud devient à la fois le terrain de l’affrontement militaire, le principal test de l’autorité de l’État et le point de mesure de l’efficacité réelle de l’accord-cadre.

Politique locale : l’autorité de l’État, le gouvernement et les armes au cœur d’une confrontation politique

Joseph Aoun transforme sa visite au Sud en affirmation de l’autorité publique

La politique intérieure libanaise est dominée, le 14 septembre 2026, par une question qui dépasse la seule situation militaire au Sud. Elle porte sur la capacité de l’État à exercer son autorité, à protéger la population et à imposer ses décisions. La visite du président Joseph Aoun à Nabatiyeh et Zawtar al-Gharbiyé a donné à ce débat une traduction concrète. Le chef de l’État était accompagné du commandant de l’armée, Rodolphe Haykal, ainsi que des principaux responsables des services de sécurité. Cette présence collective a été présentée comme un message adressé aux habitants. Elle a aussi été interprétée par plusieurs journaux comme une tentative de rendre plus visible l’État dans une région marquée par la guerre, les déplacements de population et la présence du Hezbollah.

Al Sharq rapporte, le 14 septembre 2026, que Joseph Aoun a insisté sur le lien entre les habitants du Sud et l’État. Il a déclaré que les institutions devaient rester à leurs côtés et répondre à leurs besoins. Le président a notamment visité des bâtiments publics endommagés, le marché de Nabatiyeh et l’hôpital gouvernemental universitaire Nabih Berri. Il s’est également rendu à Zawtar al-Gharbiyé, où il a inspecté des unités de l’armée. Le déplacement mêle ainsi trois dimensions. Il affirme une présence politique, montre l’armée sur le terrain et place les services publics dans le débat sur le maintien des habitants dans leurs villages.

Al Binaa rapporte, le 14 septembre 2026, que Joseph Aoun a présenté le retrait israélien, le retour des prisonniers et des déplacés ainsi que la reconstruction comme des constantes nationales. Il a aussi insisté sur la protection de la souveraineté et sur le rôle des institutions. Al Joumhouria relève de son côté que la visite intervient dans une période où les tensions régionales imposent, selon des responsables interrogés par le journal, un renforcement de la cohésion intérieure. La question n’est donc plus seulement celle du retour de l’État dans le Sud. Elle concerne la capacité des institutions à fonctionner alors que le pays reste exposé à une confrontation militaire.

Le rôle de l’armée devient central dans ce dispositif. Al Sharq cite, le 14 septembre 2026, Rodolphe Haykal affirmant que l’armée n’avait jamais abandonné Nabatiyeh ni les localités où demeuraient des citoyens libanais. Cette déclaration répond directement aux interrogations sur les secteurs encore difficilement accessibles. Elle accompagne aussi le débat sur l’extension du déploiement militaire. La prochaine réunion préparatoire de Paris sur le soutien à l’armée renforce encore cette dimension politique. L’enjeu est de savoir si l’institution militaire pourra recevoir les moyens nécessaires pour accroître son rôle sur le terrain.

Cependant, la visite présidentielle n’a pas effacé les divisions. Al Quds Al Arabi rapporte, le 14 septembre 2026, que les députés du Hezbollah n’ont pas participé au déplacement présidentiel. Le journal mentionne aussi les critiques apparues dans les milieux favorables au parti. Cette absence contraste avec l’objectif d’unité nationale affiché par la présidence. Elle montre surtout que le débat sur le Sud se double d’une confrontation sur la manière dont l’État entend y exercer son autorité.

Le Hezbollah hausse le ton face à la politique gouvernementale

Les rapports entre le Hezbollah et les institutions constituent ainsi le second grand dossier de politique intérieure. La tension ne porte plus uniquement sur la négociation avec Israël. Elle concerne le statut des armes, le rôle de l’armée et les choix du gouvernement. Plusieurs déclarations publiées le 14 septembre 2026 montrent un durcissement du langage politique.

Al Quds Al Arabi rapporte les propos du député Hussein Hajj Hassan. Celui-ci affirme que la résistance, sa base populaire et ses alliés font preuve de patience en fonction de leurs propres calculs. Il avertit toutefois qu’il ne faut pas interpréter cette attitude comme un signe de faiblesse. Cette déclaration intervient après plusieurs jours de controverses autour de la stratégie militaire et politique du Hezbollah. Elle révèle une volonté de rappeler que le parti conserve des capacités politiques et populaires malgré les pressions qu’il subit.

Al Binaa donne, le 14 septembre 2026, une place importante à une déclaration du mufti jaafarite Ahmad Kabalan. Celui-ci accuse directement le pouvoir exécutif d’abandonner le Sud et de fragiliser le partenariat national. Son discours établit un lien entre la situation du Sud et l’équilibre politique du pays. Selon lui, la question touche à la formule même de coexistence et à la participation des différentes composantes libanaises à l’État. Son propos est particulièrement dur envers le gouvernement, qu’il rend politiquement responsable d’une partie de la situation.

À l’inverse, d’autres responsables défendent une lecture fondée sur la concentration de l’autorité militaire entre les mains de l’État. Al Sharq rapporte, le 14 septembre 2026, les déclarations du patriarche Béchara Raï. Celui-ci affirme que la concentration des armes entre les mains de l’État ne constitue ni une victoire d’un camp ni une confrontation avec une communauté. Il la présente comme la condition d’une seule référence nationale. Selon lui, l’État doit être seul responsable de la décision souveraine et de la protection de tous ses citoyens.

Le débat se structure donc autour de deux visions. La première considère que la résistance reste un élément nécessaire face à Israël et que son désarmement affaiblirait le pays. La seconde estime que la souveraineté ne peut être complète tant que plusieurs centres disposent de capacités militaires et de décisions propres. Cette opposition n’est pas nouvelle. Toutefois, la situation au Sud lui donne une urgence nouvelle. Les destructions, l’occupation de secteurs frontaliers et les difficultés du processus de négociation obligent chaque camp à défendre plus précisément son projet pour l’après-guerre.

Le Parlement se prépare à une épreuve politique pour le gouvernement

La confrontation devrait également se déplacer vers le Parlement. Al Binaa annonce, le 14 septembre 2026, une séance générale convoquée pour discuter de la politique du gouvernement. Les débats doivent se poursuivre plusieurs jours. Il s’agit de la première séance de ce type depuis la formation du gouvernement en février 2025. Les dossiers économiques, financiers et sécuritaires doivent y être abordés. La situation au Sud et la conduite du gouvernement devraient occuper une place importante.

Al Joumhouria considère, le 14 septembre 2026, que les discussions parlementaires autour du budget pourraient rapidement dépasser la seule question financière. Elles pourraient devenir un test politique pour le gouvernement. Les opposants devraient insister sur les difficultés économiques, les impôts, la lenteur des réformes et les problèmes sociaux. Cependant, le journal estime que la question des armes et celle de l’autorité de l’État devraient s’imposer dans le débat. Les défenseurs de la politique gouvernementale pourraient répondre qu’aucune stabilité économique durable n’est possible sans une décision militaire centralisée.

La possibilité d’un vote de confiance est évoquée, mais Al Joumhouria estime que l’objectif immédiat ne serait pas nécessairement de faire tomber le gouvernement. Une chute du cabinet créerait un vide dans une période régionale très incertaine. En revanche, les débats pourraient affaiblir politiquement l’exécutif et l’obliger à clarifier sa ligne. La séance devient donc un moyen de mesurer les rapports de force entre les soutiens de Nawaf Salam et les forces qui contestent sa politique.

Ad Diyar ajoute, le 14 septembre 2026, un autre sujet susceptible d’alimenter l’affrontement parlementaire. Le Courant patriotique libre demande des éclaircissements sur d’éventuelles annexes sécuritaires liées à l’accord-cadre avec Israël. Selon des milieux cités par le journal, la question n’est pas seulement de savoir si ces annexes existent. Il faut déterminer leur contenu, leur caractère contraignant et leur conformité aux règles constitutionnelles. Le débat pourrait devenir particulièrement sensible si les documents comportaient des engagements de longue durée ou des obligations relevant normalement du Parlement.

Cette offensive place donc le gouvernement face à plusieurs fronts simultanés. Il doit défendre sa politique économique, expliquer sa stratégie au Sud et répondre aux interrogations sur la négociation. À cela s’ajoute le départ prévu de Nawaf Salam pour New York afin de participer aux travaux de l’Assemblée générale des Nations unies. Le calendrier parlementaire prend ainsi une dimension politique supplémentaire.

La mémoire de Béchir Gemayel ravive le débat sur la nature de l’État

La commémoration du quarante-quatrième anniversaire de l’assassinat de Béchir Gemayel constitue un autre temps fort de la politique intérieure. Elle a donné lieu à plusieurs prises de position sur l’État, la violence politique et les armes. Al Quds Al Arabi rapporte, le 14 septembre 2026, que Joseph Aoun a rendu hommage à l’ancien président élu en insistant sur son attachement à l’unité du territoire libanais. Il a repris la référence aux 10 452 kilomètres carrés et présenté cette formule comme l’expression d’un Liban indivisible. Le président a également renouvelé son engagement en faveur d’un État fort, juste et souverain.

Nawaf Salam a choisi un autre angle. Ad Diyar rapporte, le 14 septembre 2026, que le Premier ministre a centré son message sur le rejet de l’assassinat politique. Il affirme que les divergences, même profondes, ne peuvent justifier les bombes, les explosifs ou les armes silencieuses. Selon lui, l’histoire libanaise montre que l’assassinat peut mettre fin à une vie mais ne règle jamais un désaccord politique. Il appelle donc à traiter les conflits par les institutions, la démocratie, la franchise et la réconciliation.

La commémoration organisée à Achrafieh a, elle, donné lieu à un discours beaucoup plus offensif de Nadim Gemayel. Ad Diyar rapporte, le 14 septembre 2026, qu’il a demandé à l’État de reprendre pleinement son rôle et d’assumer ses décisions. Il a critiqué ceux qui espèrent un changement spontané du Hezbollah. Selon lui, attendre que le parti remette de lui-même ses armes à l’État revient à méconnaître sa structure, son idéologie et ses liens avec l’Iran.

Nadim Gemayel a également contesté l’argument selon lequel le désarmement pourrait provoquer une guerre civile. Il affirme au contraire que l’inaction face aux armes extérieures à l’État entretient le danger. Son discours reprend la formule des 10 452 kilomètres carrés pour défendre un territoire placé sous une seule autorité. La mémoire de Béchir Gemayel devient ainsi un instrument du débat actuel sur la souveraineté.

Annahar consacre également, le 14 septembre 2026, une place importante à cette commémoration. Le journal revient sur le parcours de Béchir Gemayel à travers les témoignages de ses anciens compagnons. Cette approche mémorielle montre que son héritage reste un objet politique actif. Quarante-quatre ans après son assassinat, les thèmes de l’État, de la décision souveraine et de l’unité territoriale continuent de structurer une partie du discours politique chrétien.

Entre cohésion nationale et fractures persistantes

D’autres responsables cherchent cependant à déplacer le débat vers la protection sociale et la cohésion intérieure. Al Sharq rapporte, le 14 septembre 2026, les propos du métropolite Elias Audi. Celui-ci estime que l’État ne peut rester un projet sans cesse reporté jusqu’à la fin des conflits. Il demande des décisions suivies d’une mise en œuvre concrète. Il insiste aussi sur la situation économique des citoyens, la hausse des prix et la nécessité pour les autorités d’intervenir face aux abus.

Walid Joumblatt adopte une autre approche. Ad Diyar rapporte, le 14 septembre 2026, que l’ancien dirigeant du Parti socialiste progressiste juge les négociations dans une impasse et les contacts actuels stériles. Il demande de préparer un plan d’aide aux habitants du Sud et une stratégie intérieure de résistance sociale. Son message, très bref, se termine par un appel à mettre fin aux illusions. Il ne propose pas une nouvelle architecture politique, mais recentre le débat sur la capacité du pays à tenir face à une crise prolongée.

Ainsi, la politique intérieure du 14 septembre 2026 est traversée par une même interrogation. Les principales forces affirment vouloir protéger le Sud et préserver le Liban. Elles divergent profondément sur les moyens. Joseph Aoun privilégie l’affirmation des institutions, le déploiement de l’armée et une voie diplomatique assortie d’objectifs précis. Nawaf Salam défend le recours aux institutions pour gérer les conflits politiques. Le Hezbollah et ses soutiens refusent que la pression militaire israélienne serve à imposer son désarmement. Ses adversaires considèrent au contraire que la concentration des armes entre les mains de l’État est devenue indispensable.

Le Parlement devient dès lors le prochain lieu de confrontation. La discussion du gouvernement et du budget devrait permettre aux différents camps de transformer ces divergences en positions institutionnelles. Derrière les questions financières, la bataille porte désormais sur une question plus large : quel État doit sortir de la guerre, avec quelle autorité, quelle armée et quel contrôle sur la décision militaire ?

Citation et discours des personnalités politiques : souveraineté, sécurité du Sud et autorité de l’État au centre des prises de parole

Joseph Aoun fixe quatre priorités nationales pour le Sud

Les déclarations du président de la République Joseph Aoun occupent une place majeure dans la presse du 14 septembre 2026. Sa visite à Nabatiyeh et à Zawtar al-Gharbiyé lui a permis de préciser publiquement sa ligne sur le Sud. Elle repose sur quatre objectifs : le retrait israélien, le retour des prisonniers, le retour des déplacés et la reconstruction. Al Sharq rapporte, le 14 septembre 2026, que Joseph Aoun a présenté ces quatre points comme des constantes nationales. Il a aussi voulu associer à son déplacement les principales institutions chargées de la sécurité. Le commandant de l’armée Rodolphe Haykal et les responsables des services de sécurité l’accompagnaient.

Joseph Aoun a surtout insisté sur le droit des habitants à rester sur leur terre. Selon Al Sharq, il a déclaré que « le fils du Sud aime l’État et ses institutions, et veut l’État et personne d’autre ». Cette formule donne une dimension politique à la visite. Le président ne parle pas uniquement de sécurité. Il présente l’État comme le cadre dans lequel doivent s’inscrire la protection de la population et la reconstruction. Il affirme également que le Sud se trouve « dans le cœur de l’État et dans le cœur du Liban ». Son discours cherche ainsi à établir un lien direct entre les habitants et les institutions.

Dans les rues de Nabatiyeh, Joseph Aoun a entendu les demandes des habitants. Il leur a promis que l’État resterait à leurs côtés. Al Quds Al Arabi rapporte, le 14 septembre 2026, qu’il a déclaré : « Notre devoir est de rester à vos côtés et nous ne vous abandonnerons jamais. » Il a expliqué que sa présence avec les responsables militaires et sécuritaires visait précisément à transmettre ce message. La protection devait être accompagnée de services permettant aux habitants de rester dans la région.

Le président a aussi évoqué la durée des souffrances du Sud. Al Sharq rapporte qu’il souhaite que la blessure du Sud soit refermée « une fois pour toutes ». Il estime que les habitants ont droit à une sécurité durable. Son discours repose donc sur l’idée qu’un retour à la situation antérieure ne suffit pas. L’objectif annoncé est de créer les conditions d’une stabilité qui permette de reconstruire, cultiver les terres et vivre sans craindre une nouvelle destruction.

Joseph Aoun a également pris position sur les négociations. Il a affirmé qu’aucune nouvelle négociation avec Israël n’était prévue dans l’immédiat. Cette déclaration intervient alors que la session programmée à Rome a été reportée. Le président ne renonce toutefois pas aux objectifs politiques du processus. Il maintient les quatre priorités qu’il a énoncées. Ainsi, la suspension du calendrier ne signifie pas, dans son discours, l’abandon de la voie diplomatique.

Nawaf Salam défend les institutions contre la violence politique

Le Premier ministre Nawaf Salam intervient, le 14 septembre 2026, dans un registre différent. La commémoration de l’assassinat de Béchir Gemayel lui permet de revenir sur la violence politique au Liban. Ad Diyar rapporte que Nawaf Salam refuse que la profondeur d’un désaccord puisse justifier un assassinat. Il évoque explicitement les explosifs et les armes utilisées pour tuer des responsables politiques. Son propos cherche à établir une règle commune dépassant les divisions partisanes.

« Quelle que soit l’intensité ou la profondeur du désaccord politique, nous ne pouvons accepter dans notre société l’assassinat politique », affirme Nawaf Salam selon Ad Diyar du 14 septembre 2026. Il ajoute que l’histoire libanaise montre qu’un assassinat peut mettre fin à une vie sans résoudre un conflit. Cette phrase replace la commémoration de Béchir Gemayel dans une réflexion plus large sur plusieurs décennies de violence politique.

Le Premier ministre propose comme réponse la franchise, la réconciliation et le recours aux institutions. Selon lui, les pages violentes du passé ne peuvent être refermées par le déni ou l’oubli. Elles doivent être traitées politiquement. La démocratie doit ensuite servir à gérer les divergences. Cette prise de position intervient à un moment où les tensions autour des armes, de la politique gouvernementale et du Sud sont particulièrement fortes. Elle peut donc aussi être lue comme une défense du fonctionnement institutionnel dans la crise actuelle.

Le calendrier de Nawaf Salam ajoute une dimension diplomatique à son rôle politique. Al Liwaa rapporte, le 14 septembre 2026, qu’il doit se rendre à New York le 18 septembre pour représenter le Liban aux travaux de l’Assemblée générale des Nations unies. Son déplacement intervient au moment où le gouvernement fait face à une séance parlementaire de discussion générale et à des critiques sur sa politique. Le Premier ministre devra donc défendre à l’étranger une ligne gouvernementale qui reste contestée à l’intérieur.

Béchara Raï lie la protection du Sud au monopole des armes

La prise de parole du patriarche maronite Béchara Raï est l’une des plus développées de cette édition. Elle associe directement la situation du Sud, l’autorité de l’État et la question des armes. Ad Diyar rapporte, le 14 septembre 2026, que le patriarche refuse de considérer les souffrances du Sud comme une question régionale ou communautaire. « Le Sud est notre Sud, la terre est notre terre et les gens sont notre peuple », affirme-t-il.

Cette formulation lui permet de présenter la solidarité avec le Sud comme un devoir national. Il estime que ce qui frappe une région frappe l’ensemble du pays. Il refuse également que les morts deviennent une information ordinaire. La situation de Nabatiyeh et des localités méridionales doit, selon lui, être traitée comme une blessure touchant tout le Liban.

Béchara Raï formule ensuite l’une des phrases les plus politiques de son sermon : « La protection du Sud ne se fait pas par des slogans. » Pour lui, cette protection suppose un État capable d’assumer pleinement ses responsabilités envers la population et le territoire. Il relie cette exigence à la question du monopole des armes. Selon Ad Diyar du 14 septembre 2026, il affirme que la concentration des armes entre les mains de l’État ne constitue ni une victoire d’un groupe sur un autre ni une confrontation avec une communauté.

Le patriarche précise son raisonnement. L’enjeu est, selon lui, d’établir une référence nationale unique et de reconnaître à l’État la responsabilité de la décision souveraine. « Un État ne peut fonctionner avec deux décisions », affirme-t-il. Il ajoute que la souveraineté ne peut être défendue face à l’extérieur si elle n’est pas complète à l’intérieur. Son discours associe donc directement la légitimité internationale du Liban à l’organisation de son pouvoir interne.

Béchara Raï prend aussi position sur les négociations. Il demande qu’elles quittent le stade des contacts et des médiations pour devenir un processus aux objectifs précis. Il cite l’arrêt des attaques, les retraits et la stabilisation de la situation. Il refuse que les discussions deviennent un mécanisme sans échéance. Elles doivent produire des résultats vérifiables sur le terrain.

Enfin, le patriarche attire l’attention sur Rmeich, Aïn Ebel et Debel. Il rapporte les difficultés de déplacement rencontrées par leurs habitants et les obstacles à l’acheminement de l’aide. Il demande une coordination stable pour garantir le passage des convois. Son discours relie ainsi la souveraineté à une question très concrète : permettre aux populations de continuer à vivre dans leurs villages.

Hussein Hajj Hassan avertit contre toute lecture de la patience comme une faiblesse

Le Hezbollah répond aux pressions politiques par un discours de fermeté. Al Quds Al Arabi rapporte, le 14 septembre 2026, les déclarations du député Hussein Hajj Hassan. Celui-ci insiste sur le fait que la patience du parti et de sa base ne doit pas être interprétée comme un signe de faiblesse.

« Si nous faisons preuve de patience et prenons notre temps, c’est parce que nous avons nos calculs », affirme Hussein Hajj Hassan. Il ajoute qu’aucune partie ne doit croire qu’elle peut affaiblir la résistance, sa base ou ses alliés. Il emploie également la formule : « Craignez la colère de l’homme patient lorsqu’il se met en colère. » Le message est adressé aux adversaires du Hezbollah à un moment où la question de ses armes occupe une place croissante dans le débat public.

Le député affirme que le parti conserve sa force sur les plans politique, populaire et militaire. Son discours se distingue donc fortement de celui de Béchara Raï. Là où le patriarche place le monopole des armes au centre de la construction de l’État, Hussein Hajj Hassan insiste sur le maintien des capacités de la résistance. Les deux prises de parole montrent la profondeur de la fracture politique actuelle.

Le mufti jaafarite Ahmad Kabalan adopte une ligne comparable sur le plan politique. Al Sharq rapporte, le 14 septembre 2026, qu’il place le Sud au centre de la formule nationale. Il considère que la sécurité du Liban ne peut être séparée de celle du Sud. Il accuse aussi le pouvoir exécutif de politiques qui fragilisent cette région. Pour lui, la question touche au partenariat national et à l’équilibre interne du pays.

Ahmad Kabalan affirme que « sans le Sud, il n’y a pas besoin de l’existence du Liban ». La formule est volontairement forte. Elle traduit sa volonté de présenter le Sud non comme une périphérie mais comme une composante centrale de la souveraineté. Il appelle à une mobilisation nationale afin d’éviter une crise intérieure supplémentaire.

Nadim Gemayel réclame un État capable d’appliquer ses décisions

La commémoration de Béchir Gemayel produit une autre série de déclarations politiques. Ad Diyar rapporte, le 14 septembre 2026, que Nadim Gemayel a demandé à l’État de reprendre fermement son rôle. Selon lui, la condition du redressement est que l’État se comporte réellement comme une autorité capable de faire respecter ses décisions.

Nadim Gemayel critique directement les responsables qui attendent du Hezbollah une transformation de sa position. Il estime que croire que le parti deviendra spontanément un acteur disposé à remettre ses armes revient à méconnaître sa structure, son idéologie et son rapport à l’Iran. Il rejette également l’argument selon lequel la question des armes devrait être évitée par crainte d’une guerre civile.

Son discours reprend l’héritage politique de Béchir Gemayel. Il évoque les 10 452 kilomètres carrés du territoire libanais comme un espace devant être placé sous une même autorité. Il oppose ce projet à celui des appartenances extérieures. Selon lui, la construction d’un véritable État reste le cœur du projet politique défendu par l’ancien président élu.

Joseph Aoun a lui-même utilisé cette commémoration pour rappeler l’unité territoriale. Ad Diyar rapporte qu’il présente Béchir Gemayel comme un symbole de l’attachement à « un Liban unique, terre et peuple ». Il reprend lui aussi les 10 452 kilomètres carrés et insiste sur le refus de la partition et de l’exclusion. Ainsi, une même référence historique est utilisée pour défendre l’idée d’un État souverain, même si les acteurs ne donnent pas tous le même contenu politique à cette souveraineté.

Walid Joumblatt demande de préparer le pays à une crise prolongée

Walid Joumblatt intervient avec un message beaucoup plus court mais particulièrement net. Ad Diyar rapporte, le 14 septembre 2026, que l’ancien président du Parti socialiste progressiste considère que les négociations ont atteint une impasse. Il estime également que les contacts et les promesses n’ont pas donné les résultats attendus.

« Puisque nous sommes arrivés à une impasse dans les négociations et à la stérilité des contacts ou des promesses, il reste à établir un plan pour aider les habitants du Sud et un plan intérieur pour tenir, et assez d’illusions », écrit Walid Joumblatt. Sa déclaration déplace le débat. Il ne propose pas de nouvelle formule de négociation. Il demande de préparer le pays aux conséquences d’une crise qui pourrait durer.

Cette position rejoint partiellement les préoccupations exprimées par Béchara Raï sur les conditions de vie des populations du Sud. Cependant, Joumblatt insiste davantage sur la nécessité d’une stratégie intérieure de résistance sociale et économique. Sa formule « assez d’illusions » traduit surtout sa méfiance envers les promesses diplomatiques non suivies d’effets.

Elias Audi appelle à transformer les décisions en actes

Le métropolite de Beyrouth Elias Audi intervient également dans le débat sur l’État. Al Sharq rapporte, le 14 septembre 2026, qu’il estime impossible de maintenir indéfiniment l’État dans une situation provisoire. « L’État ne peut rester un projet reporté jusqu’à ce que tous les conflits et toutes les guerres soient réglés », affirme-t-il.

Pour Elias Audi, gouverner suppose une vision, une planification, une décision et une mise en œuvre. Il considère que les décisions seules ne suffisent pas. L’État doit démontrer aux citoyens qu’il agit réellement pour résoudre leurs problèmes. Son discours ne se limite pas aux questions militaires. Il évoque également la hausse des prix, les difficultés économiques et la dégradation du niveau de vie.

Cette approche introduit une dimension sociale dans les déclarations politiques du jour. La restauration de l’autorité publique ne peut, selon lui, être limitée au contrôle des armes ou au déploiement militaire. Elle doit aussi se traduire par des services, des réformes et une capacité à protéger les citoyens contre les effets de la crise économique.

Les prises de parole du 14 septembre 2026 dessinent ainsi plusieurs conceptions concurrentes de la souveraineté. Joseph Aoun met en avant l’État, l’armée, le retrait israélien, le retour des populations et la reconstruction. Nawaf Salam insiste sur les institutions et le refus de la violence politique. Béchara Raï lie explicitement la souveraineté au monopole des armes. Hussein Hajj Hassan défend la force et l’autonomie de la résistance. Nadim Gemayel réclame l’application effective de la décision de l’État. Walid Joumblatt demande de préparer le pays à tenir dans la durée. Elias Audi rappelle enfin que l’autorité politique se mesure aussi à sa capacité d’agir sur la vie quotidienne. Derrière la diversité des discours apparaît donc une même question : qui doit décider, protéger et exercer concrètement l’autorité sur l’ensemble du territoire libanais ?

Diplomatie : Washington maintient le canal libano-israélien tandis que Paris replace l’armée au centre du jeu

Le report de Rome ne ferme pas le canal de Washington

La diplomatie libanaise évolue, le 14 septembre 2026, dans un contexte marqué par le décalage croissant entre le processus politique et la situation militaire au Sud. La prochaine session de négociations entre le Liban et Israël, initialement prévue à Rome, a été reportée. Toutefois, plusieurs journaux indiquent que les États-Unis cherchent à empêcher une interruption complète du dialogue. Washington prépare ainsi une rencontre entre les ambassadeurs libanais et israélien aux États-Unis. En parallèle, Paris tente de renforcer son rôle par le dossier du soutien à l’armée libanaise. Ces deux axes structurent désormais une grande partie de l’activité diplomatique concernant le Liban.

Ad Diyar rapporte, le 14 septembre 2026, que Washington a décidé de remplacer la huitième session de négociations prévue à Rome par une rencontre entre les ambassadeurs du Liban et d’Israël aux États-Unis. Selon le journal, l’ambassade américaine à Beyrouth a annoncé qu’un tel rendez-vous devait avoir lieu à Washington afin d’examiner la mise en œuvre de l’accord-cadre. Une source citée par Ad Diyar estime que cette initiative répond à une préoccupation américaine précise. Washington voudrait éviter que les deux parties concluent que le processus diplomatique a perdu toute utilité.

Cette lecture attribue donc aux États-Unis un rôle de gardien du processus. Le maintien du dialogue devient en lui-même un objectif diplomatique. Les résultats immédiats paraissent secondaires face au risque d’un effondrement total des discussions. Selon les sources citées par Ad Diyar le 14 septembre 2026, une longue interruption pourrait créer une accumulation de difficultés rendant la reprise des négociations plus complexe.

Al Quds Al Arabi rapporte également, le 14 septembre 2026, qu’un responsable américain a annoncé le report de la prochaine session de Rome au mois d’octobre. Toutefois, les ambassadeurs libanais et israélien doivent continuer les contacts à Washington. Leur rencontre doit porter sur les développements récents et sur la poursuite de l’application de l’accord-cadre conclu en juin. Le journal présente donc lui aussi le report comme un ralentissement et non comme une rupture formelle.

Le calendrier reste néanmoins incertain. Al Joumhouria rapporte, le 14 septembre 2026, que les informations disponibles ne permettent pas de fixer avec certitude la prochaine session formelle, que ce soit en septembre ou en octobre. Le journal cite une source ayant accompagné le processus depuis ses débuts. Celle-ci considère que les discussions ont permis de placer une solution politique sur les rails. Mais elle estime aussi que la poursuite des opérations israéliennes et la lenteur de la mise en œuvre ont vidé une partie du processus de sa substance.

La diplomatie se retrouve ainsi confrontée à une contradiction. Le mécanisme existe encore et les États-Unis cherchent à le préserver. Pourtant, les conditions militaires qui permettraient de démontrer son efficacité ne sont pas réunies. La poursuite des frappes et l’absence de retrait israélien alimentent donc les critiques libanaises.

Netanyahu et les élections israéliennes pèsent sur le processus

Plusieurs journaux cherchent à expliquer le ralentissement par le calendrier politique israélien. Ad Diyar considère, le 14 septembre 2026, que les explications techniques avancées pour justifier le report de Rome ne suffisent pas. Les fêtes juives, l’Assemblée générale des Nations unies et les autres contraintes de calendrier ne seraient pas les seules raisons. Le journal estime que Benjamin Netanyahu ne souhaite pas apparaître comme faisant des concessions à l’approche des élections israéliennes.

Cette analyse place la politique intérieure israélienne au cœur du dossier diplomatique libanais. Selon Ad Diyar, le Premier ministre israélien aurait intérêt à maintenir une forte pression militaire. La sécurité occupe une place importante dans la campagne électorale. Dans ce contexte, un retrait ou une concession obtenue par la négociation pourrait être plus difficile à défendre devant son électorat.

Sami Nader, interrogé par Ad Diyar le 14 septembre 2026, estime également que Netanyahu est entré dans le processus sous pression américaine. Selon lui, Israël continue de considérer que la guerre n’est pas réellement terminée. Netanyahu aurait néanmoins accepté de négocier en raison de sa relation avec le président américain Donald Trump et de plusieurs dossiers qui dépendent du soutien de Washington.

Sami Nader considère que les États-Unis restent la seule puissance capable de relancer réellement les discussions. Selon lui, Washington devrait exercer des pressions simultanées sur trois acteurs. Il faudrait agir sur l’Iran, pousser Israël vers un processus de retrait et demander au Liban d’avancer sur le contrôle des armes et le déploiement de l’armée. Cette lecture donne aux États-Unis un rôle qui dépasse largement celui d’un simple médiateur.

La difficulté réside dans le fait que Washington semble vouloir préserver la négociation sans imposer immédiatement un arrêt complet de la pression militaire israélienne. Le processus diplomatique évolue donc parallèlement aux opérations sur le terrain. Cette coexistence alimente le scepticisme d’une partie des responsables libanais.

Beyrouth exige que la négociation produise des résultats concrets

La position officielle libanaise reste fondée sur plusieurs objectifs clairement affichés. Lors de sa visite à Nabatiyeh, Joseph Aoun a rappelé le retrait israélien, le retour des prisonniers, le retour des déplacés et la reconstruction. Al Sharq rapporte, le 14 septembre 2026, que le président considère ces éléments comme des constantes nationales. Il affirme également qu’aucune nouvelle négociation avec Israël n’est prévue dans l’immédiat.

Cette déclaration ne signifie pas que Beyrouth renonce à la diplomatie. Elle indique plutôt que le Liban refuse de présenter la poursuite du dialogue comme une fin en soi. La position présidentielle repose sur l’idée que le processus doit être jugé à partir de ses effets sur le terrain.

Le patriarche maronite Béchara Raï formule une exigence comparable. Ad Diyar rapporte, le 14 septembre 2026, qu’il demande le passage des contacts et des médiations à un processus clair et doté d’objectifs précis. Il cite l’arrêt des attaques, les retraits et la stabilisation de la situation. Pour lui, les négociations ne doivent pas devenir un mécanisme ouvert sans horizon.

Al Joumhouria rapporte une position proche chez une source accompagnant les négociations. Celle-ci considère que le Liban a accepté la formule diplomatique afin d’obtenir le départ des forces israéliennes et le déploiement de l’armée jusqu’à la frontière internationale. La poursuite de la présence israélienne et des frappes remet donc en question l’efficacité du dispositif.

Cette source attribue également une responsabilité particulière aux États-Unis. Washington doit, selon elle, utiliser son influence pour faire appliquer l’accord et contraindre Israël à respecter ses engagements. Cette attente est essentielle pour comprendre la diplomatie libanaise actuelle. Beyrouth dépend fortement de la médiation américaine tout en demandant aux États-Unis d’exercer une pression plus forte sur Israël.

La position de Walid Joumblatt traduit le niveau de scepticisme atteint dans une partie de la classe politique. Ad Diyar rapporte, le 14 septembre 2026, qu’il juge le processus dans une impasse et les promesses inefficaces. Il demande désormais de préparer un plan de soutien au Sud et une stratégie intérieure permettant de résister à une crise prolongée. Cette prise de position montre que l’absence de résultats commence à réduire le crédit politique de la négociation.

Paris prépare le dossier du soutien à l’armée libanaise

La France tente parallèlement de réinvestir le dossier libanais par l’intermédiaire de l’armée. Annahar rapporte, le 14 septembre 2026, qu’une réunion préparatoire doit se tenir à Paris le 17 septembre. Elle doit examiner les conditions d’une future conférence de soutien aux forces armées libanaises.

Une source française citée par Annahar précise que cette réunion ne sera pas encore la conférence chargée de décider des équipements, des montants ou de leur distribution. Il s’agit d’une étape préparatoire. Les participants doivent examiner la situation sécuritaire et militaire ainsi que les besoins présentés par le Liban.

Cette distinction est importante. Paris ne dispose donc pas encore d’un paquet d’aide arrêté. La réunion doit d’abord permettre aux partenaires internationaux de déterminer les besoins et les conditions du soutien. L’armée libanaise devient néanmoins un élément central de la diplomatie occidentale envers le Liban.

Al Joumhouria souligne, le 14 septembre 2026, que Paris accorde une importance particulière à cette réunion. La France y voit une possibilité de revenir au centre du dossier politique libanais. Toutefois, le journal relève une interrogation majeure. Les partenaires étrangers demanderont-ils des avancées concrètes dans l’application du principe de concentration des armes entre les mains de l’État avant de fournir une aide importante ? Ou accepteront-ils d’équiper l’armée en lui laissant davantage de temps pour appliquer cette politique ?

Cette question relie directement l’aide militaire à la politique intérieure. Les capacités de l’armée ne sont plus seulement un sujet technique. Elles deviennent une pièce de la négociation sur l’avenir du Sud et sur le contrôle des armes. Plus l’armée sera appelée à se déployer dans les secteurs évacués par Israël, plus la question de ses moyens matériels deviendra urgente.

La visite de Joseph Aoun à Nabatiyeh, accompagné de Rodolphe Haykal, prend également une dimension diplomatique dans ce contexte. Elle fournit aux partenaires étrangers une image de l’État et de l’armée présents dans le Sud. Elle permet aussi à Beyrouth de soutenir son argument selon lequel le renforcement de l’institution militaire doit précéder ou accompagner l’élargissement de ses responsabilités.

New York devient une autre étape du calendrier libanais

Le déplacement prévu de Nawaf Salam à New York constitue un autre rendez-vous diplomatique. Al Liwaa rapporte, le 14 septembre 2026, que le Premier ministre doit se rendre aux États-Unis le 18 septembre afin de représenter le Liban aux discussions de l’Assemblée générale des Nations unies.

Cette séquence intervient quelques jours après la réunion préparatoire de Paris et alors que Washington maintient ses contacts avec les parties libanaise et israélienne. Le calendrier offre donc à Beyrouth plusieurs espaces diplomatiques successifs. Paris concerne principalement l’armée et le soutien international. Washington reste le centre du processus de négociation. New York permet au gouvernement libanais de replacer ses demandes dans le cadre des Nations unies.

La résolution 1701 demeure une référence importante dans les déclarations libanaises. Plusieurs responsables insistent sur la souveraineté, le retrait israélien et le rôle de l’armée. Le Liban cherche donc à associer le processus négocié à une légitimité internationale plus large.

Cependant, cette activité diplomatique se déroule dans un contexte où la confiance dans les mécanismes internationaux est mise à l’épreuve par la situation sur le terrain. Les opérations militaires se poursuivent malgré les discussions. Les responsables libanais sont ainsi conduits à demander simultanément une médiation américaine, un soutien français à l’armée et une mobilisation internationale dans le cadre des Nations unies.

Le Vatican s’inquiète du maintien des habitants dans les villages du Sud

Un autre canal diplomatique apparaît dans Ad Diyar du 14 septembre 2026. Le journal fait état d’inquiétudes au Vatican concernant l’évolution démographique de certaines régions du Sud, notamment les villages chrétiens. Ces préoccupations seraient liées aux difficultés rencontrées par les habitants pour accéder à leurs terres et maintenir une vie économique normale.

Selon Ad Diyar, des milieux chrétiens craignent qu’une situation militaire prolongée ne transforme les déplacements temporaires en départs durables. Le journal cite notamment les difficultés rencontrées dans des localités comme Rmeich et évoque les inquiétudes provoquées par des atteintes à des sites religieux dans d’autres villages.

La diplomatie vaticane suivrait donc le dossier avec attention. Selon les sources citées par Ad Diyar, le Saint-Siège pourrait utiliser ses contacts avec les États-Unis, la France et l’Italie afin de défendre le respect de la souveraineté libanaise et le maintien des habitants dans leurs villages.

Cette dimension ajoute une question démographique et sociale au dossier diplomatique. La protection du Sud ne concerne pas uniquement la définition d’une ligne de retrait ou le déploiement d’unités militaires. Elle concerne aussi la possibilité pour les populations de rester sur place. Le maintien des communautés locales devient ainsi un sujet susceptible d’être porté auprès de plusieurs capitales occidentales.

La diplomatie libanaise dépend désormais de plusieurs leviers simultanés

Le dossier libanais ne repose donc plus sur une seule médiation. Washington conserve le rôle principal dans les contacts avec Israël. Les États-Unis cherchent à maintenir le dialogue malgré le report de la session de Rome. Paris tente de mobiliser les partenaires autour du renforcement de l’armée. New York doit offrir au gouvernement de Nawaf Salam une tribune internationale. Le Vatican suit, pour sa part, les conséquences humaines et démographiques de la situation au Sud.

Ces initiatives répondent toutefois à une même difficulté : la diplomatie avance plus lentement que les événements militaires. Les frappes se poursuivent, le retrait israélien reste incomplet et le calendrier des négociations est incertain. La position libanaise consiste donc à maintenir les canaux ouverts sans abandonner ses exigences sur le retrait, les prisonniers, les déplacés et la reconstruction.

Le principal enjeu diplomatique devient la transformation des engagements politiques en faits vérifiables. Le maintien d’une rencontre à Washington permet d’éviter la rupture. La réunion de Paris peut renforcer l’armée. L’Assemblée générale peut accroître la pression internationale. Mais leur efficacité sera finalement mesurée dans le Sud. Le retrait des forces israéliennes, l’extension du déploiement de l’armée et le retour durable des habitants restent les critères sur lesquels Beyrouth entend juger l’ensemble du processus.

Politique internationale : Ormuz, Bab el-Mandeb et le Yémen déplacent le centre de gravité de la crise régionale

Washington et Téhéran maintiennent la pression autour du détroit d’Ormuz

La confrontation entre les États-Unis et l’Iran reste le principal dossier international traité par la presse du 14 septembre 2026. Toutefois, le conflit dépasse désormais largement leur face-à-face direct. La circulation maritime dans le détroit d’Ormuz, la situation au Yémen, les attaques contre les infrastructures pétrolières saoudiennes et la progression des Houthis vers Bab el-Mandeb forment un ensemble de crises liées. Plusieurs journaux décrivent ainsi un espace de confrontation qui s’étend du Golfe à la mer Rouge. L’enjeu n’est plus uniquement militaire. Il touche les exportations d’énergie, les routes commerciales et les rapports de force entre l’Iran, les monarchies du Golfe et les États-Unis.

Al Araby Al Jadid rapporte, le 14 septembre 2026, que le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi a expliqué les conditions posées par Téhéran pour un retour à une circulation normale dans le détroit d’Ormuz. Selon lui, les États-Unis doivent revenir aux engagements acceptés dans le cadre du mémorandum d’Islamabad. L’Iran refuse donc de présenter les discussions sur la navigation comme une réouverture immédiate du détroit. Araghchi précise que l’accord conclu entre Téhéran et Mascate porte sur un nouveau couloir maritime et sur les modalités permettant de l’organiser.

Donald Trump adopte, dans le même temps, une ligne ferme. Al Araby Al Jadid rapporte, le 14 septembre 2026, que le président américain affirme que l’Iran souhaite fortement parvenir à un accord et multiplie les contacts. Il prévient cependant qu’il ne signera pas un texte qu’il juge insuffisant. Trump affirme aussi s’attendre à une fin du conflit cette année. Il lie cette perspective aux élections américaines de mi-mandat du 3 novembre 2026 et estime qu’une fin de la guerre entraînerait une forte baisse du prix des carburants.

Asharq Al-Awsat rapporte, le 14 septembre 2026, une déclaration encore plus offensive du président américain. Donald Trump évoque la possibilité d’un maintien américain en Iran et établit une comparaison avec la politique menée au Venezuela. Il affirme que Washington finira par quitter l’Iran, sauf si les États-Unis décident de rester et de conserver le pétrole. Le journal replace ces propos dans le contexte de la bataille autour des ressources énergétiques et des voies d’exportation.

Annahar consacre également, le 14 septembre 2026, une partie importante de son traitement international au durcissement entre Washington et Téhéran. Le journal souligne que l’escalade exerce une pression croissante sur Donald Trump. Les conséquences du conflit commencent en effet à toucher directement le prix de l’énergie et les circuits d’approvisionnement. La question iranienne devient donc aussi un sujet de politique intérieure américaine à l’approche des élections de novembre.

Le rendez-vous de Salalah reporté sur fond de désaccords

Le volet diplomatique de la crise a connu un nouveau ralentissement avec le report du rendez-vous régional prévu à Salalah. Al Liwaa rapporte, le 14 septembre 2026, que le ministre omanais des Affaires étrangères Badr al-Busaidi a annoncé le report de la réunion afin, selon sa formulation, de préserver les chances d’un consensus. Aucune nouvelle date n’a été annoncée.

La réunion devait rassembler l’Iran, les pays arabes du Golfe et l’Irak. Elle devait notamment permettre à Téhéran et Mascate de présenter leur projet concernant la navigation dans le détroit d’Ormuz. Cependant, les conditions politiques n’étaient pas réunies. Al Binaa rapporte, le 14 septembre 2026, que Bahreïn avait refusé de participer et que seule la participation irakienne était clairement confirmée avant l’annonce du report.

Al Binaa interprète cette décision comme un signe des difficultés entourant la nouvelle architecture régionale. Selon le journal, la réunion aurait constitué une première traduction politique des rapports de force apparus après la fermeture d’Ormuz et les développements au Yémen. La tenue du sommet dans le format proposé par l’Iran et Oman aurait aussi pu être interprétée comme la reconnaissance du fait que la pression militaire n’avait pas contraint Téhéran à céder.

Le report ne signifie pourtant pas la disparition du dialogue. Les États du Golfe restent confrontés aux mêmes impératifs. Ils doivent préserver leurs exportations, limiter les risques militaires et empêcher une extension du conflit à leurs infrastructures. L’Iran cherche, pour sa part, à convertir son contrôle partiel des routes maritimes en levier de négociation.

Al Araby Al Jadid rapporte que le projet irano-omanais devait être accompagné de cartes et d’un document commun. Ces éléments devaient ensuite être transmis à l’Organisation maritime internationale. Abbas Araghchi précise cependant que l’objectif n’est pas de créer un nouveau mécanisme régional de sécurité. Cette distinction montre que Téhéran cherche pour l’instant à traiter la circulation maritime sans ouvrir immédiatement tous les dossiers politiques et militaires de la région.

Bab el-Mandeb ouvre un second front maritime majeur

L’évolution de la guerre au Yémen modifie fortement cette équation. Les Houthis ont réalisé des gains importants sur le littoral occidental et se sont rapprochés de Bab el-Mandeb. La presse du 14 septembre 2026 traite cette progression comme un développement stratégique majeur, car elle place une seconde voie essentielle du commerce international sous une forte pression.

Al Quds Al Arabi estime, le 14 septembre 2026, que les voies empruntées par plus d’un tiers du pétrole mondial sont désormais exposées à des risques directs ou indirects. Le journal additionne la situation à Ormuz, la menace autour de Bab el-Mandeb et l’arrêt du grand oléoduc saoudien reliant l’est du royaume à la mer Rouge. Le résultat est une fragilisation simultanée des principales solutions utilisées pour acheminer les hydrocarbures du Golfe.

Asharq Al-Awsat rapporte, le 14 septembre 2026, que les Houthis ont pris Hays, Al-Khawkhah, Mokha et son port, puis ont étendu leur contrôle vers Bab el-Mandeb, l’île de Mayyun et d’autres îles du sud de la mer Rouge. Ces avancées ont obligé les forces gouvernementales à réorganiser leur dispositif. Le journal précise que l’offensive s’est déroulée entre le 3 et le 11 septembre.

Les forces de la Résistance nationale dirigées par Tarek Saleh reconnaissent des pertes particulièrement lourdes. Asharq Al-Awsat rapporte plus de 500 morts et environ 1 500 blessés dans leurs rangs au cours des combats menés entre le 9 août et le 10 septembre. Elles affirment de leur côté avoir infligé plus de mille morts aux Houthis. Ces chiffres sont ceux communiqués par les forces engagées et ne constituent donc pas un bilan indépendant.

La Résistance nationale accuse aussi le Corps des gardiens de la révolution iranienne et ses alliés d’avoir directement soutenu et organisé l’offensive. Elle affirme que les Houthis ont utilisé des missiles, des drones et des embarcations piégées avant d’engager de nombreuses forces terrestres. Face à cette pression, les unités gouvernementales disent avoir choisi de se repositionner afin d’éviter leur encerclement et de préserver leur capacité de combat.

Taëz et Marib deviennent les prochains points de tension

La progression houthie sur le littoral ne met pas fin aux combats. Elle déplace au contraire une partie de la confrontation vers Taëz et Marib. Al Araby Al Jadid rapporte, le 14 septembre 2026, de violents affrontements dans plusieurs secteurs de Taëz. Les forces gouvernementales disent avoir repoussé des tentatives d’infiltration et mené des opérations contre des positions houthies.

Selon des sources militaires citées par Al Araby Al Jadid, les Houthis chercheraient notamment à exercer une pression sur les axes occidentaux de Taëz. L’objectif serait de menacer les voies reliant la ville aux régions contrôlées par le gouvernement. Le journal rapporte également des combats dans les secteurs de Jabal Habashi, Bani Omar et plusieurs zones rurales.

La ville de Taëz conserve une importance particulière en raison de sa position entre le centre du Yémen et le littoral occidental. Elle reste aussi marquée par des années de siège et de restrictions. Le contrôle des routes constitue donc un enjeu aussi important que celui des positions militaires.

Marib représente un autre front décisif. Al Araby Al Jadid rapporte que les forces gouvernementales ont lancé des opérations dans plusieurs secteurs de la province. Elles cherchent notamment à sécuriser les zones pétrolières et gazières et à réduire la pression exercée par les Houthis. La province reste l’un des principaux centres de pouvoir du gouvernement dans le nord du pays. Elle possède aussi une valeur économique majeure grâce aux installations de Safer et aux ressources énergétiques.

Asharq Al-Awsat indique que la direction yéménite tente désormais de dépasser le choc de la perte du littoral occidental. Des militaires ayant quitté le front ont été transférés vers Marib. Les autorités préparent aussi l’accueil des populations déplacées. La priorité annoncée est donc double : reconstruire une capacité militaire et absorber les conséquences humanitaires de la nouvelle phase de la guerre.

Les attaques contre l’Arabie saoudite renforcent la dimension régionale

Le conflit yéménite touche également directement l’Arabie saoudite. Al Binaa rapporte, le 14 septembre 2026, que les forces houthies ont annoncé une opération contre des dépôts d’armes et des centres de commandement dans la région saoudienne de Sharurah. Selon leur porte-parole militaire Yahya Saree, l’attaque a été menée à l’aide de missiles balistiques et de drones.

Al Quds Al Arabi revient sur l’attaque qui a touché l’oléoduc saoudien Est-Ouest dans les régions de Riyad et de Médine. L’Arabie saoudite affirme que les drones utilisés provenaient d’Irak. L’attaque a provoqué des dégâts matériels et des blessures. Le gouvernement saoudien a toutefois indiqué qu’il ne riposterait pas immédiatement, afin de permettre aux autorités irakiennes de prendre des mesures.

L’Irak a ouvert une enquête après la découverte de quinze plateformes de lancement dans la province de Maysan, près de la frontière iranienne. Asharq Al-Awsat rapporte que Bagdad a également fermé temporairement trois passages frontaliers avec l’Iran avant de commencer leur réouverture. La mesure a été interprétée comme un avertissement adressé aux groupes susceptibles d’utiliser le territoire irakien pour des opérations régionales.

La question énergétique est particulièrement sensible. Al Quds Al Arabi rapporte que l’oléoduc Est-Ouest permettait à l’Arabie saoudite de contourner Ormuz en acheminant une partie de son pétrole vers la mer Rouge. Son interruption réduit donc l’une des principales solutions disponibles face aux perturbations dans le Golfe. Les estimations citées par le journal évoquent plusieurs semaines pour une remise en état complète, même si une reprise partielle pourrait intervenir plus tôt.

Gaza, la Cisjordanie et la Syrie restent sous forte tension

La guerre régionale ne fait pas disparaître les autres fronts. Al Quds Al Arabi rapporte, le 14 septembre 2026, la poursuite d’opérations israéliennes dans la bande de Gaza malgré le cessez-le-feu. Deux Palestiniens ont été tués et treize autres blessés lorsqu’un drone israélien a frappé un véhicule dans le quartier de Tel al-Hawa, au sud de la ville de Gaza.

Le journal rapporte également la fermeture du passage de Kerem Shalom. Cette mesure accroît les difficultés d’approvisionnement. Le ministère de la Santé de Gaza avertit notamment du manque de carburant, d’huiles et de pièces nécessaires aux générateurs électriques des hôpitaux. La situation sanitaire reste donc directement liée aux restrictions sur les entrées de marchandises.

En Cisjordanie, Al Quds Al Arabi fait état de préparatifs israéliens pour une nouvelle phase d’opérations. Des arrestations et des interventions militaires se poursuivent dans plusieurs secteurs. Des attaques de colons sont également signalées. À Jérusalem, le journal rapporte l’entrée de centaines de colons dans l’esplanade des Mosquées sous protection policière.

La Syrie constitue un autre foyer de tension. Al Liwaa rapporte, le 14 septembre 2026, que le ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan a accusé Israël de chercher à déstabiliser la Syrie. Il s’exprimait à Damas aux côtés de son homologue syrien Asaad al-Shaibani. Ce dernier a réaffirmé la volonté syrienne de privilégier une réponse diplomatique tout en exigeant le retrait israélien des territoires occupés après la chute de l’ancien pouvoir.

Les crises régionales redessinent les rapports de force

Le tableau international du 14 septembre 2026 est donc dominé par l’élargissement géographique des crises. L’affrontement entre Washington et Téhéran se joue dans le détroit d’Ormuz, mais ses effets apparaissent désormais en Irak, en Arabie saoudite et au Yémen. La progression des Houthis ajoute Bab el-Mandeb à l’équation. Les infrastructures énergétiques deviennent des cibles et des moyens de pression.

Dans le même temps, les tentatives diplomatiques restent fragiles. Le rendez-vous de Salalah est reporté. Donald Trump maintient une forte pression sur Téhéran tout en parlant d’un accord possible. L’Iran cherche à négocier à partir des nouveaux rapports de force. L’Arabie saoudite appelle à protéger sa souveraineté et ses infrastructures. Bagdad tente d’empêcher son territoire de devenir une base pour les affrontements régionaux.

Gaza, la Cisjordanie et la Syrie restent parallèlement des zones de confrontation. Aucun de ces dossiers ne peut désormais être totalement isolé des autres. Le contrôle des routes maritimes, la sécurité énergétique, les alliances militaires et les négociations politiques se superposent. La crise internationale décrite par la presse du 14 septembre 2026 apparaît ainsi moins comme une succession de conflits séparés que comme une lutte régionale dont les différents fronts exercent une pression croissante les uns sur les autres.

Économie : le budget 2027, la dette bancaire et le Fonds monétaire placent les finances libanaises devant des choix décisifs

Le dossier de la dette bancaire conditionne toujours l’accord avec le Fonds monétaire

La reprise des discussions avec le Fonds monétaire international domine l’actualité économique libanaise du 14 septembre 2026. Le ministre des Finances Yassine Jaber doit tenir plusieurs réunions avec la délégation du Fonds. Ces échanges interviennent après l’adoption de mesures concernant la réforme bancaire et alors que le projet destiné à traiter la dette bancaire reste au centre du dispositif. Pour le gouvernement, cette question est désormais indissociable d’un éventuel accord avec l’institution internationale.

Ad Diyar rapporte, le 14 septembre 2026, que Yassine Jaber exclut la signature immédiate d’un accord définitif avec le Fonds monétaire. Il n’écarte toutefois pas une entente préliminaire. Le dialogue se poursuit depuis plusieurs années et porte sur un ensemble de réformes. Le ministre insiste surtout sur un point : le traitement de la dette bancaire doit être tranché avant tout engagement définitif.

Cette position explique le titre choisi par Ad Diyar : Yassine Jaber affirme qu’il n’y aura pas de signature tant que cette question ne sera pas réglée. Elle constitue, selon le journal, le cœur du problème financier. Les discussions ne se limitent cependant pas au secteur bancaire. Elles concernent également les finances publiques, la fiscalité et la manière dont l’État entend restaurer un fonctionnement normal de ses institutions financières.

Les préparatifs ont déjà donné lieu à plusieurs réunions. Ad Diyar rapporte que le représentant du Fonds monétaire au Liban, Yahiya Said, a rencontré Yassine Jaber. Il s’est également entretenu avec le directeur général des Finances, Georges Maarawi. Une partie de ces échanges porte sur la réforme du système fiscal et sur un nouveau projet concernant l’impôt sur le revenu.

Le dossier reste complexe, car les différentes institutions n’ont pas nécessairement la même lecture de toutes les mesures. Ad Diyar fait état de remarques formulées par la Banque du Liban et par le Fonds monétaire. Les négociations doivent donc encore rapprocher plusieurs positions avant d’aboutir à un cadre accepté par toutes les parties.

Le rythme des réformes demeure également un sujet de préoccupation. Ad Diyar décrit un processus qui avance lentement. Les autorités ont adopté certaines mesures, mais leur mise en œuvre et l’adoption des textes complémentaires restent déterminantes. Un accord avec le Fonds ne dépend donc pas seulement de l’annonce des réformes. Il suppose un traitement cohérent des pertes accumulées et de leurs conséquences pour l’État, la Banque du Liban, les banques et les déposants.

Le budget 2027 multiplie les hausses de droits et de tarifs

Le projet de budget pour 2027 ouvre un second front économique. Al Akhbar rapporte, le 14 septembre 2026, une forte augmentation de nombreux droits perçus par l’administration. Certaines hausses atteignent jusqu’à deux cents fois les montants antérieurs. Le journal décrit une vaste opération de réévaluation des services publics, sans qu’un critère unique apparaisse clairement.

La question dépasse une simple adaptation de tarifs devenus très faibles après l’effondrement monétaire. Al Akhbar considère que certaines sommes ne peuvent plus être qualifiées de symboliques. Elles représentent désormais une charge réelle pour les particuliers et les entreprises. La multiplication des hausses pose donc une question centrale : l’État cherche-t-il à reconstruire ses recettes selon une logique fiscale cohérente ou procède-t-il à une augmentation générale des coûts administratifs pour compenser son manque de ressources ?

Cette interrogation est d’autant plus importante que la population continue de subir les conséquences de plusieurs années de crise. Les revenus ont été profondément bouleversés. Une partie des rémunérations a été réévaluée, tandis que d’autres catégories restent très exposées à l’inflation et au coût des services. Une augmentation rapide des tarifs publics risque donc de produire des effets très différents selon les ménages.

Al Akhbar souligne aussi l’absence apparente de critères homogènes dans la réévaluation. La multiplication des droits et des frais donne l’image d’un État cherchant de nouvelles recettes dans un grand nombre de démarches administratives. Le débat parlementaire sur le budget devrait ainsi porter non seulement sur les montants, mais aussi sur la philosophie fiscale retenue.

Le problème est plus large encore. Un budget peut améliorer les recettes comptables sans nécessairement résoudre les faiblesses structurelles de l’économie. Si les nouveaux prélèvements augmentent le coût de l’activité ou réduisent le revenu disponible, leur rendement peut s’accompagner d’un ralentissement de certains secteurs. Le défi consiste donc à restaurer les finances publiques sans imposer une charge disproportionnée à une économie encore fragile.

Les débats parlementaires annoncés pour cette semaine devraient donner à cette question une dimension politique. Les opposants au gouvernement entendent utiliser les difficultés économiques pour contester son bilan. Les soutiens du cabinet devraient, au contraire, défendre la nécessité de remettre en ordre les comptes publics. Derrière les chiffres du budget apparaît donc une bataille sur la répartition du coût du redressement.

Le déficit commercial s’aggrave au premier semestre 2026

Les données du commerce extérieur fournissent un indicateur précis de la fragilité économique. Al Akhbar rapporte, le 14 septembre 2026, que le déficit commercial libanais s’est creusé au cours des six premiers mois de 2026 par rapport à la même période de 2025. Deux mouvements expliquent cette évolution : les importations ont augmenté tandis que les exportations ont reculé.

Selon les chiffres publiés par Al Akhbar, les importations sont passées de 9,61 milliards de dollars au premier semestre 2025 à 10,15 milliards au premier semestre 2026. Dans le même temps, les exportations ont diminué d’environ 1,74 milliard de dollars à près de 1,50 milliard.

L’écart est significatif. Les importations ont progressé d’environ 540 millions de dollars en un an. Les exportations ont, elles, reculé d’environ 240 millions. Le déficit commercial s’est donc détérioré sous l’effet simultané d’une hausse des achats à l’étranger et d’une baisse des ventes libanaises.

Ces chiffres montrent une dépendance persistante de l’économie aux importations. Ils soulignent également la difficulté du secteur productif à augmenter sa présence sur les marchés extérieurs. Le problème n’est pas uniquement monétaire. Il concerne la capacité de l’économie à produire des biens exportables, à préserver ses entreprises et à financer les importations nécessaires sans accroître ses déséquilibres.

La détérioration intervient au moment où le gouvernement cherche précisément à convaincre le Fonds monétaire de la solidité de son programme de réforme. Le commerce extérieur constitue donc un indicateur supplémentaire à surveiller. Une économie qui importe beaucoup plus qu’elle n’exporte reste dépendante des entrées de devises provenant d’autres sources.

La question des transferts de la diaspora, du tourisme, des investissements et des flux financiers conserve ainsi une importance majeure. Cependant, les données publiées par Al Akhbar montrent qu’une amélioration durable ne peut reposer uniquement sur ces entrées. Le renforcement de la production et des exportations reste une condition nécessaire pour réduire la vulnérabilité extérieure.

La reconstruction du Sud devient un dossier économique à part entière

Les destructions provoquées par la guerre placent également la reconstruction au centre de l’économie libanaise. La question ne concerne plus seulement le financement des bâtiments détruits. Elle touche les infrastructures, les logements, les activités agricoles, les commerces, les services publics et le patrimoine bâti.

Al Akhbar rapporte, le 14 septembre 2026, que l’Ordre des ingénieurs cherche à mettre en place un travail de documentation des destructions. L’initiative doit repartir de zéro malgré les nombreuses expériences accumulées au Liban après les guerres, les explosions et les catastrophes. Selon Eli Haoui, directeur de l’Observatoire des questions urbaines au sein de l’Ordre, les expériences précédentes sont difficiles à utiliser car elles n’ont pas été suffisamment documentées.

Cette faiblesse pose un problème économique concret. Sans inventaire précis, il devient difficile de déterminer les priorités, d’évaluer les coûts et d’élaborer des plans cohérents. La reconstruction risque alors de reproduire des pratiques ponctuelles sans créer une mémoire technique utilisable lors de crises futures.

L’Observatoire doit donc servir d’espace de travail pour les ingénieurs, les géomètres, les responsables publics et les étudiants. Les projets pourront y être examinés selon des critères scientifiques et techniques. L’objectif est aussi de fournir aux décideurs des données susceptibles d’améliorer les choix publics.

La reconstruction possède par ailleurs une dimension patrimoniale. Certains bâtiments et ensembles urbains menacés par les destructions ne peuvent être traités comme de simples structures immobilières. Leur disparition modifierait durablement l’identité des localités. La documentation doit donc permettre de distinguer les urgences de sécurité, les besoins de logement et la préservation du patrimoine.

Le financement reste néanmoins la question essentielle. Joseph Aoun a inscrit la reconstruction parmi les quatre priorités nationales pour le Sud. Mais la presse du 14 septembre ne présente pas encore un mécanisme financier global permettant d’en couvrir le coût. Cette absence est importante. Les besoins apparaissent alors que l’État négocie avec le Fonds monétaire et tente déjà de restaurer ses propres finances.

La guerre régionale menace le coût de l’énergie et les équilibres économiques

L’économie libanaise reste également exposée à la crise régionale. Les perturbations dans le détroit d’Ormuz, l’avancée des Houthis autour de Bab el-Mandeb et les attaques contre les infrastructures pétrolières saoudiennes créent un risque sur les prix de l’énergie. Pour un pays fortement dépendant des importations, une hausse durable du pétrole peut rapidement se transmettre au coût du transport, de l’électricité privée, des marchandises et de la production.

Al Binaa rapporte, le 14 septembre 2026, que les conséquences économiques de la guerre commencent à se déplacer vers les États-Unis eux-mêmes. Le journal relève la hausse du prix du carburant et son impact sur l’opinion américaine. Cette évolution montre que la bataille énergétique dépasse désormais les pays directement engagés.

Annahar traite également, le 14 septembre 2026, de la pression exercée par le pétrole sur les calculs électoraux de Donald Trump. Le président américain affirme qu’une fin de la guerre avec l’Iran entraînerait une forte baisse des prix. Cette déclaration confirme le poids pris par l’énergie dans la conduite politique du conflit.

Pour le Liban, le problème est immédiat. Le pays ne possède pas les moyens financiers des grandes économies pour amortir longtemps une flambée des prix internationaux. Une hausse de la facture énergétique peut donc accentuer les pressions sur les ménages et sur les entreprises. Elle peut également contribuer à la détérioration du commerce extérieur déjà observée au premier semestre.

La crise régionale menace aussi les routes commerciales. Les tensions autour d’Ormuz et de Bab el-Mandeb peuvent augmenter les coûts de transport et d’assurance. Ces surcoûts finissent par se répercuter sur les marchandises importées. Le risque est donc celui d’une inflation importée supplémentaire au moment où le projet de budget augmente déjà plusieurs frais publics.

Le redressement reste suspendu à la cohérence des réformes

L’économie libanaise se trouve ainsi confrontée à plusieurs problèmes simultanés. Le gouvernement doit avancer avec le Fonds monétaire tout en réglant la dette bancaire. Il doit augmenter les recettes publiques sans étouffer l’activité. Il doit réduire les déséquilibres extérieurs alors que les exportations reculent. Il doit également préparer la reconstruction du Sud dans un contexte où les finances publiques restent limitées.

La question du Fonds monétaire reste néanmoins structurante. Yassine Jaber indique clairement que le traitement de la dette bancaire constitue une condition préalable à un accord définitif. Cette position traduit une évolution importante. Les autorités ne peuvent plus dissocier la restructuration du secteur bancaire du règlement des pertes accumulées.

Le budget 2027 représente l’autre test. Les hausses de tarifs peuvent fournir de nouvelles ressources à l’État. Mais leur multiplication ne constitue pas, à elle seule, une réforme économique. La question est de savoir si ces recettes seront intégrées à une stratégie cohérente permettant d’améliorer les services, de restaurer les administrations et de réduire les déséquilibres.

Les chiffres du commerce extérieur rappellent enfin que le problème dépasse le secteur financier. Une économie dont les importations augmentent tandis que les exportations diminuent reste structurellement vulnérable. Le redressement suppose donc aussi une politique productive.

Dans ce contexte, la reconstruction du Sud pourrait devenir à la fois une charge et un enjeu de relance. Elle nécessitera des financements considérables, mais elle peut aussi mobiliser les secteurs du bâtiment, des infrastructures et des services. La presse du 14 septembre 2026 ne permet toutefois pas encore d’identifier un plan de financement complet.

Le véritable test économique des prochains mois résidera donc dans la capacité à relier ces différents dossiers. La dette bancaire, les banques, le budget, la fiscalité, le commerce extérieur et la reconstruction ne peuvent plus être traités séparément. Les discussions avec le Fonds monétaire obligent précisément l’État à présenter un cadre d’ensemble. Pour l’instant, les réformes avancent, mais Ad Diyar résume la situation par une formule prudente : leur train continue de rouler lentement.

Justice : l’enquête sur le port de Beyrouth, la loi d’amnistie et les nominations judiciaires ravivent les tensions

L’enquête sur l’explosion du port entre dans une nouvelle étape

Le dossier de l’explosion du port de Beyrouth revient au premier plan de l’actualité judiciaire du 14 septembre 2026. Après plusieurs années de blocages, de recours et de conflits de compétence, une nouvelle étape se dessine autour du travail du juge d’instruction Tarek Bitar. Le procureur général près la Cour de cassation, Mohammad Saab, a achevé l’avis du parquet général dans le dossier. Cette évolution rapproche l’instruction d’une étape décisive : la préparation de l’acte d’accusation.

Al Liwaa rapporte, le 14 septembre 2026, que Mohammad Saab a terminé, signé et scellé l’avis du parquet général près la Cour de cassation. Selon une source judiciaire citée par le journal, ce document, accompagné de l’ensemble des pièces concernées, doit être remis à Tarek Bitar. Le juge d’instruction pourra alors poursuivre la procédure en vue de la rédaction de l’acte d’accusation.

L’évolution est importante en raison du parcours particulièrement difficile de cette enquête. L’explosion du 4 août 2020 a donné lieu à une procédure marquée par de nombreux affrontements judiciaires et politiques. La remise de l’avis du parquet ne signifie toutefois pas que le dossier est terminé. Elle constitue une étape procédurale supplémentaire avant la décision du juge d’instruction.

Al Liwaa reste donc prudent sur le calendrier. Le journal ne présente pas encore de date pour la publication de l’acte d’accusation. Il indique seulement que la transmission de l’avis doit permettre à Tarek Bitar de progresser vers cette étape. Aucun élément du corpus du 14 septembre ne permet donc d’affirmer que l’acte est déjà rédigé ou que le procès est imminent.

La distinction est essentielle. Après plusieurs années durant lesquelles chaque développement du dossier du port a pris une forte dimension politique, le mouvement actuel reste judiciaire. Le juge doit exploiter les éléments de l’enquête, l’avis du parquet et les pièces accumulées avant de déterminer la suite de la procédure.

Pour les familles des victimes, la question demeure celle de l’établissement des responsabilités. Pour la justice, le défi est différent. Il s’agit de faire progresser une enquête devenue un test de la capacité du système judiciaire à traiter un dossier impliquant des responsables publics et des institutions. Le retour de ce dossier dans l’actualité montre donc que la question du port reste loin d’être refermée.

La suspension de la loi d’amnistie provoque une nouvelle bataille juridique

La seconde grande affaire judiciaire concerne la loi d’amnistie générale. Le Conseil constitutionnel a décidé, le 10 septembre 2026, d’en suspendre l’application dans l’attente de l’examen du recours. Cette décision provoque une forte réaction politique et juridique. Elle touche directement les détenus et condamnés qui espéraient bénéficier des dispositions adoptées par le Parlement.

Al Sharq consacre, le 14 septembre 2026, une analyse détaillée à cette décision. Le journal rappelle d’abord une règle essentielle : suspendre provisoirement l’application d’une loi ne signifie pas que cette loi sera nécessairement annulée. Le Conseil constitutionnel peut décider de geler temporairement les effets d’un texte afin d’éviter des conséquences difficiles à inverser avant de statuer sur le fond.

Cette distinction réduit la portée des interprétations politiques immédiates. Le Conseil constitutionnel n’a pas encore rendu son jugement définitif sur la conformité de l’amnistie à la Constitution. Il doit examiner les arguments contenus dans le recours et déterminer si certaines dispositions portent atteinte à des principes constitutionnels.

Parmi les questions soulevées figure celle de l’égalité devant la loi. Al Sharq examine le risque qu’une amnistie accordée selon certaines catégories aboutisse à des différences de traitement insuffisamment justifiées. Le débat ne porte donc pas uniquement sur l’opportunité politique de libérer certains détenus. Il concerne la manière dont les catégories de bénéficiaires ont été définies.

Le journal examine également la clarté du texte. Une loi doit être suffisamment précise pour permettre aux personnes concernées de connaître leurs droits et aux juridictions de l’appliquer sans arbitraire. Cependant, Al Sharq souligne que l’existence de formulations susceptibles de plusieurs interprétations ne suffit pas automatiquement à justifier l’annulation de l’ensemble du texte. Le Conseil constitutionnel devra déterminer si les éventuelles ambiguïtés atteignent un niveau incompatible avec les garanties constitutionnelles.

Une annulation partielle reste donc possible. Certaines dispositions pourraient être jugées contraires à la Constitution sans que toute la loi disparaisse. Dans ce cas, le Parlement pourrait être conduit à revoir les parties concernées. Le dossier reviendrait alors indirectement devant les députés, avec une nouvelle difficulté : modifier le texte sans remettre en cause l’équilibre politique ayant permis son adoption.

Les députés sunnites demandent de maintenir le dossier hors des marchandages politiques

La suspension a immédiatement suscité des réactions dans les milieux politiques sunnites. Al Liwaa rapporte, le 14 septembre 2026, que plusieurs députés refusent que le dossier des détenus devienne un instrument de confrontation politique. Ils affirment respecter le Conseil constitutionnel tout en promettant de poursuivre leur action en faveur des personnes qu’ils considèrent injustement maintenues en détention.

Le député Fayçal Karamé adresse notamment un message aux familles des détenus. Il leur demande de ne pas perdre espoir. Il affirme respecter le Conseil constitutionnel et ses décisions, mais ajoute que « la bataille n’est pas terminée » et qu’il n’est pas question d’abandonner le dossier.

Cette position montre la difficulté de séparer totalement la question juridique de sa dimension communautaire et politique. Une partie des responsables sunnites considère depuis longtemps que certaines catégories de détenus ont subi des détentions excessivement longues. La loi d’amnistie devait apporter une réponse à plusieurs de ces situations. Sa suspension réactive donc un sentiment d’injustice chez les familles concernées.

Al Liwaa met cependant en garde contre la transformation de ce dossier humain en marché politique. Le journal souligne que la décision finale appartient désormais au Conseil constitutionnel. La bataille politique se poursuit, mais elle doit rester soumise au cadre juridique.

Le facteur temporel est également important. Chaque délai prolonge la situation des personnes qui espéraient bénéficier de la loi. Si certaines dispositions sont annulées, une nouvelle intervention du Parlement pourrait devenir nécessaire. Cela retarderait encore davantage le règlement de plusieurs dossiers.

L’affaire constitue ainsi un test de la capacité du système politique à respecter simultanément deux exigences. La première est la protection des garanties constitutionnelles. La seconde est le traitement de situations carcérales anciennes qui alimentent un fort sentiment d’injustice. La difficulté réside précisément dans le refus de sacrifier l’une au nom de l’autre.

Souheil Abboud au centre d’une bataille sur les nominations judiciaires

Une autre confrontation secoue le Conseil supérieur de la magistrature. Al Akhbar place, le 14 septembre 2026, le président du Conseil, Souheil Abboud, au centre d’une controverse concernant les nominations et mutations judiciaires. Le journal présente le conflit comme une bataille sur la répartition du pouvoir à l’intérieur de l’institution judiciaire.

Le désaccord concerne notamment la candidature du juge Ahmad Housami à une fonction à Beyrouth. Selon Al Akhbar, Souheil Abboud aurait exprimé des réserves sur cette nomination. Le ministre de la Justice Adel Nassar aurait, pour sa part, défendu l’application de critères professionnels et de grades judiciaires identiques à ceux retenus pour d’autres magistrats.

Al Akhbar rapporte plusieurs versions de l’échange. Certains magistrats affirment que Souheil Abboud aurait déclaré qu’Ahmad Housami ne serait pas transféré à Beyrouth pendant son mandat. Une autre version, également rapportée par le journal, conteste cette formulation. Des juges indiquent que la relation entre les deux hommes n’est pas rompue et qu’Ahmad Housami avait rencontré Souheil Abboud environ deux mois auparavant.

Cette divergence impose donc de distinguer les faits établis des récits circulant dans les milieux judiciaires. Le désaccord sur la nomination existe. En revanche, les propos exacts attribués au président du Conseil supérieur de la magistrature sont contestés par plusieurs sources citées par Al Akhbar.

L’enjeu dépasse néanmoins un cas individuel. Les nominations judiciaires déterminent la composition des juridictions et l’affectation des magistrats à des fonctions sensibles. Elles sont donc régulièrement au cœur de tensions entre les responsables judiciaires et politiques. La question centrale est celle des critères utilisés. Ancienneté, compétence, grades, expérience et équilibre institutionnel peuvent entrer en concurrence.

Le titre choisi par Al Akhbar est particulièrement critique puisqu’il présente Souheil Abboud comme se comportant en « gouverneur militaire » au sein du Conseil. Cette formulation relève clairement de l’angle éditorial du journal. Elle ne doit donc pas être confondue avec une qualification institutionnelle. Elle traduit cependant le niveau de tension entourant les nominations.

Des opérations de sécurité débouchent sur plusieurs procédures judiciaires

L’actualité judiciaire comprend également plusieurs affaires criminelles et sécuritaires. Ad Diyar rapporte, le 14 septembre 2026, une opération de l’armée à Aïn al-Dahab, dans le Akkar. Des militaires ont procédé à des perquisitions afin d’arrêter des personnes recherchées pour leur implication dans des tirs survenus le 7 juin 2026.

Selon le communiqué de l’armée repris par Ad Diyar, deux personnes ont d’abord été arrêtées. Durant l’opération, un autre homme a ouvert le feu sur les militaires. Ceux-ci ont riposté. Un soldat et le tireur ont été blessés. Ce dernier a été transporté à l’hôpital. Une arme et des munitions ont été saisies.

Deux autres personnes ont ensuite été arrêtées dans la même localité pour des tirs commis auparavant. L’armée a également mené une opération dans le secteur de Tall al-Abyad, à Baalbek. Elle y a arrêté un homme recherché pour plusieurs infractions, dont des tirs contre une patrouille militaire. Une autre personne a été interpellée en possession de stupéfiants.

Ad Diyar précise que les objets saisis ont été remis aux autorités compétentes et que les enquêtes ont commencé sous la supervision de la justice. Ces dossiers relèvent donc désormais de procédures judiciaires qui devront déterminer les responsabilités pénales individuelles.

Ces opérations rappellent un autre aspect de la justice libanaise. Une grande partie des dossiers pénaux commence par le travail des forces de sécurité et de l’armée avant d’être transmise aux magistrats. La coordination entre les services et le parquet reste donc essentielle, notamment dans les régions où les armes illégales, les trafics et les règlements de comptes constituent des problèmes récurrents.

La justice confrontée simultanément aux grands dossiers et aux garanties constitutionnelles

Les affaires traitées par la presse du 14 septembre 2026 illustrent plusieurs niveaux de crise judiciaire. L’enquête sur le port de Beyrouth touche à la responsabilité dans l’une des plus graves catastrophes de l’histoire récente du pays. L’achèvement de l’avis du parquet général ouvre une nouvelle étape, mais aucun acte d’accusation définitif n’est encore annoncé.

La loi d’amnistie pose une question différente. Elle oblige le Conseil constitutionnel à arbitrer entre une décision du législateur et les garanties supérieures de la Constitution. La suspension du texte ne préjuge pas du jugement final. Elle place toutefois des milliers d’attentes politiques et humaines dans une période d’incertitude.

La controverse au Conseil supérieur de la magistrature concerne, elle, le fonctionnement interne de la justice. Le conflit autour des nominations rappelle que l’indépendance judiciaire ne dépend pas seulement des textes. Elle dépend aussi de règles transparentes pour les affectations et les promotions.

Enfin, les opérations dans le Akkar et à Baalbek montrent la continuité de la justice pénale ordinaire. Les affaires de tirs, d’armes et de stupéfiants continuent d’alimenter le travail des tribunaux alors que les grands dossiers occupent l’attention publique.

La journée judiciaire du 14 septembre 2026 ne se résume donc pas à une seule affaire. Elle place simultanément les institutions devant quatre exigences : faire progresser l’enquête du port, garantir la constitutionnalité de l’amnistie, préserver des critères équitables dans les nominations et assurer le traitement normal des infractions pénales. Dans chacun de ces dossiers, la même question revient : la justice peut-elle fonctionner selon ses propres règles malgré la forte pression politique qui entoure ses décisions ?

Société : rentrée scolaire sous tension, déplacements et reconstruction pèsent sur les familles libanaises

Une rentrée scolaire fragilisée par des problèmes encore non résolus

La rentrée scolaire constitue l’un des principaux sujets sociaux de la presse libanaise du 14 septembre 2026. Elle intervient dans un pays où les familles cumulent les effets de la crise économique, de la hausse du coût de l’énergie et des déplacements provoqués par la guerre. À ces difficultés s’ajoutent les problèmes propres au système éducatif. Les écoles publiques ne sont pas toutes prêtes à accueillir les élèves dans de bonnes conditions. Dans le privé, la hausse des frais pousse une partie des familles vers le public. Dans le Sud, enfin, les déplacements compliquent encore l’affectation des enfants dans les établissements.

Al Akhbar rapporte, le 14 septembre 2026, que la rentrée dans les écoles publiques reste marquée par des difficultés administratives et logistiques. Le journal la décrit comme une reprise très imparfaite. Des demandes ont même été formulées pour reporter de deux semaines le début de l’année scolaire. Le problème ne porte donc pas sur la seule date de rentrée. Plusieurs dossiers nécessaires au fonctionnement normal des établissements restent à régler.

Selon Al Akhbar, une partie des acteurs du secteur comprend la nécessité d’adapter l’enseignement à la situation sécuritaire et aux déplacements de population. Cependant, ils estiment que les établissements ont besoin de temps supplémentaire pour achever les préparatifs. Une ouverture trop rapide pourrait ainsi provoquer une rentrée désorganisée. Cette inquiétude concerne directement les élèves, mais également les enseignants, les directions et les familles.

La situation du Sud ajoute une difficulté spécifique. Al Joumhouria rapporte, le 14 septembre 2026, que des habitants de Nabatiyeh ont profité de la visite de Joseph Aoun pour demander une intervention auprès de la ministre de l’Éducation. Ils souhaitent obtenir des places dans les écoles publiques pour les élèves déplacés. Cette demande montre que les conséquences de la guerre sont entrées directement dans l’organisation du système scolaire.

L’enjeu est important pour les familles qui ne savent pas encore quand elles pourront retourner durablement dans leurs villages. Un enfant déplacé peut devoir commencer l’année dans une autre localité, puis changer d’établissement en cas de retour. Les écoles doivent donc organiser leur capacité d’accueil sans disposer d’une visibilité complète sur les mouvements de population.

Cette incertitude explique pourquoi la rentrée ne peut pas être considérée comme une simple reprise administrative. Elle devient un indicateur de la capacité des services publics à absorber les conséquences sociales de la guerre. Le maintien de la scolarité suppose des places disponibles, des enseignants, des bâtiments utilisables et une organisation suffisamment souple pour accueillir des enfants déplacés.

Les frais du privé deviennent difficiles à supporter pour les classes moyennes

Le secteur privé connaît une autre crise. Al Sharq rapporte, le 14 septembre 2026, que les augmentations annoncées pour l’année scolaire 2026-2027 se situent entre 15 % et 30 %, selon Lama Tawil, présidente de l’Union des comités de parents dans les écoles privées. Le coût moyen d’une scolarité privée atteindrait environ 4 000 dollars par an.

Ces chiffres recouvrent toutefois de fortes différences. Selon Lama Tawil, citée par Al Sharq, les frais commencent autour de 1 700 dollars dans certains établissements et peuvent atteindre environ 2 500 dollars dans une partie des écoles à caractère semi-gratuit. Dans les établissements privés de catégorie moyenne, ils commencent autour de 3 000 dollars et peuvent dépasser 5 000 dollars selon le niveau scolaire.

Dans la catégorie la plus chère, les frais débutent autour de 8 000 dollars. Ils dépassent 10 000 dollars dans certaines écoles internationales. Ces montants deviennent particulièrement lourds dans un pays où les revenus de nombreuses familles n’ont pas retrouvé leur niveau antérieur à la crise.

La rentrée de septembre concentre par ailleurs plusieurs dépenses. Les familles doivent régler les frais scolaires et universitaires, acheter les livres et les fournitures, financer les transports et commencer à prévoir les dépenses de chauffage. La hausse des carburants accentue chacune de ces charges.

Al Sharq rapporte que les coûts énergétiques sont avancés par certaines écoles pour expliquer une partie des augmentations. Le fonctionnement des générateurs privés, l’électricité des bâtiments et le chauffage représentent des dépenses importantes. Lama Tawil conteste cependant l’idée que toutes les hausses soient automatiquement justifiées par ces coûts. Elle demande que les budgets scolaires soient examinés avec les comités de parents avant toute augmentation définitive.

La question est donc aussi celle de la transparence. Selon elle, une hausse des frais doit correspondre à des dépenses réelles et vérifiables. Les familles ne devraient pas être placées devant un montant déjà décidé sans pouvoir examiner la structure du budget de l’établissement.

Le transport scolaire constitue un autre poste préoccupant. Al Sharq rapporte que son coût pourrait dépasser 600 dollars, en raison notamment de l’augmentation des carburants. Pour une famille ayant plusieurs enfants, le cumul entre frais scolaires, transport, fournitures et autres dépenses peut devenir difficilement soutenable.

Cette pression provoque déjà des changements de comportement. Des familles transfèrent leurs enfants du privé vers le public. Or cette migration intervient précisément au moment où les écoles publiques font face à leurs propres problèmes de capacité et d’organisation. Les difficultés des deux systèmes commencent donc à se renforcer mutuellement.

Le déplacement des habitants du Sud bouleverse les repères sociaux

La situation des habitants du Sud constitue l’autre grand sujet social de la journée. Les déplacements ne sont plus seulement une conséquence temporaire des opérations militaires. Ils influencent le logement, l’école, le travail, les soins et les relations entre les familles et leurs villages d’origine.

Al Akhbar rapporte, le 14 septembre 2026, que l’État ne dispose pas encore d’une visibilité suffisante sur la date et les conditions du retour des habitants du Sud. Le journal pose une question simple : quand les habitants pourront-ils rentrer et où pourront-ils réellement se réinstaller ? Cette interrogation résume l’un des problèmes les plus importants de l’après-guerre.

Un retour administratif dans une localité ne signifie pas nécessairement un retour réel à une vie normale. Les habitations peuvent être détruites ou endommagées. Les routes, réseaux et services peuvent être insuffisants. Les activités économiques peuvent avoir disparu. Les familles doivent aussi évaluer le risque sécuritaire avant de décider de revenir avec leurs enfants.

Cette situation explique l’importance donnée par Joseph Aoun à la question des services lors de sa visite à Nabatiyeh. Al Joumhouria rapporte, le 14 septembre 2026, que le président a affirmé vouloir permettre aux habitants de rester dans la région en leur assurant les services nécessaires et la sécurité. Le maintien de la population devient ainsi un objectif public.

Les besoins dépassent largement la reconstruction des maisons. Pour rester, une famille doit pouvoir envoyer ses enfants à l’école, accéder aux soins, circuler et disposer d’un revenu. La reconstruction sociale est donc plus large que la reconstruction matérielle.

Al Araby Al Jadid décrit, le 14 septembre 2026, un climat particulièrement difficile dans le Sud. Le journal évoque l’absence de visibilité sur la fin de la guerre et sur l’avenir. Cette incertitude pèse sur le moral des habitants au moment même où certains tentent de reprendre le chemin de leurs villages. Le problème social prend alors une dimension psychologique. Il ne suffit pas de remettre en état des bâtiments si les habitants ne savent pas si une nouvelle phase de destruction peut commencer.

La durée de la crise peut aussi modifier durablement la géographie humaine du Sud. Plus les familles restent éloignées de leurs villages, plus elles doivent réorganiser leur vie ailleurs. Les enfants changent d’école. Les adultes recherchent d’autres activités. Des logements temporaires peuvent devenir semi-permanents. Le retour devient alors plus difficile, même lorsque les conditions sécuritaires s’améliorent.

Reconstruire les villages sans effacer leur identité

La reconstruction est ainsi devenue un sujet social à part entière. Al Akhbar rapporte, le 14 septembre 2026, l’existence de plusieurs initiatives visant à réfléchir à une reconstruction qui ne reproduise pas simplement les modèles antérieurs. L’objectif affiché est de développer une approche respectueuse de l’environnement, inclusive et attentive à l’identité des villages.

Le problème commence par la documentation. L’Ordre des ingénieurs doit engager un travail de collecte et de classement des informations sur les destructions. Eli Haoui, directeur de l’Observatoire des questions urbaines, explique dans Al Akhbar que les expériences précédentes sont difficiles à exploiter car elles ont été insuffisamment documentées.

Cette lacune est importante pour les habitants. La reconstruction d’un village ne consiste pas uniquement à remplacer chaque bâtiment détruit par un bâtiment neuf. Il faut préserver des espaces collectifs, des repères historiques et des formes urbaines qui participent à la mémoire locale.

L’Observatoire doit réunir ingénieurs, géomètres, étudiants et responsables publics afin d’examiner les projets et de constituer une base de connaissances. L’objectif est de permettre aux décideurs de disposer de références techniques. La reconstruction pourrait ainsi éviter une succession d’initiatives isolées.

La question de l’identité est particulièrement sensible après des destructions importantes. Une reconstruction rapide mais mal pensée peut modifier profondément le caractère d’un village. Elle peut aussi créer des logements sans restaurer les conditions d’une vie collective. L’enjeu consiste donc à reconstruire des communautés et non seulement des structures.

Cette réflexion se heurte néanmoins à l’urgence. Les familles ont besoin de logements et de services. Les travaux de documentation et de planification demandent du temps. Il faut donc trouver un équilibre entre la rapidité nécessaire au retour des habitants et la qualité des projets.

Les services de santé restent essentiels au maintien des populations

La santé constitue un autre élément de cette capacité à rester dans le Sud. Lors de sa visite à Nabatiyeh, Joseph Aoun s’est rendu à l’hôpital gouvernemental universitaire Nabih Berri. Al Joumhouria rapporte, le 14 septembre 2026, qu’il a rendu hommage aux personnels qui ont continué à travailler malgré les conditions difficiles.

Le président a souligné que ces employés avaient parfois mis leur propre sécurité en danger afin de maintenir un minimum de services médicaux. Cette déclaration met en évidence la fragilité des infrastructures sanitaires dans les zones exposées aux opérations militaires.

La continuité des soins joue pourtant un rôle direct dans le retour des habitants. Les personnes âgées, les malades chroniques, les femmes enceintes et les enfants ne peuvent pas se réinstaller durablement dans une région privée de services médicaux accessibles. Un hôpital qui continue de fonctionner devient donc aussi un facteur de stabilité démographique.

Le même raisonnement vaut pour les autres services publics. L’administration, les municipalités, les écoles et les infrastructures de transport sont nécessaires au retour. C’est pourquoi la visite présidentielle a inclus plusieurs bâtiments publics et responsables locaux. La question sociale du Sud est indissociable du fonctionnement quotidien de l’État.

Les ménages affrontent une accumulation de dépenses

Au-delà du Sud, la rentrée révèle une dégradation plus générale des conditions de vie. Al Sharq décrit septembre comme le début d’une nouvelle période de fortes dépenses pour les ménages. L’école et l’université s’ajoutent aux carburants, au transport et à la préparation de l’hiver.

Cette accumulation frappe particulièrement les familles à revenu moyen. Elles ne sont pas toujours éligibles aux aides destinées aux plus pauvres, mais ne disposent plus des ressources nécessaires pour maintenir leurs anciennes dépenses. Le passage du privé au public pour la scolarité en est une illustration.

Le problème des carburants se répercute également sur plusieurs postes. Il augmente le coût du transport scolaire. Il renchérit le fonctionnement des générateurs. Il menace d’alourdir la facture de chauffage. Ainsi, une hausse du prix de l’énergie se diffuse rapidement dans le budget familial.

Lama Tawil demande, dans Al Sharq du 14 septembre 2026, une intervention du ministère de l’Éducation sur les budgets des écoles privées. Elle souhaite que les règles imposant l’examen des budgets avec les comités de parents soient appliquées. Cette demande montre que la crise sociale produit aussi une exigence de contrôle.

Les établissements privés font valoir leurs propres coûts. Les parents mettent en avant leur capacité de paiement. Entre les deux, l’État doit préserver la continuité de l’enseignement. Or le secteur public doit parallèlement accueillir davantage d’élèves tout en réglant ses difficultés logistiques.

La rentrée 2026-2027 concentre ainsi plusieurs fragilités du pays. Les familles déplacées cherchent des places pour leurs enfants. D’autres quittent le privé parce qu’elles ne peuvent plus payer. Les écoles publiques doivent absorber cette demande alors que leur préparation reste incomplète. Les établissements privés augmentent leurs frais pour couvrir leurs dépenses. Les carburants aggravent enfin l’ensemble des coûts.

La situation sociale du 14 septembre 2026 se lit donc à travers trois besoins élémentaires : se loger, se soigner et scolariser ses enfants. Dans le Sud, ces besoins conditionnent le retour des déplacés. Dans le reste du pays, ils mesurent la capacité des familles à supporter une nouvelle année de crise. La reconstruction ne pourra être considérée comme effective que lorsque ces fonctions quotidiennes auront retrouvé une stabilité suffisante.

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