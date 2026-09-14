LA TERRE BRÛLE ET L’HUMANITÉ REGARDE AILLEURS

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La crise climatique n’est pas seulement une crise de température. C’est une crise de civilisation, de responsabilité et de respect du vivant.

Le pôle Nord fond. Les glaciers reculent. Les canicules s’installent. Les forêts brûlent. Des sols desséchés deviennent incapables de retenir l’eau, puis des pluies violentes les transforment en coulées de boue. Des vallées entières peuvent basculer en quelques heures de la sécheresse à l’inondation. Et nous continuons pourtant à parler de ces événements comme s’ils étaient des accidents séparés, des malchances successives, des images lointaines que l’on regarde quelques secondes avant de passer à autre chose.

Non. Il ne s’agit plus de regarder ailleurs.

La planète nous envoie un message d’une violence croissante : notre manière d’habiter la Terre est devenue incompatible avec les équilibres dont dépend notre propre vie.

La plus grande catastrophe est peut-être notre indifférence

Bien sûr, le climat de la Terre a toujours varié. Bien sûr, les incendies, les tempêtes, les sécheresses et les glissements de terrain ont toujours existé. Mais l’homme moderne a ajouté à ces phénomènes une pression gigantesque : émissions de gaz à effet de serre, destruction des forêts, artificialisation des sols, pollution des océans, surexploitation des ressources, accumulation des déchets, plastiques dispersés jusque dans les endroits les plus reculés du globe.

Nous avons cru que la Nature pouvait tout absorber. Qu’elle pouvait recevoir nos fumées, nos eaux sales, nos plastiques, nos produits chimiques, nos décharges, nos constructions, nos excavations, nos forêts rasées, et continuer malgré tout à fonctionner comme avant.

Nous nous sommes trompés.

La Nature n’est pas une poubelle infinie. Elle n’est pas une réserve inépuisable de matières premières. Elle n’est pas un décor que l’on traverse en voiture le week-end avant de retourner produire et consommer toujours davantage.

La Nature est le système vivant dont nous dépendons à chaque seconde.

La Nature n’est pas extérieure à l’homme

Voilà peut-être l’erreur intellectuelle la plus grave de notre civilisation : nous avons placé l’être humain d’un côté et la Nature de l’autre. Comme si nous étions ses propriétaires. Comme si une rivière n’existait que pour être captée, une forêt pour être coupée, une montagne pour être éventrée, une vallée pour être bétonnée et une mer pour recevoir ce que nous ne voulons plus voir.

Mais nous ne sommes pas en dehors de la Nature.

Nous respirons grâce à elle. Nous buvons grâce à elle. Nous mangeons grâce à elle. Notre chair, notre sang, nos os et notre cerveau sont constitués de matière provenant de cette même Terre. Nous appartenons au cycle du vivant que nous prétendons dominer.

Détruire la Nature, c’est donc nous détruire nous-mêmes — avec un décalage de quelques années ou de quelques générations qui nous donne l’illusion que l’acte est sans conséquence.

La dette écologique est une dette étrange : ceux qui la contractent ne sont pas toujours ceux qui la paieront. Nous pouvons aujourd’hui détruire une forêt, empoisonner une nappe phréatique, dégrader un littoral ou dérégler durablement un écosystème, et transmettre la facture à des enfants qui ne sont pas encore nés.

Il faut sortir de la civilisation du déchet

Notre économie a perfectionné l’art de produire. Elle doit maintenant apprendre l’art de ne plus détruire.

Produire sans penser au déchet n’est plus acceptable. Consommer sans savoir d’où vient ce que l’on achète ni où ira ce que l’on jette n’est plus acceptable. Concevoir des objets pour quelques mois d’usage et des siècles de pollution n’est plus acceptable.

Le recyclage ne doit plus être un supplément de bonne conscience. La réduction des déchets ne doit plus être une campagne publicitaire. La protection des sols, des forêts, des rivières, des côtes et des océans doit devenir une priorité aussi fondamentale que l’énergie, la sécurité ou la santé.

Il faut réutiliser. Réparer. Recycler. Dépolluer. Reboiser. Restaurer les sols. Protéger les bassins versants. Empêcher que les rivières ne deviennent des égouts. Réduire les plastiques inutiles. Construire mieux. Produire mieux. Transporter mieux. Consommer moins stupidement.

Et surtout : arrêter de croire qu’un pays peut régler seul un problème qui ne connaît aucune frontière.

Le climat n’a pas de passeport

Le carbone ne s’arrête pas aux douanes. Les océans n’ont pas de frontières. Les grands systèmes climatiques relient les continents. Une forêt détruite, un océan réchauffé, une calotte glaciaire fragilisée ou une atmosphère chargée davantage en gaz à effet de serre concernent l’humanité entière.

L’action doit donc être rapide et mondiale.

Pas dans cinquante ans. Pas lorsque chaque gouvernement aura trouvé le moment politiquement confortable. Pas lorsque toutes les entreprises auront amorti leurs anciens modèles. Pas lorsque la prochaine génération aura hérité des dégâts.

Maintenant.

Nous avons besoin d’accords internationaux plus exigeants, de politiques énergétiques cohérentes, d’investissements massifs dans l’efficacité et les technologies propres, mais aussi d’une transformation profonde des comportements.

Car aucune conférence internationale ne sauvera une rivière si les habitants continuent d’y jeter leurs déchets. Aucune technologie ne protégera une forêt si chacun considère qu’elle appartient toujours à quelqu’un d’autre. Aucune loi ne sera suffisante si le respect du vivant n’entre pas dans notre conscience.

La révolution la plus urgente commence avec les enfants

C’est là que tout commence.

Nous devons enseigner à un enfant qu’une rivière est vivante.

Pas vivante comme un homme ou un animal, bien sûr, mais vivante comme un système : elle naît, circule, nourrit, transporte, relie, abrite, transforme. Elle possède un équilibre que l’on peut protéger ou briser.

Nous devons lui apprendre qu’une forêt n’est pas seulement un ensemble d’arbres. Qu’une montagne n’est pas un tas de roches. Qu’une vallée n’est pas un espace vide disponible pour l’immobilier. Qu’une plage n’est pas un lieu que l’on peut quitter en laissant derrière soi bouteilles, sacs et mégots.

Chaque enfant devrait apprendre à connaître un territoire réel : une rivière, une forêt, une montagne, un littoral, une vallée. Observer ses saisons. Comprendre ses fragilités. Ramasser ses déchets. Planter. Restaurer. Voir comment l’eau circule. Comprendre ce qu’est un sol vivant.

L’éducation écologique ne devrait pas être un chapitre secondaire d’un manuel scolaire. Elle devrait être une formation à la responsabilité.

Nous enseignons aux enfants à respecter un feu rouge, la propriété d’autrui et les règles de la vie collective. Pourquoi ne leur enseignerions-nous pas avec la même force qu’un cours d’eau, une forêt ou une montagne possèdent eux aussi une dignité qui impose des devoirs ?

Nous avons chassé le sacré de la Nature

Il existe enfin une dimension plus profonde, que notre époque hésite à prononcer parce qu’elle ne se mesure ni en dollars ni en degrés : la dimension spirituelle.

Pendant des millénaires, l’homme a regardé les montagnes, les forêts, les sources, le ciel, les étoiles et les océans avec une forme de respect mêlé de crainte et d’émerveillement. Il savait intuitivement qu’il se trouvait devant quelque chose qui le dépassait.

Puis nous avons progressivement transformé le monde en marchandise.

Nous avons donné un prix au bois, au mètre carré, au minerai, au baril, au kilowatt, au poisson, à l’eau, mais nous avons oublié de donner une valeur à l’existence même du vivant.

Pour celui qui croit en Dieu, la question devient encore plus vertigineuse : comment prétendre respecter le Créateur tout en méprisant sa Création ? Comment parler du caractère sacré de la vie tout en traitant le monde vivant comme une décharge ou un entrepôt de matières premières ?

La Nature n’est pas Dieu. Mais la vie de la Nature peut être reçue comme une manifestation de la Création, comme quelque chose qui nous est confié et non livré à notre prédation sans limites.

Nous avons peut-être oublié que le respect du vivant est aussi une forme d’humilité.

Et l’humilité est précisément ce qui manque à une civilisation qui se croit assez puissante pour transformer toute la planète sans devoir en subir les conséquences.

Nous sommes la génération qui sait

Nos ancêtres pouvaient dire qu’ils ne savaient pas.

Nous, non.

Nous voyons les glaciers reculer. Nous mesurons le réchauffement. Nous observons les océans changer. Nous connaissons le rôle des gaz à effet de serre. Nous savons ce que deviennent les plastiques. Nous savons que des sols détruits absorbent moins bien l’eau. Nous savons que certaines forêts et certains écosystèmes ne sont pas éternels.

Nous savons.

C’est pourquoi l’inaction de notre époque pose une question morale terrible : que dira-t-on de nous si nous possédions les connaissances, les technologies et les moyens d’agir, mais avons malgré tout choisi de préserver nos habitudes ?

Que dira un enfant de 2050 devant une rivière morte, une forêt disparue ou une région devenue inhabitable ?

Il ne nous demandera probablement pas si la transition était politiquement difficile.

Il nous demandera : vous saviez. Pourquoi n’avez-vous rien fait ?

La Terre survivra probablement. La question est : et nous ?

Nous parlons souvent de « sauver la planète ». L’expression est presque trop rassurante.

La planète n’a pas besoin de nous pour tourner autour du Soleil. La Terre a connu des bouleversements gigantesques bien avant l’apparition de l’humanité et en connaîtra d’autres.

Ce que nous devons sauver, ce sont les conditions extraordinaires qui rendent possible notre civilisation et une immense diversité de formes de vie.

L’enjeu n’est donc pas seulement écologique.

Il est humain.

Il est moral.

Il est spirituel.

Et il devient urgent.

Nous devons choisir entre deux formes de civilisation.

L’une continuera à mesurer sa réussite au volume de ce qu’elle extrait, produit, consomme et jette.

L’autre comprendra enfin que la puissance sans responsabilité mène à la destruction, et qu’une civilisation réellement avancée se reconnaît aussi à ce qu’elle protège.

Protéger une rivière. Une forêt. Une montagne. Une vallée. Une mer. Un glacier. Une espèce.

Ce ne sont pas de petits gestes marginaux.

C’est reconstruire notre place dans le monde.

Il faut réapprendre à regarder la Nature non comme un stock de ressources, mais comme une communauté du vivant dont nous faisons partie.

Et si nous ne le faisons pas rapidement, un jour viendra où nous ne débattrons plus de la manière de prévenir la dégradation.

Nous regarderons simplement les dégâts.

Et il sera trop tard pour en réparer une partie.

« Nous ne sommes pas les propriétaires de la Nature. Nous sommes une partie du vivant que nous avons le devoir de transmettre. »

Bernard Raymond JABRE

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