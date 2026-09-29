40 milliards de dollars pour concurrencer le Hezbollah : le plan secret révélé par Al Akhbar face à l’épreuve du réel

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Le chiffre frappe d’abord par son ampleur : 40 milliards de dollars. Mais la somme n’est que la partie la plus visible d’un projet beaucoup plus vaste. Dans son édition du 29 septembre 2026, Al Akhbar affirme avoir obtenu un document classé secret, préparé au sein du Conseil de sécurité nationale américain et destiné au président Donald Trump. Le journal présente le texte comme une proposition qui ne chercherait plus seulement à désarmer le Hezbollah. Elle viserait à réduire progressivement la dépendance d’une partie de la population chiite envers le parti en construisant une offre étatique capable de concurrencer ses réseaux.

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La prudence reste essentielle. Al Akhbar affirme avoir obtenu une copie du document et indique qu’il aurait été interdit de le faire circuler parmi les responsables politiques et diplomatiques. Le journal précise aussi publier une traduction non officielle. Aucun autre fichier du corpus du 29 septembre 2026 ne permet d’authentifier indépendamment cette pièce. Son contenu doit donc être présenté pour ce qu’il est : un document dont Al Akhbar revendique l’obtention et dont le journal attribue la préparation au Conseil de sécurité nationale américain. Cette réserve n’enlève rien à l’intérêt du texte. Elle fixe simplement la frontière entre une révélation journalistique et une politique américaine officiellement confirmée.

Un document qui changerait la méthode américaine

Selon Al Akhbar, le 29 septembre 2026, le document serait le résultat de plusieurs mois de discussions au sein de l’administration américaine. Plusieurs responsables ayant travaillé sur le Liban l’auraient examiné. Il reposerait aussi sur des données qui ne seraient pas publiquement utilisées par les responsables américains. La réflexion partirait d’un constat : les méthodes employées jusqu’ici n’auraient pas produit le résultat stratégique recherché face au Hezbollah. Le document examinerait alors quatre voies différentes.

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La première repose sur une transformation majeure en Iran. Un affaiblissement brutal ou une chute du pouvoir iranien priverait théoriquement le Hezbollah d’une partie de son financement, de ses approvisionnements et de sa profondeur stratégique. Mais le document, tel que publié par Al Akhbar, considère qu’une telle hypothèse ne peut pas constituer une stratégie libanaise. Le Hezbollah est décrit comme suffisamment implanté dans la politique, les services sociaux, les municipalités et les réseaux communautaires pour ne pas disparaître automatiquement avec un bouleversement à Téhéran.

La deuxième voie serait celle d’une négociation classique. Elle associerait désarmement progressif, réintégration des combattants, garanties et renforcement des institutions. Le document juge cependant cette solution fragile sans participation iranienne ou changement profond dans le calcul de la direction du Hezbollah. Il part de l’idée que les armes ne sont pas seulement un instrument militaire. Elles participent aussi, dans cette lecture, à une identité politique, à une fonction de dissuasion et à une relation régionale avec l’Iran.

La troisième option serait militaire. Elle reposerait sur une intensification des opérations israéliennes contre le Hezbollah. Le texte publié par Al Akhbar considère cette voie comme la plus mauvaise. Elle pourrait affaiblir le parti sans garantir sa disparition. Elle risquerait surtout d’infliger de nouvelles destructions au Liban tout en laissant subsister une organisation armée, décentralisée et politiquement difficile à éliminer.

C’est donc une quatrième voie qui occupe le cœur du document : un programme de reconstruction de l’État. Son principe est de mener simultanément deux processus. Le premier renforcerait la crédibilité et les capacités de l’État libanais. Le second réduirait progressivement la place du projet armé du Hezbollah. Selon cette logique, demander un désarmement immédiat au profit d’un État considéré comme défaillant serait politiquement difficile. Mais attendre l’apparition d’un État idéal avant d’aborder les armes conduirait également à l’impasse. Les deux trajectoires devraient donc avancer ensemble.

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Ne plus commencer par le Hezbollah, mais par son environnement

C’est ici que le document devient singulier. Sa cible principale ne serait pas, dans un premier temps, la direction du Hezbollah. Elle serait son environnement.

Le texte publié par Al Akhbar considère que plus de quarante années ont produit un système mêlant protection, prestations sociales, emplois, identité, sentiment de dignité, mémoire des sacrifices et défiance envers l’État. Il attribue à cette construction une idée centrale : l’État libanais serait absent, corrompu et incapable de protéger la communauté chiite. Selon cette grille de lecture, les sanctions, les discours sur la souveraineté et les conférences internationales de donateurs ne suffiraient pas à défaire un système de cette nature.

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Le programme chercherait donc à construire un concurrent plutôt qu’à supprimer immédiatement ce qui existe. L’État devrait fournir suffisamment de sécurité, de services et de perspectives économiques pour modifier progressivement les comportements. Le document imagine ce processus sur plusieurs années, et non comme une intervention ponctuelle ou une conférence de donateurs supplémentaire. Il évoque une structure d’exécution et une phase intensive pouvant durer entre deux et cinq ans.

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La reconstruction du Sud occupe une place centrale. Les familles dont les maisons ont été détruites ou qui ont été déplacées constituent la première population visée. Dans la logique du texte, leur relation au Hezbollah aurait une importante dimension fonctionnelle. Si l’État devient capable d’assurer reconstruction, retour, sécurité et indemnisations, une partie de cette dépendance pourrait diminuer.

La deuxième catégorie est constituée de la classe moyenne chiite décrite comme pragmatique : professionnels, entrepreneurs, enseignants et personnes qui ne seraient pas liées idéologiquement au parti. Pour cette population, le projet mise sur la reprise économique, le traitement de la question des dépôts bancaires et une administration plus efficace.

Les acteurs locaux et les municipalités forment une autre strate. Le raisonnement est là encore fonctionnel. Ceux qui coopèrent avec la structure capable de fournir les services pourraient réorienter leurs relations si l’État démontrait concrètement une capacité supérieure.

Puis viennent les écoles, dispensaires, associations et réseaux de la société civile. Le document ne propose pas leur destruction. Il recommande au contraire leur intégration, leur réglementation et la construction d’un service public capable de rivaliser avec eux en efficacité.

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La cinquième strate est politique. Le document considère que les responsables locaux s’adaptent aux structures qui apportent ressources, influence et capacité électorale. L’objectif serait donc de modifier les incitations qui organisent cette relation.

La sixième catégorie est très différente. Elle correspond au noyau idéologique, militaire et sécuritaire. Le texte ne prétend pas le convaincre. Il envisage plutôt de le neutraliser progressivement en diminuant la dépendance de son environnement. La distinction est fondamentale : il ne s’agirait pas de persuader les dirigeants du Hezbollah que leur projet est erroné, mais de réduire les fonctions sociales et politiques qui rendent ce projet indispensable aux yeux d’une partie de son environnement.

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Pourquoi précisément 40 milliards de dollars ?

Le montant n’aurait pas été choisi uniquement à partir d’une estimation classique des besoins de reconstruction.

Selon le document publié par Al Akhbar, le programme doit être suffisamment massif pour dépasser ce qu’il présente comme plusieurs décennies d’investissement iranien dans le Hezbollah. Il ne s’agirait donc pas seulement de réparer des routes, des logements et des réseaux publics. Le montant aurait une fonction politique : montrer qu’un autre système de protection et de services peut disposer de ressources supérieures.

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Le tableau reproduit par Al Akhbar donne une estimation basse et une estimation haute des financements iraniens selon différentes périodes. Pour la phase 1990-2005, les montants cumulés indiqués vont de 2,4 à 4 milliards de dollars. Pour la reconstruction de 2006, ils seraient compris entre 1,2 et 2 milliards. Entre 2006 et 2009, le document avance entre 800 millions et 1,2 milliard. Pour 2010-2017, la fourchette va de 2,4 à 4,4 milliards. Entre 2018 et 2020, elle se situe entre 600 millions et 1,2 milliard. Pour 2021-2023, entre 1,5 et 2,4 milliards. Pour 2024-2025, entre 1,6 et 2,4 milliards. Enfin, pour 2026, le tableau avance une estimation comprise entre 500 et 800 millions de dollars.

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Ces chiffres doivent être traités avec la même prudence que le document lui-même. Le corpus fourni ne permet pas de vérifier leur méthode de calcul. Ils représentent les estimations reproduites dans le texte publié par Al Akhbar, et non un audit indépendant des flux financiers iraniens.

Le raisonnement financier du projet apparaît néanmoins clairement. Le document veut établir une comparaison entre deux investissements politiques de long terme. Il considère que l’Iran a consacré plusieurs décennies à construire un système. Une réponse crédible devrait donc disposer d’une masse financière capable de produire des effets visibles à une échelle comparable.

Huit milliards de dollars par an : la simplicité trompeuse du chiffre

Sur cinq ans, 40 milliards de dollars représentent une moyenne arithmétique de 8 milliards par an. Mais cette division masque le principal problème : l’argent ne produit pas automatiquement un État.

Le document semble d’ailleurs reconnaître cette difficulté. Il insiste sur la visibilité, la traçabilité et la capacité de contrôle des dépenses. Les sommes devraient atteindre directement les populations concernées. La gouvernance numérique est présentée comme un moyen de contourner les mécanismes de corruption et de rendre chaque dépense vérifiable.

C’est ici que commence véritablement l’épreuve analytique.

Le projet suppose qu’un apport financier massif peut créer un cercle vertueux. Reconstruction, indemnisation et services publics restaureraient la confiance. Cette confiance renforcerait l’État. Un État plus crédible rendrait ensuite politiquement moins coûteux le transfert des fonctions assumées par le Hezbollah. La réduction de la dépendance sociale diminuerait à son tour la capacité du parti à présenter ses armes comme une nécessité de protection.

Cette chaîne est cohérente sur le papier. Mais chaque maillon dépend du précédent.

Quarante milliards distribués par une administration inefficace pourraient produire l’effet inverse. Les retards, le favoritisme ou les soupçons de corruption nourriraient précisément le discours que le programme cherche à affaiblir. La question n’est donc pas uniquement de savoir si les bailleurs pourraient réunir 40 milliards. Elle est de déterminer si l’État pourrait transformer cette somme en services rapides, visibles et équitablement distribués.

Le texte publié par Al Akhbar semble conscient de ce risque puisqu’il fait de la gouvernance numérique et de la traçabilité des dépenses des éléments centraux. Mais les fichiers sources ne fournissent pas le détail opérationnel permettant de savoir comment seraient organisés les appels d’offres, les contrôles, la sélection des bénéficiaires ou la répartition entre administrations centrales et collectivités locales.

Cette absence empêche de conclure à la faisabilité administrative du programme.

Peut-on concurrencer une organisation politique avec des services publics ?

Le pari le plus important du document n’est finalement pas financier. Il est sociologique.

Il consiste à considérer qu’une partie substantielle de la relation entre le Hezbollah et son environnement repose sur des fonctions concrètes. Si une famille obtient reconstruction, sécurité, soins, emploi et indemnisation auprès de l’État, elle aurait moins besoin des structures parallèles. Si une municipalité reçoit directement les moyens de fournir ses services, elle aurait moins besoin d’un intermédiaire politique. Si une classe moyenne retrouve accès à ses dépôts et à une économie fonctionnelle, ses priorités pourraient évoluer.

Cette logique explique la division en « couches ». Elle évite de considérer la communauté chiite comme un ensemble politiquement homogène. Le document publié par Al Akhbar distingue au contraire les déplacés, les classes moyennes, les acteurs locaux, les réseaux sociaux, les responsables politiques et le noyau militaire.

Cette distinction est l’une des parties les plus structurées du projet. Elle signifie que le programme ne repose pas sur une conversion idéologique collective. Il suppose des réactions différentes selon les intérêts et les positions sociales.

Mais le raisonnement rencontre une limite majeure contenue dans le document lui-même. Le Hezbollah n’est pas présenté uniquement comme un fournisseur de services. Le texte reconnaît le rôle de l’identité, de la dignité, de la protection et de la mémoire. Ces dimensions ne peuvent pas être remplacées mécaniquement par une prestation administrative.

Une route reconstruite peut modifier le rapport d’un habitant à l’État. Elle ne suffit pas nécessairement à modifier une identité politique construite sur plusieurs décennies. Une indemnisation peut réduire une dépendance matérielle. Elle n’efface pas automatiquement une conception de la sécurité ou une mémoire collective.

Le programme doit donc réussir sur deux terrains différents : améliorer matériellement la vie et convaincre que cette amélioration sera durable.

La sécurité, pièce indispensable du dispositif

Le document publié par Al Akhbar ne réduit d’ailleurs pas la question aux prestations sociales. Il prévoit un cadre sécuritaire avec Israël, le retour de l’État dans le Sud et un déploiement de l’armée libanaise disposant de capacités réelles.

Cette dimension est déterminante. Un État peut reconstruire une maison. S’il ne peut pas empêcher sa destruction quelques mois plus tard, la reconstruction ne produit pas la confiance recherchée.

Le projet associe ainsi la question du Hezbollah à celle de la sécurité frontalière. Il envisage des garanties permettant de traiter la menace israélienne et le retrait. La reconstruction économique n’est donc pas conçue comme un substitut complet à la sécurité. Elle dépend de celle-ci.

C’est également ce qui rend le projet beaucoup plus complexe que son enveloppe de 40 milliards. La réussite ne dépendrait pas seulement de Washington ou des bailleurs. Elle supposerait des engagements libanais, une architecture sécuritaire, une évolution sur le terrain et un cadre permettant à l’armée de remplir les fonctions que le programme lui attribue.

Autrement dit, les milliards ne peuvent produire leur effet politique que si les conditions militaires leur permettent de produire un effet matériel durable.

Une stratégie américaine aussi tournée vers l’Iran

Le document attribué par Al Akhbar au Conseil de sécurité nationale ne présente pas le programme comme une politique concernant seulement le Liban. Il l’inscrit dans une stratégie plus large envers l’Iran.

Le raisonnement est explicite : le Hezbollah serait l’un des investissements régionaux les plus importants de Téhéran. Réduire son influence par le renforcement de l’État libanais permettrait donc, selon cette approche, d’atteindre la structure régionale iranienne sans recourir uniquement à une guerre.

Le document compare même les coûts. Une confrontation prolongée entre les États-Unis et l’Iran pourrait, selon son argumentaire, coûter des centaines de milliards, voire davantage, sans résultat garanti. En comparaison, le programme libanais coûterait 40 milliards sur cinq ans, répartis entre plusieurs bailleurs.

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Le texte présente également cette politique comme un résultat susceptible d’être obtenu pendant une présidence américaine. Reconstruction, cadre de sécurité et affaiblissement d’un allié régional de l’Iran seraient ainsi regroupés dans un même projet.

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Cette formulation révèle une ambiguïté importante. Le programme est présenté comme une reconstruction de l’État libanais. Mais sa justification stratégique est aussi américaine et régionale. Les deux objectifs peuvent se rejoindre, mais ils ne sont pas identiques.

Reconstruire un État suppose que ses institutions définissent leurs priorités en fonction des besoins nationaux. Utiliser la reconstruction comme instrument destiné à modifier un rapport de forces régional introduit une autre logique. La réussite du programme dépendrait donc aussi de la capacité à éviter que l’aide soit perçue uniquement comme une opération politique dirigée contre une communauté ou un parti.

Le document semble anticiper ce risque lorsqu’il insiste sur les bénéfices directs pour la population chiite. Pourtant, cette orientation peut elle-même nourrir une interrogation : un programme présenté comme national peut-il cibler prioritairement une communauté sans produire de nouvelles tensions dans un pays organisé autour d’équilibres communautaires sensibles ?

Les sources fournies ne répondent pas à cette question.

Le problème du calendrier

Le programme envisage une période intensive comprise entre deux et cinq ans. Or le système qu’il cherche à concurrencer est décrit par le document comme le résultat de plus de quarante années.

Cette asymétrie constitue probablement sa difficulté la plus importante.

Construire un bâtiment peut prendre quelques mois. Construire une institution crédible prend davantage de temps. Construire une relation de confiance entre une population et cette institution peut demander encore plus longtemps.

Le document le reconnaît partiellement. Il précise que quatre décennies de construction d’un système de dépendance ne peuvent être annulées en une nuit. Son ambition serait plutôt de créer progressivement une réalité concurrente, communauté après communauté et service après service.

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Cela transforme profondément la signification des 40 milliards. La somme ne serait pas le prix d’un désarmement. Elle financerait une compétition institutionnelle.

Dans cette compétition, le critère décisif ne serait pas le montant annoncé, mais l’expérience quotidienne. Une administration qui fonctionne, une indemnité effectivement versée, une école accessible, une municipalité capable d’agir et une maison reconstruite auraient davantage de valeur politique qu’une promesse de plusieurs milliards.

Inversement, une annonce spectaculaire sans résultats visibles pourrait renforcer ceux que le programme cherche à concurrencer.

L’État comme véritable pari

La révélation publiée par Al Akhbar le 29 septembre 2026 place donc le débat bien au-delà du seul désarmement. Le document qu’elle attribue au Conseil de sécurité nationale américain pose une question plus profonde : le problème du Hezbollah peut-il être traité sans traiter simultanément celui de l’État libanais ?

La réponse proposée par le texte est clairement négative. Il considère qu’un désarmement demandé au profit d’un État faible, incapable d’assurer la sécurité, les services et la reconstruction, aurait peu de chances d’aboutir. Mais il écarte également l’idée d’attendre que l’État devienne pleinement fonctionnel avant d’aborder la question des armes. Les deux processus devraient avancer en parallèle. La reconstruction de l’État créerait les conditions politiques permettant de réduire progressivement la place du projet armé. Dans le même temps, cette réduction renforcerait l’autorité des institutions publiques.

Cette logique constitue le cœur du programme décrit par Al Akhbar. Elle repose sur une idée simple : la force du Hezbollah ne serait pas uniquement militaire. Elle viendrait aussi d’un système de protection, de services, d’emplois, d’aide sociale et de représentation politique construit sur plusieurs décennies. Dès lors, une stratégie centrée exclusivement sur les armes manquerait une partie essentielle du problème.

Le document affirme ainsi que l’Iran et le Hezbollah ont bâti pendant plus de quarante ans un ensemble associant protection, assistance sociale, identité, emploi, services et sentiment de sécurité. Cette architecture aurait prospéré parallèlement à une conviction largement répandue dans les régions concernées : l’État libanais serait trop faible pour protéger durablement la population ou répondre à ses besoins.

Le programme décrit par Al Akhbar entend donc agir sur cette relation entre la population et les institutions. L’objectif ne serait pas de convaincre d’abord la direction militaire du Hezbollah. Il s’agirait de rendre progressivement l’État plus présent dans les espaces où le parti exerce une fonction sociale, économique ou sécuritaire.

Cette distinction est essentielle. Le pari porte moins sur une conversion idéologique que sur une modification des rapports de dépendance.

Six cercles autour du Hezbollah

Le document publié par Al Akhbar va très loin dans cette logique. Il décompose l’environnement du Hezbollah en six couches distinctes. Chacune devrait recevoir une réponse différente.

La première est constituée des communautés épuisées par la guerre et des familles déplacées. Pour elles, le besoin immédiat est concret : retrouver un logement, rentrer dans les villages, recevoir des indemnisations et bénéficier d’un minimum de sécurité. Le programme estime que la dépendance à l’égard du Hezbollah pourrait diminuer si l’État assurait lui-même ces fonctions.

La deuxième couche concerne une classe moyenne chiite décrite comme pragmatique. Elle comprendrait notamment des professionnels, des entrepreneurs et des enseignants qui ne seraient pas nécessairement liés au Hezbollah par une adhésion idéologique. Une partie de ces catégories a subi la crise bancaire, la perte des dépôts, la contraction de l’activité économique et la disparition d’opportunités professionnelles.

Pour cette population, la réponse envisagée n’est pas sécuritaire. Elle serait économique. Le document mise sur le traitement de la question des dépôts, le redémarrage de l’économie et la modernisation numérique de l’administration.

Une troisième catégorie regroupe les acteurs locaux et les municipalités. Le raisonnement est encore différent. Selon le texte publié par Al Akhbar, ces acteurs tendent à travailler avec la structure capable de fournir les services nécessaires à leur territoire. Si l’État redevient capable de financer la reconstruction et d’offrir des services visibles, leur relation avec les différents centres de pouvoir pourrait évoluer.

La quatrième couche concerne les écoles, dispensaires, organisations caritatives et réseaux de services sociaux. Ici, le document ne préconise pas leur destruction. Il envisage au contraire leur intégration, leur réglementation et la création d’une offre publique susceptible de rivaliser avec leurs performances.

La cinquième couche est politique. Le raisonnement repose sur les mécanismes de clientèle, de financement et d’influence électorale. Si la structure qui distribue les ressources change, certains comportements politiques pourraient eux aussi évoluer.

Enfin, la sixième couche est constituée du noyau idéologique, militaire et sécuritaire. Le document ne semble pas croire possible de convaincre cette catégorie par les mêmes instruments. Il parle plutôt de neutralisation progressive de son influence en réduisant la dépendance de l’environnement qui l’entoure.

Ce découpage révèle la nature du projet. Il ne s’agit pas simplement d’un programme de reconstruction. La reconstruction devient un outil de transformation du rapport de force intérieur.

Quarante milliards de dollars face à quarante ans d’investissements

C’est ici que le chiffre de 40 milliards de dollars prend tout son sens. Il ne correspond pas seulement à une estimation des destructions ou aux besoins matériels du Liban. Dans le document publié par Al Akhbar le 29 septembre 2026, ce montant est présenté comme une réponse à l’ampleur de l’investissement iranien accumulé depuis les années 1980.

Al Akhbar reproduit ainsi un tableau attribué aux auteurs du document. Celui-ci présente des estimations basses et hautes des financements iraniens accordés au Hezbollah selon différentes périodes.

Pour la phase de construction allant de 1990 à 2005, l’estimation oscille entre 2,4 et 4 milliards de dollars. Pour la reconstruction de 2006, elle se situerait entre 1,2 et 2 milliards. Entre 2006 et 2009, la fourchette donnée est de 800 millions à 1,2 milliard. Pour la période 2010-2017, elle atteint entre 2,4 et 4,4 milliards.

Le tableau évoque ensuite entre 600 millions et 1,2 milliard de dollars pour 2018-2020, entre 1,5 et 2,4 milliards pour 2021-2023, puis entre 1,6 et 2,4 milliards pour 2024-2025. Pour 2026, le document estime le financement en cours entre 500 et 800 millions de dollars.

Ces chiffres doivent toutefois être maniés avec prudence. Ils appartiennent au document publié par Al Akhbar et ne sont pas établis indépendamment par les autres fichiers sources. Ils constituent donc les hypothèses financières sur lesquelles les auteurs du programme construisent leur raisonnement.

Le texte ajoute que ces estimations ne comprendraient pas nécessairement la valeur des armes, les infrastructures, les centres d’entraînement, l’assistance en renseignement ou certaines sources de revenus propres au Hezbollah.

C’est précisément pour cette raison que les auteurs avancent le chiffre de 40 milliards de dollars. Leur raisonnement est autant psychologique que comptable. Pour produire un changement visible, le programme devrait être suffisamment massif pour être perçu comme une rupture.

L’argent ne serait donc pas destiné uniquement à reconstruire des bâtiments. Il devrait montrer que l’État peut accomplir ce que ses citoyens considéraient jusque-là comme impossible.

La bataille des services publics

Cette dimension permet de comprendre pourquoi le document insiste autant sur la visibilité des investissements. Une route reconstruite, une maison indemnisée, une école fonctionnelle ou un service administratif efficace ont ici une fonction politique.

Le programme cherche à créer une concurrence institutionnelle.

Cette idée comporte toutefois une difficulté majeure. Dépenser 40 milliards de dollars ne suffit pas à créer un État crédible. Encore faut-il que les fonds atteignent leurs destinataires et que leur utilisation soit considérée comme équitable.

Le document semble conscient de cette faiblesse. Il insiste donc sur la gouvernance numérique, la traçabilité des dépenses et la réduction du nombre d’intermédiaires.

L’objectif affiché serait que chaque dollar consacré à la reconstruction puisse être suivi. Cette exigence répond directement au problème de confiance envers l’administration libanaise. Un programme présenté comme une alternative aux réseaux du Hezbollah perdrait une grande partie de sa portée s’il alimentait de nouveaux réseaux clientélistes.

Le pari devient alors beaucoup plus exigeant qu’une simple collecte de fonds.

Il faudrait reconstruire des villages tout en réformant les mécanismes de l’État. Il faudrait indemniser rapidement tout en contrôlant les dépenses. Il faudrait renforcer l’armée tout en restaurant les services publics. Enfin, il faudrait convaincre des populations éprouvées par la guerre que les nouvelles structures fonctionneront durablement.

C’est une tâche considérable.

Le Sud au centre du dispositif

Le Sud-Liban occupe naturellement une place centrale dans cette architecture. Les destructions et les déplacements y créent une urgence immédiate. Mais ils créent aussi un terrain de compétition entre plusieurs modèles de reconstruction.

Dans le raisonnement du document publié par Al Akhbar, la reconstruction doit commencer par les populations les plus directement touchées. L’État devrait permettre le retour, reconstruire les logements, assurer la sécurité et verser les indemnisations.

Le choix n’est pas neutre. Le document considère précisément que les communautés sinistrées constituent la première couche susceptible de modifier sa relation avec le Hezbollah si une alternative publique crédible apparaît.

Cette approche comporte néanmoins une contradiction potentielle. Pour reconstruire durablement, il faut une stabilisation sécuritaire. Or cette stabilisation dépend elle-même du règlement de la question des armes, du retrait israélien et des garanties concernant la frontière.

Le programme lie donc des problèmes qui ne peuvent être facilement traités séparément.

Le retour des habitants dépend de la sécurité. La sécurité dépend des arrangements militaires. Les arrangements militaires sont liés au Hezbollah. La question du Hezbollah est elle-même liée à l’Iran. Enfin, le financement international de la reconstruction dépend de décisions politiques prises hors du Liban.

Le cercle est difficile à briser.

La sécurité, condition de la reconstruction

Le document ne réduit d’ailleurs pas la protection des populations à une question sociale. Il estime qu’une alternative au rôle sécuritaire revendiqué par le Hezbollah suppose un déploiement crédible de l’armée libanaise.

Cette présence devrait s’accompagner, selon le texte, d’un cadre de sécurité et de garanties américaines. Le document considère également que la menace israélienne doit être traitée à travers un dispositif frontalier applicable et des garanties de retrait.

Ce passage est essentiel pour comprendre la cohérence interne du projet. Il reconnaît implicitement qu’une politique consistant uniquement à demander aux habitants du Sud de renoncer au modèle de protection existant ne fonctionnerait pas si aucune autre protection ne le remplaçait.

Autrement dit, le programme ne repose pas seulement sur des écoles, des indemnisations ou des emplois. Il suppose également une transformation de l’environnement sécuritaire.

C’est probablement son volet le plus difficile.

Les services peuvent être financés. Des infrastructures peuvent être reconstruites. Des procédures administratives peuvent être numérisées. En revanche, garantir durablement la sécurité du Sud exige des engagements politiques et militaires beaucoup plus complexes.

Le facteur temps

Le document publié par Al Akhbar ne présente pas son programme comme une opération rapide. Il évoque une architecture étalée sur plusieurs années, avec une phase de travail intensif comprise entre deux et cinq ans.

Le montant de 40 milliards de dollars serait lui aussi réparti sur plusieurs années et entre plusieurs bailleurs.

Cela représente, sur cinq ans, une moyenne théorique de huit milliards de dollars par an. Mais cette moyenne ne dit rien de la répartition réelle des dépenses. Une reconstruction massive exigerait probablement des décaissements importants au début du programme. D’autres investissements, notamment institutionnels, pourraient s’étaler davantage.

La difficulté réside surtout dans le décalage entre le temps politique et le temps de la reconstruction.

Une famille dont la maison a été détruite ne raisonne pas sur cinq ans. Une entreprise qui a perdu son activité ne peut pas nécessairement attendre la restauration complète des institutions. Une municipalité doit assurer ses services immédiatement.

À l’inverse, reconstruire une administration crédible demande du temps.

Le succès du projet dépendrait donc de sa capacité à produire rapidement des résultats visibles sans sacrifier les réformes de long terme.

Le Hezbollah face à une concurrence différente

La logique du programme américain présumé est précisément de déplacer le terrain de confrontation.

Au lieu d’opposer directement une force militaire à une autre, il cherche à opposer un système de services publics à un système de dépendances sociales et politiques.

Le document pose ainsi une question destinée, selon ses auteurs, à s’imposer progressivement dans l’environnement du Hezbollah : la résistance armée assure-t-elle encore la protection de la communauté, ou constitue-t-elle désormais un obstacle à la reconstruction, à la sécurité et au retour de l’État ?

Cette formulation montre que le projet n’est pas politiquement neutre. La reconstruction serait utilisée pour provoquer une interrogation au sein même de la base sociale du parti.

Mais rien dans les fichiers sources ne permet d’affirmer que cette stratégie produirait effectivement le résultat recherché.

Une relation politique construite sur plusieurs décennies ne se résume pas à un échange entre services et loyauté. Les facteurs identitaires, familiaux, territoriaux, religieux et sécuritaires sont eux-mêmes présents dans le diagnostic du document. Le fait que celui-ci les reconnaisse montre d’ailleurs les limites d’une lecture purement financière.

Quarante milliards de dollars peuvent financer des infrastructures. Ils ne permettent pas automatiquement de modifier une identité politique.

L’équation économique reste immense

Le chiffre lui-même pose une autre question : qui paierait ?

Selon le document présenté par Al Akhbar, le financement serait réparti entre plusieurs bailleurs et étalé sur cinq ans. Les États-Unis ne supporteraient donc pas seuls les 40 milliards de dollars.

Le texte tente également de présenter ce montant comme relativement limité lorsqu’il est comparé au coût potentiel d’une guerre prolongée entre les États-Unis et l’Iran. Dans son raisonnement, investir dans le Liban coûterait moins cher qu’une confrontation militaire dont l’issue resterait incertaine.

Cette comparaison révèle une nouvelle fois la nature stratégique du programme. Les 40 milliards ne sont pas envisagés comme une aide humanitaire classique. Ils sont présentés comme un investissement géopolitique destiné à affaiblir ce que les auteurs considèrent comme l’un des principaux investissements régionaux de l’Iran.

La réussite serait donc évaluée selon deux critères différents.

Pour le Liban, elle dépendrait de la reconstruction et du fonctionnement de l’État.

Pour Washington, selon la logique attribuée au document, elle dépendrait également de l’affaiblissement de l’influence iranienne.

Ces objectifs peuvent se rejoindre. Ils ne sont pourtant pas nécessairement identiques.

La crédibilité avant les milliards

C’est peut-être ici que se trouve la principale faiblesse du dispositif décrit par Al Akhbar.

Le programme part du principe que l’État peut devenir l’alternative. Mais pour devenir cette alternative, il doit d’abord convaincre qu’il sera capable de tenir ses engagements.

Or le document lui-même fonde une grande partie de son diagnostic sur la faiblesse historique des institutions libanaises.

La question n’est donc pas seulement de savoir si 40 milliards de dollars suffisent. Elle est de savoir quelle institution serait capable de les administrer sans reproduire les mécanismes que le programme prétend combattre.

Une reconstruction opaque renforcerait les intermédiaires. Une distribution perçue comme discriminatoire pourrait accentuer les divisions. Des projets interrompus faute de financement pourraient aggraver la défiance. Enfin, des engagements internationaux non tenus affaibliraient encore davantage la crédibilité de l’État.

Pour fonctionner, le programme aurait donc besoin de résultats très rapides et d’une architecture institutionnelle exceptionnellement solide.

Il devrait également éviter de donner l’impression que l’aide aux populations du Sud est conditionnée à une modification préalable de leur comportement politique. Le document insiste lui-même sur la nécessité de présenter les habitants du Sud non comme une communauté vaincue, mais comme une composante fondatrice de l’État libanais à restaurer.

Cette nuance est fondamentale.

Un pari dont Al Akhbar ne confirme pas encore l’adoption

Enfin, une distinction demeure indispensable. Al Akhbar affirme, dans son édition du 29 septembre 2026, avoir obtenu le document et indique que celui-ci a été préparé pour être soumis à Donald Trump.

Cela ne signifie pas, sur la seule base des fichiers disponibles, que l’ensemble du programme de 40 milliards de dollars a été officiellement adopté, financé ou engagé.

Cette différence entre projet stratégique et politique décidée doit rester au centre de la lecture.

Le document est néanmoins important par ce qu’il révèle du raisonnement qu’Al Akhbar attribue à ses auteurs. Il ne cherche plus seulement une réponse militaire au Hezbollah. Il envisage une compétition beaucoup plus longue portant sur l’État, les services, la reconstruction, la protection et la confiance.

Dans cette logique, le véritable pari ne porte finalement ni sur les 40 milliards de dollars ni même sur le désarmement pris isolément.

Il porte sur la capacité de l’État libanais à redevenir suffisamment présent pour que ses citoyens n’aient plus besoin de chercher ailleurs les fonctions qu’il est censé exercer.





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