Colère sociale : derrière les grèves, le vertige d’un pays où deux salaires ne suffisent plus à couvrir les besoins essentiels

- Advertisement -

53

Lire l'article Stop

1 400 à 1 500 dollars avant même l’école et la santé

La crise sociale libanaise change de nature. Elle ne se résume plus à la pauvreté des ménages sans emploi ni à l’effondrement des salaires provoqué par la crise monétaire. Les données disponibles montrent désormais qu’une famille comptant deux personnes qui travaillent peut rester incapable de financer ses dépenses essentielles. C’est cette rupture qui explique la multiplication des grèves, des demandes d’avances sur salaire et des avertissements sur un possible embrasement social.

Une estimation détaillée réalisée pour une famille de quatre personnes louant un logement à Beyrouth ou dans sa banlieue chiffre entre 1 400 et 1 500 dollars par mois le coût de cinq postes seulement : logement, alimentation, électricité, eau et transport. Deux modèles de déplacement donnent des résultats légèrement différents. Avec une voiture particulière, en ne comptabilisant que l’essence et non l’ensemble du coût du véhicule, la facture atteint environ 1 403 dollars. Avec deux personnes utilisant régulièrement le service et le minibus ou l’autobus, elle atteint environ 1 486 dollars.

Ces montants ne constituent pourtant pas un budget familial complet. L’éducation n’y figure pas. Les soins médicaux, l’hospitalisation et les médicaments non plus. Les télécommunications, internet, vêtements, produits de nettoyage, hygiène personnelle et dépenses imprévues sont également exclus. Le modèle alimentaire utilisé est lui-même minimal. Il ne comprend ni viande rouge, ni poulet, ni fromage, ni poisson frais. Il correspond essentiellement à un seuil permettant de couvrir les besoins caloriques de base.

Face à cette dépense se trouve un revenu de référence particulièrement faible. Une enquête menée du 9 au 19 mai 2026 auprès de 2 485 travailleurs du secteur privé qui exerçaient une activité avant le déclenchement du conflit de mars, dont 1 787 Libanais, estime à environ 560 dollars le revenu mensuel moyen du travailleur libanais resté en emploi dans l’échantillon. Avant le conflit, ce revenu était de 668 dollars. La baisse atteint donc 16,2 %.

La comparaison est brutale. Avec un seul revenu de 560 dollars, les cinq dépenses essentielles représentent entre 250,5 % et 265,4 % du revenu. Avec deux travailleurs gagnant chacun 560 dollars, la famille dispose de 1 120 dollars. Elle conserve malgré tout un déficit compris entre 283 et 366 dollars par mois avant même d’avoir payé l’école, le médecin ou les médicaments.

Le problème n’est donc plus seulement celui du chômage. Il devient celui de l’insuffisance structurelle du travail rémunéré.

Le revenu s’est effondré pendant que les prix continuaient leur ascension

La comparaison historique permet de mesurer la profondeur de la rupture. En 2018, le revenu salarial moyen déclaré à la Sécurité sociale se situait autour de 1,8 million de livres libanaises, soit environ 1 195 dollars au taux de change de l’époque. Les estimations actuelles évoquent environ 88 millions de livres, soit près de 980 dollars, pour cet indicateur spécifique. Mais l’enquête récente sur les travailleurs libanais encore en activité après le conflit aboutit, elle, à 560 dollars de revenu mensuel moyen dans son échantillon.

Ces indicateurs ne mesurent pas exactement la même chose et ne doivent pas être confondus. Le revenu salarial déclaré à la Sécurité sociale et le revenu du travail calculé dans une enquête portant également sur certaines catégories de travailleurs indépendants répondent à des définitions différentes. Ils convergent néanmoins sur un constat : le pouvoir d’achat lié au travail demeure très inférieur à celui d’avant l’effondrement.

Dans le même temps, les prix ont connu plusieurs années d’augmentation spectaculaire. L’inflation était de 2,9 % en 2019. Elle est passée à 84,3 % en 2020, puis 154,8 % en 2021 et 171,2 % en 2022. Elle a atteint 221,3 % en 2023 avant de ralentir à 45,2 %, puis à 14,6 % en 2025. Pour 2026, les anticipations initiales tablaient sur un retour autour de 8 % en fin d’année. Or le taux cumulé sur les huit premiers mois atteint déjà environ 17 %.

Le ralentissement de l’inflation ne signifie donc pas un retour aux prix d’avant la crise. Il indique seulement que les prix augmentent moins rapidement qu’au moment des épisodes d’hyperinflation. Pour une famille dont le revenu a déjà perdu une grande partie de sa valeur, une nouvelle hausse de 17 % intervient sur une base de prix déjà extrêmement élevée.

Un autre problème complique l’analyse : l’indice officiel des prix repose encore sur une structure de consommation construite à partir de pondérations anciennes, remontant à 2012. Or le budget réel des ménages a profondément changé depuis l’effondrement de 2019. Des services auparavant financés ou subventionnés en partie par l’État sont désormais payés directement par les familles. Le poids de l’électricité privée, de l’eau achetée, des soins médicaux et du transport a donc considérablement augmenté.

L’inflation statistique ne suffit plus à décrire l’appauvrissement. Une hausse moyenne des prix peut masquer une progression beaucoup plus forte des dépenses qui sont impossibles à éviter.

700 dollars pour se loger : un seul loyer dépasse déjà un revenu

Le logement illustre cette déconnexion. Une enquête sur les loyers à Beyrouth et dans sa banlieue retient environ 700 dollars par mois comme valeur indicative pour un appartement de deux chambres. Ce chiffre n’est pas présenté comme une moyenne statistique officielle, mais comme un ordre de grandeur construit à partir d’offres et de prix effectivement observés.

Les écarts géographiques sont importants. Un appartement peut être proposé autour de 500 dollars à Chiyah. À Sainte-Thérèse, les prix observés se situent autour de 650 à 700 dollars. À Tariq el-Jdideh, un logement ancien sans stationnement peut coûter environ 600 dollars, tandis qu’un appartement mieux équipé avec stationnement peut atteindre 1 000 dollars. À Mar Elias, le niveau retenu tourne autour de 700 dollars.

En périphérie, les montants baissent sans devenir nécessairement accessibles. Bchamoun et Aïn el-Remmaneh se situent autour de 500 dollars dans les exemples observés. Aramoun peut descendre vers 400 dollars. À Hamra et Ras el-Nabeh, un appartement de deux chambres peut atteindre environ 1 000 dollars. À Ras Beyrouth, certaines estimations commencent autour de 1 200 dollars et peuvent monter jusqu’à 1 500 dollars à Qoreitem.

En prenant simplement 700 dollars comme référence, le loyer représente 125 % du revenu mensuel de 560 dollars utilisé pour la comparaison. Autrement dit, un travailleur gagnant ce montant ne peut même pas payer seul le logement familial avant d’avoir acheté un seul kilo de nourriture ou payé un seul kilowatt d’électricité.

Cette situation explique une partie des transformations sociales silencieuses : maintien prolongé des jeunes adultes au domicile familial, multiplication des revenus nécessaires dans un même ménage, retour vers certaines régions périphériques, réduction de la surface des logements et dépendance accrue envers les solidarités familiales.

Le logement n’est plus un poste parmi d’autres. Pour une partie des ménages, il absorbe l’équivalent d’un salaire entier.

La double facture électrique : environ 204 dollars par mois

L’électricité représente un autre exemple spectaculaire du transfert des coûts de l’État vers les ménages. Une famille ne paie pas simplement une facture publique. Elle doit combiner l’électricité fournie par l’État avec celle d’un générateur privé.

Le calcul retenu part d’une consommation annuelle moyenne d’environ 5 409 kilowattheures, soit près de 451 kilowattheures par mois. Avec seulement quatre heures quotidiennes d’alimentation publique, la part fournie par l’électricité de l’État peut être estimée autour de 128 kilowattheures mensuels, contre environ 323 kilowattheures provenant du générateur.

La consommation d’électricité publique coûte alors approximativement 17,6 dollars avant certains frais et taxes. La partie fournie par le générateur atteint environ 174 dollars avec le tarif d’août 2026, fixé à 48 241 livres par kilowattheure pour les abonnés situés à moins de 700 mètres d’altitude. Une redevance fixe de 685 000 livres pour un abonnement de dix ampères porte la facture du générateur à environ 182 dollars.

En ajoutant environ cinq dollars de frais mensuels pour un abonnement public de vingt ampères, la facture combinée atteint près de 204 dollars, avant l’ensemble des taxes et timbres. L’électricité seule représente ainsi environ 36,4 % du revenu mensuel de 560 dollars.

La comparaison historique est également éclairante. Le tarif moyen officiel du kilowattheure produit par les générateurs se situait autour de 38 cents en 2025. Il a ensuite progressé d’environ 43 % pour atteindre 54 cents. Dans certaines situations réelles, le kilowattheure fourni par un générateur peut même être facturé à plus d’un dollar.

La famille paie donc deux fois l’échec du service public. Elle acquitte la facture de l’électricité de l’État lorsqu’elle est disponible, puis finance un réseau privé beaucoup plus coûteux pour couvrir les longues périodes d’absence. Lorsque les prix du pétrole augmentent, la seconde facture grimpe presque immédiatement.

194 dollars pour une alimentation qui ne contient même pas de viande

L’alimentation minimale ajoute environ 194 dollars par mois. Ce montant repose sur un panier de survie destiné à fournir environ 2 100 calories quotidiennes par personne. Pour une famille de quatre personnes, il comprend dix-neuf produits.

Le panier prévoit notamment environ 28,1 kilos de pain par mois, 9,6 kilos de riz égyptien, 7,8 kilos de boulgour, 7,2 kilos de pâtes et 8,4 kilos de pommes de terre. Il comprend également des pois chiches, lentilles, haricots, huile, sucre, lait en poudre, pommes, chou, carottes et quelques autres produits.

Après valorisation des quantités avec les prix observés en septembre 2026, le coût atteint environ 17,4 millions de livres, soit approximativement 194 dollars. Cette somme représente 34,6 % du revenu mensuel de référence.

Mais le chiffre doit être correctement interprété. Il ne correspond pas au budget alimentaire d’une famille consommant normalement. Le panier ne comprend pas de poulet, de viande rouge, de fromage ni de poisson frais. Les sources de protéines animales sont principalement limitées aux œufs, aux sardines et au lait en poudre. Les céréales et légumineuses occupent une place centrale.

Le montant de 194 dollars représente donc davantage un seuil alimentaire de survie qu’un budget permettant une alimentation diversifiée. Une famille qui souhaite acheter régulièrement viande, poulet, fromage, davantage de fruits et légumes ou des produits spécifiques pour les enfants dépasse nécessairement cette somme.

La pression sur l’alimentation est ainsi probablement supérieure à ce que laisse apparaître le calcul global de 1 400 à 1 500 dollars.

Le transport peut engloutir entre 187 et 270 dollars

Le déplacement vers le travail constitue une autre dépense difficile à réduire. Deux scénarios permettent d’en mesurer le poids.

Dans le premier, la famille possède une voiture. Une automobile particulière parcourait en moyenne environ 12 893 kilomètres par an selon une enquête sur les habitudes de transport, soit approximativement 1 074 kilomètres par mois. Avec une consommation moyenne de neuf kilomètres par litre, il faut environ 119 litres d’essence chaque mois.

Au 18 septembre 2026, le bidon de vingt litres d’essence à 95 octanes coûtait 2,81 millions de livres. Le carburant mensuel représente ainsi environ 16,8 millions de livres, soit près de 187 dollars. Ce montant équivaut à 33,4 % du revenu mensuel de référence.

Et ces 187 dollars ne correspondent pas au coût réel d’une voiture. L’entretien, l’huile, les pneus, l’assurance, les taxes, le stationnement et la dépréciation du véhicule ne sont pas comptabilisés.

Le second scénario concerne deux personnes travaillant régulièrement et utilisant les transports collectifs. Avec vingt-deux jours de travail et quarante-quatre trajets mensuels par personne, une tarification indicative de 400 000 livres pour un service et de 150 000 livres pour un minibus ou autobus produit une facture d’environ 197 dollars pour la première personne et 74 dollars pour la seconde. Le total avoisine 270 dollars.

Ce chiffre représente 48,2 % du revenu d’un seul travailleur. Il ne signifie pas nécessairement que la voiture est moins coûteuse, puisque le premier modèle ne compte que l’essence. Il montre surtout que, faute de réseau public structuré et abordable, aller travailler peut consommer une part considérable du revenu gagné grâce au travail.

L’eau illustre la privatisation forcée des besoins essentiels

La même logique s’applique à l’eau. Un abonnement annuel auprès d’un établissement public peut rester inférieur à environ 200 dollars. Mais lorsque le réseau ne fournit pas suffisamment d’eau, les familles doivent acheter auprès de fournisseurs privés.

Un volume de 1 000 litres peut être facturé autour de 20 dollars. Une famille achetant cette quantité toutes les deux semaines dépense environ 480 dollars par an, soit plus du double de l’abonnement public. Dans certaines régions et pour certaines consommations, les besoins annuels peuvent atteindre 120 000 litres, pour une facture estimée autour de 2 450 dollars.

Le mécanisme est identique à celui de l’électricité : le citoyen finance un service public insuffisant puis paie un fournisseur privé pour obtenir effectivement le service.

C’est l’une des caractéristiques les plus importantes de la crise sociale actuelle. Le niveau des prélèvements officiels ne suffit pas à mesurer ce que coûte réellement l’État défaillant. Une partie du coût apparaît dans les factures privées que les ménages sont contraints de payer pour remplacer les services absents.

La santé est passée du financement collectif au portefeuille du malade

Les dépenses médicales aggravent encore cette situation. Avant 2019, environ un tiers de la facture médicale et hospitalière pouvait être directement supporté par le patient. Aujourd’hui, cette proportion dépasse la moitié dans plusieurs estimations. Certaines évaluations la placent même au-dessus de 70 %.

Cette évolution modifie profondément la structure du budget familial. Un ménage peut parvenir à équilibrer ses dépenses pendant plusieurs mois puis basculer brutalement lorsqu’un membre tombe malade. Une hospitalisation ou un traitement chronique suffit à absorber l’épargne restante.

C’est précisément pour cette raison que les estimations de 1 400 à 1 500 dollars sous-estiment la fragilité réelle des familles. Elles excluent le risque médical. Or celui-ci est devenu largement privatisé.

La même observation vaut pour l’éducation. Une famille avec enfants scolarisés supporte des dépenses supplémentaires qui peuvent transformer un déficit déjà structurel en impossibilité financière complète. La question posée n’est donc plus : sur quel poste peut-elle économiser ? Plusieurs postes essentiels ont déjà été réduits au minimum.

Les « avances » sur salaire deviennent un indicateur social

L’appauvrissement apparaît aussi dans un phénomène moins spectaculaire que les grandes manifestations : la multiplication des avances financières demandées aux employeurs avant la fin du mois.

Ces avances indiquent que les revenus ne couvrent plus la totalité du cycle mensuel. Les ménages consomment une partie de leur salaire futur pour financer leurs dépenses présentes. Lorsque cette pratique se répète, elle fonctionne comme une forme de dette à très court terme.

Elle montre également les limites des statistiques salariales. Deux travailleurs peuvent officiellement conserver leur emploi et recevoir leur salaire chaque mois tout en étant incapables de financer leurs besoins jusqu’à la prochaine paie.

La crise du travail devient ainsi une crise de trésorerie domestique. Le salaire existe, mais il arrive trop tard par rapport aux factures. Les ménages réduisent les achats, reportent les soins, empruntent à leur famille ou demandent des avances.

Ce phénomène contribue à expliquer pourquoi la colère peut monter même en l’absence d’une nouvelle rupture monétaire spectaculaire. L’appauvrissement n’a plus besoin d’un effondrement quotidien de la livre pour progresser. Il résulte désormais du décalage persistant entre revenus et dépenses essentielles.

Les syndicats sous le soupçon de contenir plutôt que conduire la colère

C’est dans ce contexte que les mouvements syndicaux prennent une dimension politique. Les grèves du secteur public, les revendications salariales et les mobilisations professionnelles se multiplient. Pourtant, une partie du débat porte désormais sur le rôle réel des structures syndicales.

Certaines analyses considèrent que des organisations proches du pouvoir interviennent surtout lorsque la pression sociale devient trop forte. Elles organiseraient des mouvements limités, négocieraient quelques avantages puis contribueraient à faire retomber la mobilisation sans remettre en cause la politique générale des salaires, des prix et de la fiscalité.

L’Union générale des travailleurs est directement visée par cette critique. L’accusation est sévère : certaines mobilisations serviraient davantage de soupape que de véritable rapport de force destiné à transformer la politique économique. Cette lecture doit rester une interprétation politique et non être transformée en fait démontré.

Mais un autre élément est plus concret : un responsable syndical de premier plan s’opposerait fortement à l’entraînement des mobilisations vers une logique de rue susceptible d’ouvrir une période de désordre et de poser la question de la survie du gouvernement.

Cette inquiétude montre que les organisations syndicales elles-mêmes perçoivent le risque de débordement. Le problème consiste à défendre des revendications dont la légitimité économique est difficilement contestable tout en évitant qu’elles ne deviennent le véhicule d’une confrontation politique générale.

La peur de « l’exploitation de la rue »

Les avertissements sur une explosion sociale sont désormais explicites. Des milieux économiques estiment que l’accumulation de la vie chère, du ralentissement économique et de la pression sur les ménages peut conduire à une explosion si le gouvernement ne reprend pas rapidement le contrôle des prix, de la fiscalité et de la politique sociale.

Dans le même temps, ces milieux mettent en garde contre une exploitation politique de la colère. Leur raisonnement est que les manifestations peuvent commencer sur des revendications sociales légitimes puis évoluer vers une confrontation dont personne ne contrôle l’issue.

Cette peur ne remet pas en cause la réalité des revendications. Elle montre plutôt que le niveau de tension a atteint un seuil où la question sociale et la question politique commencent à se confondre. Lorsque le revenu de deux travailleurs ne permet plus de financer le logement, l’alimentation minimale, l’électricité, l’eau et le déplacement vers le travail, la contestation ne peut plus être réduite à une agitation provoquée artificiellement. La possibilité d’une récupération politique existe, mais elle intervient sur un terrain déjà préparé par une dégradation matérielle mesurable.

Le danger consiste précisément à inverser l’ordre des causes. Présenter la mobilisation comme une menace pour la stabilité peut permettre d’éviter temporairement la rue, mais ne réduit ni le loyer de 700 dollars, ni la facture électrique proche de 204 dollars, ni les quelque 194 dollars nécessaires à une alimentation minimale, ni les 187 à 270 dollars consacrés au déplacement. La crainte du désordre ne constitue donc pas une politique sociale. Elle peut seulement retarder l’expression d’une crise dont les déterminants restent présents.

Cette distinction devient importante lorsque les responsables politiques évoquent le risque sécuritaire. Une partie des institutions estime désormais que la situation sociale atteint un niveau de gravité comparable aux menaces stratégiques qui pèsent sur le pays. La formulation est exceptionnelle. Elle signifie que l’appauvrissement n’est plus considéré uniquement comme un problème économique. Il devient une question de stabilité nationale.

Le Hezbollah et la tentation d’une pression sociale sur le gouvernement

À cette inquiétude s’ajoute une dimension politique plus sensible. L’hypothèse d’une utilisation des mobilisations sociales par le Hezbollah circule dans les milieux politiques. Le raisonnement repose sur le contexte actuel : le parti se trouve sous forte pression sur le dossier des armes, tandis que le gouvernement affirme vouloir étendre l’autorité de l’État et monopoliser les décisions de guerre et de paix. Une mobilisation sociale importante pourrait donc créer un second front intérieur contre l’exécutif.

L’hypothèse évoquée n’est pas nécessairement celle d’une volonté de renverser le gouvernement. Il s’agirait plutôt de favoriser ou d’accompagner certaines mobilisations afin de créer une pression supplémentaire et de modifier le rapport de force. Cette lecture reste une analyse politique et ne peut pas être présentée comme la preuve d’un plan établi.

Certains mouvements peuvent cependant mêler revendications économiques et objectifs politiques. Le cas des agences de voyages qui organisaient les déplacements religieux vers l’Iran est révélateur. Une mobilisation est envisagée autour de la reprise des vols directs avec Téhéran et du retour des compagnies iraniennes à l’aéroport de Beyrouth. Le motif peut être économique pour les professionnels concernés, mais la revendication possède également une dimension politique évidente dans le contexte des relations entre le Liban, l’Iran et les États-Unis.

C’est précisément ce chevauchement qui rend la rue difficile à lire. Une manifestation peut partir d’une revendication professionnelle réelle et acquérir ensuite une portée politique. À l’inverse, le caractère politique de certains acteurs ne suffit pas à invalider les problèmes économiques qu’ils soulèvent. Le gouvernement doit donc éviter deux erreurs symétriques : nier toute instrumentalisation possible ou considérer toute protestation comme une opération partisane.

Le secteur public concentre les contradictions de l’État

Les fonctionnaires se trouvent au centre de cette crise. Leur situation résume le problème auquel le gouvernement est confronté. Les rémunérations ont été profondément dévalorisées depuis 2019. Les ajustements successifs ont permis d’éviter un effondrement total, mais ils n’ont pas reconstitué le pouvoir d’achat antérieur. Dans le même temps, une augmentation massive et non financée des salaires pourrait relancer les déséquilibres budgétaires et inflationnistes.

Le problème ne concerne pas seulement le montant des rémunérations. L’administration elle-même est décrite comme une « bombe à retardement ». Sa structure reste marquée par les recrutements, les équilibres confessionnels, les protections politiques et les difficultés de restructuration. Toute réforme des salaires rencontre donc immédiatement une question plus vaste : combien de personnes l’État doit-il employer, selon quelles règles et avec quelle productivité ?

Le gouvernement doit ainsi répondre à des employés qui ne peuvent plus vivre correctement de leur rémunération sans reproduire les politiques qui ont contribué à la crise financière. Une augmentation financée par de nouvelles émissions monétaires ou par un déficit incontrôlé pourrait améliorer temporairement le revenu nominal avant d’être absorbée par une nouvelle hausse des prix.

Mais l’argument macroéconomique possède lui aussi une limite. Demander indéfiniment aux fonctionnaires d’attendre une réforme complète alors que leurs dépenses sont immédiates revient à transférer sur eux le coût de l’ajustement. Le débat porte donc sur la construction d’une augmentation soutenable, et non sur le choix simpliste entre hausse générale et gel des rémunérations.

Cette difficulté explique pourquoi les grèves reviennent régulièrement. Des avances, primes et ajustements temporaires permettent de gagner quelques mois sans résoudre la structure du problème. Chaque nouvelle hausse des prix réduit ensuite leur effet, et les mêmes revendications réapparaissent.

Le budget 2027 risque d’ajouter de la pression au lieu d’en retirer

Le projet de budget 2027 intervient dans ce climat. L’État cherche des recettes supplémentaires alors que les ménages ont déjà épuisé une grande partie de leur capacité d’ajustement. Le recours aux taxes et aux droits sur la consommation est particulièrement sensible parce qu’il touche directement des dépenses difficiles à éviter.

La fiscalité sur l’essence en constitue un exemple. Le carburant n’est pas seulement une dépense automobile individuelle. Dans un pays où le transport collectif reste insuffisant, il détermine le coût du déplacement vers le travail. Il intervient également dans le prix du transport des marchandises. Une hausse se transmet donc à une partie importante de l’économie.

La taxe sur la valeur ajoutée produit le même problème lorsqu’elle frappe des biens consommés par tous. Contrairement à un impôt progressif sur les revenus ou les patrimoines, une taxe sur la consommation prélève une part proportionnellement plus importante du revenu disponible des ménages modestes, qui consacrent presque tout ce qu’ils gagnent aux besoins courants.

Le reproche adressé à la politique budgétaire est précisément celui-ci : l’État cherche à augmenter ses recettes à l’intérieur d’une économie où les revenus disponibles sont déjà insuffisants. La priorité comptable consiste à équilibrer les comptes. La question sociale consiste à déterminer ce qu’il reste effectivement dans le portefeuille du ménage après les prélèvements.

Cette contradiction est particulièrement visible dans l’exemple d’un couple gagnant au total 1 120 dollars. Avant toute nouvelle taxe, ses cinq dépenses essentielles peuvent déjà atteindre 1 403 à 1 486 dollars. Le déficit existe donc avant l’intervention fiscale supplémentaire. Chaque hausse de taxe doit nécessairement être compensée par la suppression d’une autre dépense ou par l’endettement.

La stabilité de la livre n’a pas stabilisé le coût de la vie

La situation est d’autant plus paradoxale que le taux de change de la livre est relativement stable depuis août 2023. Dans une économie fortement dollarisée, cette stabilisation aurait dû réduire une partie des fluctuations de prix. Pourtant, le coût de la vie continue d’augmenter.

Cette divergence montre que la crise actuelle ne peut plus être expliquée uniquement par la dépréciation monétaire. Les prix sont désormais alimentés par d’autres facteurs : énergie, importations, fiscalité, coûts des services privés et structure oligopolistique de plusieurs marchés.

La hausse du pétrole joue un rôle particulièrement important. Elle augmente le prix de l’essence, mais aussi celui de l’électricité produite par les générateurs, du transport des marchandises et de nombreux services. Le choc énergétique se diffuse donc dans plusieurs postes du budget familial.

Le maintien du taux de change autour de 89 500 livres pour un dollar ne protège pas automatiquement les revenus. Un salaire peut conserver la même valeur nominale en dollars tout en achetant moins d’électricité, de nourriture ou de transport quelques mois plus tard.

C’est pourquoi l’inflation de 17 % enregistrée pendant les huit premiers mois de 2026 est politiquement importante. Elle intervient sans nouvelle grande dévaluation de la livre. Le gouvernement ne peut donc plus compter uniquement sur la stabilité monétaire pour présenter une amélioration de la situation économique.

Les services privés sont devenus une seconde fiscalité

L’un des phénomènes les plus profonds de la crise est la transformation des services privés de substitution en quasi-prélèvements obligatoires. Un ménage peut choisir de réduire ses loisirs ou certains achats. Il ne peut pas vivre durablement sans eau, électricité, transport ou soins médicaux.

Lorsque l’État ne fournit pas ces services en quantité suffisante, le ménage doit les acheter ailleurs. Le générateur devient obligatoire. Le camion-citerne devient nécessaire. La voiture ou le service remplace le transport public. Les soins sont davantage payés directement par le patient.

Ces paiements fonctionnent comme une seconde fiscalité, mais sans mécanisme de redistribution. La famille paie d’abord les taxes et les tarifs publics. Elle finance ensuite les solutions privées qui compensent l’insuffisance du service correspondant.

Le cas de l’électricité est particulièrement parlant. Une famille peut consacrer environ 204 dollars mensuels à une combinaison d’électricité publique et privée. Ce montant équivaut à plus du tiers du revenu de référence de 560 dollars. Pourtant, cette dépense ne correspond pas à un service exceptionnel. Elle permet simplement d’obtenir une alimentation électrique relativement continue.

L’eau reproduit le même modèle. Un abonnement public annuel peut rester inférieur à 200 dollars, mais une famille contrainte d’acheter 1 000 litres toutes les deux semaines ajoute environ 480 dollars par an. Dans les situations de consommation plus élevée, la facture privée peut dépasser 2 000 dollars.

La crise sociale est donc aussi une crise de l’État fournisseur de services. Réduire la pression sur les ménages suppose de travailler sur les prix, mais également de diminuer leur dépendance envers les solutions privées.

Pourquoi une simple hausse des salaires ne suffira pas

Face à ces chiffres, la revendication d’une augmentation des salaires est logique. Mais elle ne peut constituer l’unique réponse. Si le coût de l’électricité, du transport, de l’eau, du logement et de la santé continue d’augmenter, chaque hausse de revenu sera progressivement absorbée.

La question centrale devient donc celle du revenu disponible après les dépenses incompressibles. Une politique sociale efficace peut agir sur les deux côtés de l’équation : augmenter certains revenus et réduire le coût des services essentiels.

L’électricité offre encore une fois l’exemple le plus évident. Réduire la dépendance envers les générateurs pourrait restituer plusieurs dizaines de dollars par mois à une famille sans modifier son salaire nominal. Un transport collectif plus efficace produirait le même effet. Une meilleure couverture médicale réduirait le risque qu’un accident de santé détruise l’équilibre financier d’un ménage.

Le logement est plus difficile à traiter rapidement, mais il ne peut pas rester absent de la politique sociale. Lorsque le loyer indicatif d’un appartement familial atteint 700 dollars alors qu’un revenu du travail tourne autour de 560 dollars dans l’échantillon étudié, le marché du logement et celui du travail évoluent selon deux réalités devenues incompatibles.

Le dialogue économique et social proposé aux autorités devrait précisément permettre de sortir d’une politique réduite aux ajustements de salaires. Il faudrait disposer d’un suivi régulier du coût réel de la vie, renforcer les filets sociaux, agir sur le coût des services et stimuler une activité productive capable de générer des revenus plus élevés.

Le risque d’une politique de « soupape »

La multiplication de petites concessions constitue cependant une tentation pour le pouvoir. Une prime accordée à une catégorie, une avance salariale, un ajustement de tarif ou une promesse de révision permettent parfois d’interrompre une grève. Ces mesures sont politiquement moins coûteuses qu’une réforme générale.

Mais elles fragmentent le problème. Chaque groupe négocie séparément son propre correctif. Les fonctionnaires demandent une augmentation. Les enseignants négocient leurs indemnités. Les militaires cherchent des ajustements spécifiques. Les transporteurs réclament une compensation. Les syndicats interviennent pour leurs adhérents.

Cette logique transforme la politique sociale en succession de transactions. Elle ne répond pas à la question centrale : quel revenu faut-il aujourd’hui pour vivre au Liban et comment l’économie peut-elle le produire ?

Elle crée également des inégalités entre groupes capables d’exercer une pression et ceux qui ne disposent pas de représentation organisée. Un fonctionnaire peut faire grève. Un retraité isolé, un travailleur informel ou une famille sans organisation professionnelle possède beaucoup moins de moyens pour imposer sa revendication.

C’est précisément pourquoi les mouvements syndicaux sont observés avec autant d’attention. Ils peuvent défendre les travailleurs, mais ils peuvent aussi contribuer involontairement à une segmentation de la crise où chaque catégorie obtient un arrangement temporaire sans que le système général soit réformé.

Le véritable seuil d’alerte : quand travailler ne protège plus de la pauvreté

Les chiffres permettent finalement d’identifier la transformation la plus importante. Pendant longtemps, la pauvreté était associée au chômage ou à l’exclusion du marché du travail. La situation actuelle montre qu’avoir un emploi ne garantit plus la couverture des besoins essentiels.

Avec 560 dollars de revenu mensuel, un travailleur ne couvre même pas un loyer indicatif de 700 dollars. Deux travailleurs gagnant chacun ce montant disposent de 1 120 dollars, mais les cinq besoins élémentaires étudiés coûtent entre 1 403 et 1 486 dollars. Leur déficit atteint donc entre 283 et 366 dollars avant les dépenses scolaires et médicales.

Le panier alimentaire retenu est déjà minimal. Le coût automobile ne comprend que l’essence. La facture électrique ne représente pas nécessairement toutes les dépenses énergétiques du ménage. L’eau achetée par camion-citerne n’est pas intégralement incluse dans le calcul général. Les télécommunications et internet sont absents.

Autrement dit, le déficit réel d’une famille peut être nettement supérieur aux 283 à 366 dollars calculés. Et ce ménage n’est pas sans emploi : deux de ses membres travaillent.

C’est cette donnée qui rend les avertissements sur une explosion sociale crédibles. Le problème ne concerne plus uniquement une population marginalisée. Il atteint les ménages insérés dans l’économie, qui travaillent, paient un loyer et tentent de conserver un niveau de vie ordinaire.

Lorsque le travail cesse d’assurer cette protection minimale, le contrat social se fragilise. La question posée aux pouvoirs publics n’est plus simplement de soutenir les plus pauvres. Elle devient celle de la viabilité économique d’une grande partie de la classe salariée.

Une colère que la sécurité ne peut pas traiter

La tentation de lire la contestation principalement à travers le prisme de la sécurité risque donc de manquer l’essentiel. Les forces politiques peuvent chercher à exploiter la rue. Des partis peuvent tenter de transformer une revendication sociale en instrument de pression. Des organisations syndicales peuvent elles-mêmes être liées à des intérêts politiques. Toutes ces dimensions existent.

Mais elles interviennent après le fait économique fondamental : les dépenses essentielles dépassent les revenus.

Empêcher une instrumentalisation ne réduit pas une facture de 204 dollars d’électricité. Surveiller une manifestation ne rembourse pas les 700 dollars de loyer. Une campagne contre le désordre ne transforme pas un panier alimentaire minimal de 194 dollars en alimentation diversifiée. Le maintien de l’ordre peut empêcher une crise de devenir violente ; il ne peut pas supprimer les causes qui l’ont produite.

La question est donc de savoir si le gouvernement interviendra avant que la colère économique ne devienne une crise politique. Les avertissements ont désormais été formulés au plus haut niveau. Le coût de la vie est documenté. Les limites des revenus sont connues. Les grèves montrent que le seuil de tolérance se réduit.

Le prochain budget constituera à cet égard un test. S’il ajoute principalement des prélèvements sur la consommation sans réduire le coût des services essentiels ni améliorer durablement les revenus, il risque d’aggraver le décalage déjà mesuré. Si, au contraire, il commence à déplacer la charge vers les capacités contributives les plus élevées et accompagne cette évolution d’une politique sur l’électricité, le transport, la santé et la protection sociale, il pourra réduire une partie de la pression.

Le calcul qui résume aujourd’hui la crise reste d’une simplicité brutale : deux revenus de 560 dollars donnent 1 120 dollars. Cinq besoins essentiels coûtent déjà entre 1 403 et 1 486 dollars. Avant l’école, avant l’hôpital, avant les médicaments, avant les vêtements et avant l’imprévu, l’argent est terminé. C’est dans cet écart, bien davantage que dans les mots d’ordre des manifestations, que se trouve désormais la principale menace sociale.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews