Six milliardaires libanais apparaissent dans le classement Forbes des personnes les plus riches au monde pour l’année 2021 en dépit de la crise économique que traverse le Pays des Cèdree.

Ainsi, parmi eux, les 2 frères Mikati apparaissent en haut du classement avec chacun 2.6 milliards de dollars. Ils sont suivis par Babaa Hariri, avec une fortune de 2 milliards de dollars. Vient ensuite le bijoutier aujourd’hui à la retraite et très discret Robert Mouawad avec 1.4 milliards de dollars et 2 membres de la famille Hariri, Ayman et Fahed avec chacun 1.3 et 1.2 milliards de dollars.

1219 Taha Mikati $2.6 B ▶ $4 M | -0.17% 76 telecom Lebanon 1234 Najib Mikati $2.6 B ▶ $4 M | -0.17% 65 telecom Lebanon 1627 Bahaa Hariri $2.0 B $0 54 real estate, investments Lebanon 2180 Robert Mouawad $1.4 B $0 76 fine jewelry Lebanon 2265 Ayman Hariri $1.3 B $0 42 construction, investments Lebanon 2425 Fahed Hariri $1.2 B $0 40 construction, investments Lebanon

Absent de ce classement, le premier ministre désigné Saad Hariri dont plusieurs compagnies ont connu des déboires ces dernières années avec la faillite d’Oger Saudi, de la Future TV au Liban pour ne pas évoquer la crise financière que traverse actuellement le Pays des Cèdres.