Le Port de Beyrouth a enregistré une croissance remarquable dans son activité conteneurisée, incluant le transbordement, avec une augmentation annuelle de 15,74 % pour atteindre 827 689 unités équivalentes à vingt pieds (TEU) en décembre 2023. Cette hausse est principalement attribuée à l’activité de transbordement (TS) qui a vu un bond impressionnant de 89,61 % en glissement annuel, représentant 277 476 TEU. En revanche, l’activité conteneurisée proprement dite (TEU) a légèrement fléchi de 1,96 % sur une base annuelle, s’établissant à 550 212 TEU en décembre 2023, dans un contexte régional tendu, marqué notamment par le conflit de Gaza et le blocage du détroit de Merheb au Yémen.

Sur une base mensuelle, l’activité totale des conteneurs a connu une augmentation de 15,80 %, s’élevant à 70 353 TEU. Plus en détail, l’activité conteneurisée (TEU) a progressé de 14,40 % en décembre 2023 par rapport au même mois de l’année dernière, atteignant 47 966 TEU, tandis que l’activité de transbordement (TS) a augmenté de 61,91 % pour se situer à 22 387 TEU en décembre 2023, comparativement à 13 827 TEU en décembre 2022.

En ce qui concerne les volumes de transbordement spécifiques, CMA CGM, l’une des deux principales lignes maritimes opérant au Port de Beyrouth, a enregistré une augmentation annuelle de 72,46 %, atteignant 177 708 TEU en décembre 2023. De manière similaire, le volume de transbordement de MSC, l’autre grande compagnie, a connu une croissance de 131,77 % en glissement annuel, pour atteindre 51 647 TEU au même mois.

Le volume de transbordement spécifique des compagnies telles que CMA CGM et MSC, qui ont vu leurs activités augmenter respectivement de 72,46 % et de 131,77 % en décembre 2023, témoigne de cette dynamique. Ces compagnies adaptent leurs opérations pour maintenir la fluidité et l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement globale, malgré les défis posés par les tensions régionales.

Les tensions régionales ont un impact significatif sur les routes maritimes traditionnelles, forçant les compagnies de navigation à réévaluer leurs itinéraires et stratégies logistiques. Le Port de Beyrouth, grâce à sa position géographique stratégique et à ses capacités opérationnelles, semble tirer parti de cette situation. En effet, l’augmentation des activités de transbordement au port pourrait être partiellement attribuée à la recherche d’alternatives sécurisées par les opérateurs maritimes, dans un effort pour contourner les zones de conflit et les blocages.