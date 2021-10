Chers compatriotes,

Etant donné la situation au Liban, nos amis français cherchent à aider un médecin généraliste ou spécialiste selon la demande en France. D’une pierre deux coups, la commune a son médecin, et notre compatriote a l’espérance de vivre mieux.

Suite au départ prochain de l’un des deux médecins généralistes de Cuffies proche de Soissons, la commune de 1800 habitants recherche au moins un médecin généraliste et un médecin spécialiste notamment dermatologue et ophtalmologue . Un couple de médecins serait le bienvenu. Pour faciliter les démarches un diplôme d’ université de la communauté européenne permettrait une installation rapide . La commune de Cuffies aiderait à l’installation dans un local PMR ainsi qu’à la recherche d’un logement adapté. Le loyer du cabinet sera offert afin d’aider l’installation du ou des futurs médecins. Le salaire moyen d’un médecin en France avant impôt est de 10000 euros brut par mois sans compter les aides de la Sécurité Sociale en fonction de l’âge et des pathologies de la patientèle . Pour un spécialiste les revenus sont encore supérieurs à savoir 18000 euros brut mensuel pour un ophtalmologue Nous estimons qu’en moins de deux mois le potentiel patients est atteint eut égard à la pénurie notoire de médecins sur notre territoire mi rural mi urbain . Le médecin futur retraité accueillera avec joie son futur successeur en lui assurant de rester avec lui quelques mois .Cuffies est une commune verte a proximité immédiate de la rivière Aisne qui traverse la ville de Soissons à 200 mètres de notre bourg .

Notre commune est desservie par le réseau des autobus urbains et est le siège de la communauté d’agglomération de Soissons d’environ 50000 habitants qui dispose de deux lycées publics et un privé . Notre commune dispose d’une Université du sport et d’un IUT notamment de génie électrique ainsi que d’un collège et d’une école primaire . Un pôle loisirs avec un golf de 9 trous est en cours d’élaboration à 200 mètres de Cuffies avec accès direct par passerelle. Il y a également une pharmacie , un cabinet dentaire, 3 cabinets infirmiers et une importante verrerie du groupe Veralia et le centre administratif régional d’un important constructeur de maisons individuelles. Nous sommes à 10 minutes de l’hôpital de Soissons , à 12 minutes de la gare desservie par 12 trains quotidiens pour Paris en 70 minutes . La situation de la commune permet de relier Roissy 2ème aéroport européen en 45 minutes et l’immense forêt de Villers-Cotterêts en 15 minutes et 40 minutes de la majestueuse forêt de Compiègne.Nous sommes à proximité du plus grand parc d’attractions d’Europe Disneyland Paris ainsi que du parc Astérix . Reims mondialement connue pour sa cathédrale et le Champagne est à 45 minutes avec sa gare TGV permettant une connection ultra rapide sur Strasbourg ,l’Allemagne et le Luxembourg. A 25 minutes se situe le Center Parc de l’Ailette, l’un des principaux centres aquatiques et de vacances en Europe. Nous sommes dans une zone verte et agricole avec d’immenses étendues .



Il s’agit de la plus grande zone de productions betteraves à sucre et pommes de terre en Europe. Qualité de vie. Simplicité et chaleur humaine caractérisent cette zone de bien-être et de poumon vert au Nord de Paris à quelques encablures de la Belgique et des plages du Nord de la France . Le meilleur accueil vous sera réservé pour que le bonheur et l’épanouissement professionnels et personnels vous apportent ce que vous méritez vraiment le meilleur de la vie.



Avec toute l’affection du peuple français pour nos amis du Liban si proches dans nos cœurs .

Si vous êtes intéressé(e), merci de me joindre via mail (lecedreml @ gmail.com) vos cordonnées, votre CV et la copie de votre diplôme.



Dr. Claire Aoun

