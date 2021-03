Les autorités libanaises auraient procédé à l’arrestation de plusieurs agents de change, notamment 2 à Chtaura. Hier soir déjà, plusieurs changeurs ont été arrêtés dans la région de Tyr au Sud du Liban. Par ailleurs la compagnie Ogero a annoncé, par l’intermédiaire de son directeur général Imad Kreideh, le blocage de plusieurs sites accusés de publier le cours du dollar au marché noir, suite à une décision judiciaire.

Pour l’heure, les sites comme LebaneseLira.Org – qui évoque une large volatilité du cours de change de la livre libanaise face au dollar – continuent à être cependant accessibles.

Cette information intervient au lendemain des décisions prises lors d’une réunion extraordinaire qui s’est tenue au Palais présidentiel de Baabda. Etaient notamment présents, le premier ministre sortant, Hassan Diab, la ministre de La Défense et vice-présidente du gouvernement Zeina Akar, les ministres des finances, Ghazi Wazni, de l’intérieur Mohammed Fahmi, de l’économie Raoul Nehmé et les principaux responsables du secteur financier dont le président de l’Association des Banques du Liban Salim Sfeir.

S’exprimant depuis Baabda, le Premier ministre sortant a accusé certaines personnes “de pousser le pays vers une explosion”. Il a souligné sa volonté d’être ferme face “à la manipulation du sort du pays par un parti ou des partis qui conspirent”, contre la stabilité sociale et la sécurité nationale.

Le premier ministre sortant estime ainsi que les plateformes de cotation de la parité de la livre libanaise face au dollar ont des visées politiques et non financières et visent à inciter les gens à avoir recours à la rue.

Le Président de la République, le Général Michel Aoun a également appelé les services de sécurité à réprimer toute manipulation des prix des denrées alimentaires, en raison de leurs répercussions sur la sécurité nationale. “Il faut prendre des mesures rapides et décisives, financières, judiciaires et sécuritaires, pour poursuivre ceux qui manipulent les moyens de subsistance des Libanais,” a-t-il ajouté, mettant en avant la nécessité d’oeuvrer en faveur de réformes comme première priorité.