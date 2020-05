Le site archéologique de Baalbeck a porté haut les couleurs de la Croix Rouge et du Croissant Rouge en hommage à ces 2 organisations et à l’occasion de la Journée Internationale qui leur est consacrée.

Cette initiative de la municipalité de la ville de Baalbeck a été effectuée en présence du ministre de la Culture et de l’Agriculture Abbas Mortada et du Ministre de la Santé, Hamad Hassan, indique la dépêche de l’Agence Nationale d’Information (ANI). Cet hommage est d’autant plus important en ces temps d’épidémie liée au Coronavirus COVID-19.

Etaient également présents, le Directeur Général des Antiquités Sarkis Khoury et d’autres responsables locaux.

Le Ministre de la santé a souligné le partenariat avec la Croix Rouge Libanaise à cette occasion, tout comme son homologue du Ministère de la Culture et de l’Agriculture qui a salué les volontaires de l’organisation “consacrée au service de l’Humanité”.