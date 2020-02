Mercredi 26 février 2020, à 20h

Théâtre du Lycée libano-allemand, Jounieh

Tariq Amery obtient sa licence en musique de l’Université Carleton, au Canada. Il commence à jouer de la flûte à l’âge de six ans et du saxophone à l’âge de 11 ans. Puis, il étudie l’art de la performance et la

composition, en suivant des cours privés avec des professeurs renommés tels que le guitariste Roddy Elias, Robert Cran de l’orchestre NAC, Jesse Stewart lauréat du prix Juno et Mike Tremblay, gourou local du saxophone à Ottawa, et se spécialise dans plusieurs styles, allant de la méthode de flûte Suzuki jusqu’à la composition des douze tons. Tariq prend aussi des leçons avec Christopher Lee du Toronto Philharmonic’s Jane Bunnett, Dave

Liebman la légende du Jazz, et le « Fluteboxer » Greg Patillo, la liste étant loin d’être exhaustive.

Depuis 2011, Tariq joue de la musique en tant que professionnel à Ottawa, mais aussi avec des talents locaux tels que Three Little Birds, Erin Saoirse Adair, Harea Band, Rommel Ribeiro Band, Blast From The Sun, Capital Jazz Youth Orchestra et d’autres ensembles de jazz connus. Il apparaît également dans des festivals tels que l’Ottawa’s Jazzfest, le Festival franco-ontarien et le London Ontario’s Sunfest.

Entée libre

