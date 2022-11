On ne vous crois plus!

On en a marre de voir vos sales gueules dans tous les talks shows télévisés.

On ne peut plus supporter ni vos paroles, ni vos sourires ( malsains), ni vos blagues ( déplacées), ni vos accusations envers les autres.

Il suffit d’avoir de vos nouvelles pour avoir des crampes d’estomac et des malaises au risque d’en vomir.

Il suffit de voir vos portraits sur le pare-brise de voitures ( de certains followers débiles), ou sur certains panneaux ( qui traînent encore depuis les dernières élections), ou même accrochés sur le mur d’une boutique , ou d’une salle de séjour de vos partisans, pour réaliser combien vous êtes manipulateurs, mafieux, imbus de vous mêmes, orgueilleux et corrompus.

Vous avez détruit le concept d’état, vous avez aboli la notion de pays souverain pour aller vous blottir et pleurer ( de vos fausses larmes) sur l’épaule d’un chef d’état, d’un souverain ou d’un illuminé pour maintenir votre emprise sur un peuple qui malgré lui est réduit à vivre dans un déni et une résilience.

On ne vous croit plus et vos manigances manipulatrices ont réussi à diviser ce peuple ( merci vos médias, vos vassaux, vos esclaves et j’en passe).

Vous avez changé la démographie de mon pays, vous avez encouragé les déplacements de toute une région, vous avez détruit les classes sociales, vous avez appauvris ( de connivence avec les autorités financières , banques ou autres) ce peuple et vous avez le culot d’accuser et de continuer à vivre ( comme si de rien n’était).

Vous faites semblant de représenter un état ( que vous avez détruit), un pays (qui ne vous dit plus rien), un peuple ( que vous avez réduit en esclaves de vos magouilles).

Vous vivez sur une autre planète et cela ne vous dérange nullement ( vous vous considérez non responsables de notre situation).

Non! On ne vous croit plus ou plutôt « je » ne vous crois plus. Nous sommes la risée du monde ( à cause de vous), et l’exemple à ne pas suivre.

Vous nous faites vivre dans un mensonge continu, dans des rêves que nous voudrions croire, dans un avenir certainement inquiétant.

Ce virus de pouvoir, de mensonge, de manipulation agi malheureusement comme une gangrène dans un corps malade dont la seule et unique solution est l’ablation.

Non, nous refusons et refuserons d’entrer dans votre sale jeu, vos actes illicites, vos allures de bienfaiteurs et de sauveurs.

Tant qu’il y’aura encore chez certains un esprit citoyen ( qui croient en un état), tant qu’il y aura des hommes et des femmes qui veulent bâtir un bel avenir pour une nouvelle génération, tant qu’il y aura des jeunes et des moins jeunes conscients de vos actes…. nous resterons sur cette terre malgré vous.

Quoique vous faites ( ou vous ferez), on ne vous crois plus!

Fouad A Salha

Citoyen libanais….et fier de l’être