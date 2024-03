Dans un climat judiciaire tendu, la juge Ghada Aoun est attendue ce vendredi devant le Conseil disciplinaire des juges pour une audience cruciale. La convocation a pour objectif déclaré de discuter de sa destitution, une manœuvre qui suscite une vive polémique au sein du paysage légal et politique libanais.

Juge réputée pour son franc-parler et son engagement dans la lutte contre la corruption, Ghada Aoun se retrouve dans une position vulnérable en raison de sa possession de dossiers sensibles impliquant des banquiers associés à des figures politiques notoirement corrompues. Ces dossiers, potentiellement explosifs, sont à l’origine de cette confrontation avec le Conseil disciplinaire, une instance qui détient le pouvoir de destituer les juges de leurs fonctions.

La situation de la juge Aoun n’est pas isolée mais s’inscrit dans un contexte plus large de répression des efforts de lutte contre la corruption au Liban. Plusieurs observateurs y voient une tentative d’intimidation et une entrave à l’indépendance judiciaire, alors que les dossiers en question pourraient mettre en lumière des affaires de corruption profondément enracinées dans les sphères financières et politiques.