Le sous secrétaire d’état en charge du Proche Orient, David Schenker, a indiqué que les Etats-Unis n’ont fourni aucune aide au Ministère de la Santé face au coronavirus COVID-19 puisqu’il est détenu par le Hezbollah. Il faisait allusion à la présence à la tête du Ministère, de Hassan Hamad, nommé par le mouvement chiite.

Le responsable américain s’exprimait ce jeudi sur les ondes de la chaine de télévision LBCI. Il a cependant souhaité rappeler le soutien des Etats-Unis au Liban et l’aide qu’il fourni à d’autres associations sur le terrain et en rapport à la crise économique. Aussi une aide humanitaire et notamment de la nourriture, un don des USA auraient été distribuées, par ces dernières.