Dans un acte de violence choquant qui a secoué la communauté internationale, une attaque terroriste a été perpétrée au centre de divertissement commercial de l’hôtel de ville de Crooks, situé à la périphérie de Moscou, laissant plus de 60 personnes mortes, dont trois enfants, et plus de 100 blessées. L’attaque s’est déroulée vendredi soir, dans un contexte où des hommes armés, non masqués et vêtus de tenues de camouflage, ont fait irruption sur les lieux juste avant le début d’un spectacle musical. Les assaillants ont ouvert le feu à bout portant sur la foule présente dans le hall et la salle de concert, en plus de lancer des bombes incendiaires, créant une scène de chaos et de terreur.

Les forces de sécurité ont découvert sur les lieux que les terroristes étaient équipés de fusils d’assaut Kalashnikov, accompagnés d’une grande quantité de munitions, soulignant la préméditation et la gravité de cette attaque. La Commission d’enquête russe, qui a rapidement pris les rênes de l’enquête, a confirmé le bilan tragique et a averti que celui-ci pourrait encore s’alourdir dans les heures à venir.

Cet attentat survient dans un contexte où Moscou joue un rôle central dans la lutte contre l’organisation terroriste Daesh, notamment par son intervention militaire en Syrie. La Russie, en soutenant le régime syrien, s’est positionnée comme un acteur clé dans les efforts internationaux visant à éradiquer les bastions de Daesh, ayant réussi à reprendre un grand nombre de territoires autrefois sous le contrôle de l’organisation terroriste.

La Russie n’est pas étrangère aux attaques de Daesh sur son sol. En décembre 2013, deux attentats-suicides à Volgograd, qui ont fait 34 morts, ont marqué le début d’une série d’attaques liées à l’organisation sur le territoire russe. Suivant cet acte, en octobre 2015, Daesh a revendiqué la responsabilité de l’explosion d’un avion de ligne russe au-dessus du Sinaï égyptien, tuant les 224 personnes à bord. Plus récemment, en avril 2017, un attentat dans le métro de Saint-Pétersbourg a fait 15 morts, une attaque que les autorités ont rapidement liée à des groupes inspirés par l’idéologie de Daesh.

Au-delà des frontières russes, Daesh a orchestré et inspiré plusieurs attaques à travers le monde, de Paris à Bruxelles, d’Istanbul à Baghdad, cherchant àan étendre son influence et à semer la terreur au-delà de ses territoires occupés en Syrie et en Irak.

L’attaque de Moscou rappelle douloureusement la menace persistante que Daesh représente pour la sécurité mondiale, malgré les pertes territoriales significatives de l’organisation en Syrie et en Irak. Elle souligne également la détermination des terroristes à frapper les pays impliqués dans la lutte contre eux, visant à déstabiliser et à propager la peur au sein des populations civiles.

Alors que le monde pleure les victimes de cette tragédie, l’attaque renforce la résolution de la communauté internationale à unir ses forces contre la menace du terrorisme, soulignant l’importance de la collaboration et de la solidarité dans la lutte contre un ennemi commun qui ne connaît pas de frontières.D