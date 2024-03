Dans un article récemment publié par Patricia Ghlad dans “Nidaa Al Watan”, il est mentionné qu’à la fin du mois de février dernier, les employés des opérateurs de téléphonie mobile “Alfa” et “Touch” ont reçu leur salaire, composé à 60% en dollars américains “cash” et à 40% selon le taux de change de “Sayrafa” en livres libanaises, marquant ainsi une augmentation de 15% du salaire en dollars par rapport à ce qu’ils percevaient auparavant.

Cette décision de la part du ministère des Télécommunications constitue une hausse significative des salaires en “fresh dollars”, dépassant de plus de la moitié ce que les employés des deux sociétés recevaient en monnaie étrangère avant la crise, une initiative considérée comme favorable. Selon le ministre des Télécommunications, Johnny Corm, cette augmentation résulte d’une consultation approfondie et n’a pas été prise à la légère.

En se référant à l’année 2018, Corm a comparé les revenus des entreprises “Alfa” et “Touch”, qui s’élevaient alors à 1,4 milliard de dollars annuellement. Toutefois, suite à la réduction des tarifs des communications mobiles au tiers et à l’application du taux de change “Sayrafa” (85 500 livres libanaises pour un dollar), ainsi qu’à des prévisions de baisse du nombre d’abonnés – qui, contre toute attente, n’ont pas diminué – les revenus étaient attendus à 380 millions de dollars pour l’année 2023. Contre toute attente, ils ont atteint 460 millions de dollars, soit une hausse de 80 millions de dollars par rapport aux prévisions.

Plus de revenus et moins d’employés

Concernant les dépenses en 2018 et 2023, Corm note que les coûts pour “Alfa” et “Touch” s’élevaient à 560 millions de dollars en 2018. Pour 2023, on s’attendait à des dépenses de 256 millions de dollars, mais grâce à une gestion rigoureuse, elles n’ont atteint que 220 millions de dollars.

Ainsi, les entreprises de téléphonie mobile ont généré 460 millions de dollars de revenus et dépensé 220 millions, laissant un excédent de 240 millions de dollars transféré au ministère des Finances, contribuant ainsi au financement du secteur public.

Quant au budget de 2024, le ministère des Télécommunications prévoit d’améliorer le réseau à travers ce qu’il appelle des dépenses d’investissement (Capex), sous réserve de l’approbation du Conseil des ministres, comme le stipule l’article 36 de la loi sur le budget.

Il est important de noter que l’effectif d'”Alfa” et de “Touch” a diminué de 33% entre 2019 et 2023. La majorité des départs concernent des ingénieurs et des techniciens, ce qui pose un défi supplémentaire pour le maintien de la qualité des services. Le ministère s’efforce de comprendre les raisons de cette disparité et d’envisager une éventuelle restructuration pour optimiser l’efficacité sans nuire à la concurrence.

Le contrat de travail collectif avec les employés des deux sociétés n’a pas encore été signé par le ministre, qui envisage de soumettre l’accord à l’approbation du Conseil des ministres avant de procéder à la signature, comme l’a précédemment déclaré Corm. Cette démarche vise à assurer une gestion transparente et équitable, dans le contexte économique et social difficile que traverse le Liban.