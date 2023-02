Des vidéos sur Tripoli au Nord du Liban par Vincent Genet

Créées en collaboration avec la Tripolitaine Sarah Kabbout, la série de six épisodes Fresque de Tripoli se base sur un travail de photogra- phie que j’ai mené sur cette ville entre 2021 et 2022.

La série comprend deux narrations interdépendantes. D’un côté, une description de la ville par ses propres habitant.e.s : nous passons d’une vidéo sur la question de la préservation du patrimoine, à une vidéo où se mêlent descriptions de quartiers très pauvres de la vieille ville et critique du tourismes des “vlogs de voyage”. Plus généralement, nous explorons ces questions : Comment vivez-vous ? Sur quel territoire ? Avec qui ?

La seconde narration repose sur mon expérience personnelle de la ville. Dans le troisième épisode je fais le portrait de trois femmes qui ont marqué ma vie à Tripoli. Je parle du métier de photographe et raconte pourquoi j’en suis venu à vivre là-bas.

La question du regard que l’on pose sur la ville est central au projet. De nos jours, Tripoli a mauvaise presse au Liban. D’un côté, elle fait peur ou repousse. Elle fait l’objet de nombreux préjugés, plus ou moins bien fondés : ville dangereuse, sale, désorganisée, traditionnelle, loin de toute modernité, etc. De l’autre, une vision idyllique d’une partie de la ville est vendue par ceux qui veulent combattre les préjugés négatifs. En mettant en avant seulement les beaux aspects de Tripoli, ils laissent de côté toute les misères et souffrances.

La série de vidéo est donc plurielle dans les points de vue quelle abordent, mais aussi dans les langues utilisées : français, arabe et parfois anglais (des sous-titres sont disponibles).

Vincent Genet est un artiste né à Nice en France. Il travaille depuis 2019 à un projet de grande envergure : Les Fleurs qui regardaient déjà, qui regroupera des photographies prise en France, au Liban en passant par la Palestine, l’Algérie, mais aussi la Bolivie, la Corée du Sud et le Qatar.

