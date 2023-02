Des manifestants se sont rassemblés à Tripoli au Nord du Liban pour protester contre la dégradation des conditions sociales et économique par laquelle passe le Liban. Des manifestants ont même tiré en l’air alors que le dollar a connu ce mercredi un nouveau plus bas historique de 76 500 LL/USD dans les marchés parallèles pour se reprendre petit à petit et retrouver les environs des 75 000 LL/USD à l’heure actuelle.

85% de la population vit désormais sous le seuil de pauvreté et un tiers des foyers libanais souffrent de l’insécurité alimentaire alors que la livre libanaise a perdu 98% de sa valeur en 4 ans. Cette crise financière a été induite par l’insolvabilité des banques depuis l’été 2019 et une crise de liquidité en devises étrangères, bien avant l’instauration d’un contrôle informel des capitaux en novembre 2019 ou le défaut de l’état en mai 2020. Les banques, dont 46% des actions appartiennent à des personnes exposées politiques, ont depuis saboté toute tentative de parvenir à un accord final avec le FMI, pourtant seule porte de sortie face à la crise en vue de débloquer l’aide internationale. Elles ont ainsi activées leurs relais au sein du parlement pour contester le chiffrage des pertes financières du gouvernement Diab pourtant proches des estimations du FMI puis ont retardé jusqu’à aujourd’hui la restructuration du secteur bancaire.