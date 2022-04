Dîner caritatif au profit du Liban

organisé par les communes de Bailly et Noisy-le-Roi, dans les Yvelines,

Mercredi 11 mai à 20h, aux Anciennes Ecuries

Depuis plusieurs années, les villes de Bailly et de Noisy-le-Roi soutiennent et accompagnent Antoura dans différents projets. https://youtu.be/4ibrigqp8yU

Salle des Anciennes Ecuries, Place de la Ferme du Chenil, 78590 Noisy-le-Roi

Vous ferez par votre présence un geste pour la ville d’ Antoura https://fr.wikipedia.org/wiki/Antoura

Tous les bénéfices récoltés participeront à l’achat de matériel médical pour le dispensaire de la ville.

Lors de ce dîner vous pourrez découvrir la culture et la cuisine libanaise.

Trois chanteurs franco-libanais de l’association ULM Paris’s animeront la soirée https://unitedlebanesemusicians.com/

Rima Gharzedinne

Bachir El Chami

Khodor Barbar

L’Union Libanaise des Musiciens est une ONG qui regroupe des musiciens libanais au Liban et dans le monde. Avec plus de 600 membres, l’ULM est présente dans plus de 9 sites au Liban (Beyrouth, Aley, Byblos, Chouf, Jezzine, Matn), à Dubai, USA, UAS et envisage de s’étendre pour toucher un plus large public du réseau de musiciens.

https://unitedlebanesemusicians.com/

https://unitedlebanesemusicians.com/