Mission accomplie, des médicaments collectés par Transquadra sont arrivés à bon port grâce à des personnes qui nous soutiennent et nous témoignent de plus en plus de leur confiance.



De l’Outre-Mer vers le Liban, d’un continent à un autre, d’un bateau à un autre, des sacs de médicaments collectés ont voyagé de port en port, Martinique, Madère, Lorient, et ont été acheminés jusqu’à Beyrouth par valises.



Arrivés à destination, ils ont été récupérés par Marina El-Khawand (présidente de l’ONG Medonations), et Dr. Mohammad Sandid (président de la Fédération Internationale de Diabète Proche-Orient et Afrique du Nord), en présence de Joe Hatem, chef d’entreprise et membre de l’EDC au Liban.



« Agir », une grande première. C’est une initiative de solidarité avec le Liban impliquant trois équipes de la région IOM Martinique, Liban et Paris-impatriés, qui a été lancée lors de la deuxième étape, Madère-Martinique : Collecte de médicaments pour le Liban.



Le départ de la Transquadra a été donné mercredi 18 août 2021 à Lorient (Morbihan). Les 147 concurrents, amateurs de plus de 40 ans, sur 84 bateaux, en double ou en solitaire, ont pris la direction de Madère (Portugal). La course s’était terminée, en Martinique, en février 2022. Ils étaient plus de 84 bateaux à participer à cette 10e édition de la course qui a eu lieu en deux étapes :

1- Départ de Lorient et Marseille, août 2021

2- Départ de Madère vers la Martinique, tous ensemble, janvier 2022.



Didier Beauvois, Animateur de secteur (Amériques, Asie) a participé à la Transquadra (Transat solitaire et double, réservée aux amateurs) avec son équipier Gilles Antoine, co-skipper. A cette occasion, une initiative a été proposée pour collecter les médicaments des coureurs, à l’arrivée de la course en Martinique, afin de les donner au Liban.

Départ des voiliers de la Transquadra, 10e édition 2021-2022

Cette action solidaire est née après leur constat qu’une pharmacie de bord requise pour une transatlantique était d’une part très copieuse et d’autre part peu utilisée et enfin rapidement périmée.

Mais c’est surtout le témoignage sur la situation au Liban par Joe Hatem, membre EDC Liban (Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens), aux dernières Assises régionales de la région IOM, qui a fait germer cette idée. Quand Joe a été informé de l’idée de cette initiative, il a s’est adressé aux coureurs en écrivant ces quelques lignes, les voici :

« Depuis Octobre 2019, le Liban vit des soulèvements populaires suite à la dégradation de la condition sociale (…) Le 4 août 2020, explosion apocalyptique et quasi nucléaire au Port de Beyrouth, détruisant des quartiers entiers de la capitale : plus de 200 morts, 6 000 blessés, 300 000 ont perdu leur logis (…).

La monnaie nationale perd graduellement de sa valeur, réduite (à ce jour) à moins de 5% de sa valeur initiale. La majorité des produits consommés étant importés, ils sont devenus hors de prix, y compris de denrées essentielles : médicaments, combustibles, etc. Du fait de la COVID, les longues périodes de confinement non-productives ajoutent à l’appauvrissement généralisé des citoyens.

Le « salaire minimum mensuel » officiel au Liban équivaut actuellement à environ 25€ par mois. Les meilleurs salaires n’excèdent pas 400€ par mois (…). Les Nations Unies considèrent qu’aujourd’hui 70% de la population libanaise vit sous le seuil de pauvreté (…).

Il reste heureusement une minorité engagée, pleine d’espérance, qui résiste et œuvre avec et pour la population à une survivance et une reconstruction. Les membres de EDC-Liban sont de ceux-là. C’est dans ce cadre que se situent les appels des Libanais résidents et de la diaspora, pour une assistance sur les plans médical, alimentaire, scolaire. »



L’initiative a été très bien accueillie par les organisateurs et les coureurs de la Transquadra. Elle a été communiquée et relayée à plusieurs reprises. Plusieurs équipages ont donné tout ou partie de leurs médicaments, ce qui représente plusieurs centaines de boîtes et kits de plusieurs milliers d’euros. Le tout est parti, finalement, de la Martinique par cargo et est arrivé vers la Bretagne vers le 20 mars.

La collecte en Martinique a été gérée par Gilles Antoine et Didier Beauvois à l’arrivée de la course, après 19 jours en mer. “Les EDC” avec Gilles Antoine et Didier Beauvois (R2D2 – SF3200 cagnard 217) sur les pontons. Rodolphe (EDC Martinique) a recherché, avec son prestataire transporteur, des moyens d’expédition vers le Liban, où Joe pourra coordonner la réception et la distribution afin de garantir que les dons ne seront ni détournés ni vendus, et qu’ils seront utilisés justement.

Vous pouvez découvrir en vidéo https://youtu.be/XV15nzhCZkI (en regardant à partir de la minute 1:45) les premiers mots de Gilles Antoine et de Didier Beauvois R2D2 (SF3200 cagnard 217) à leur arrivée avec zoom sur deux opérations “Médocs pour le Liban” https://youtu.be/nLc_1k0VT6g et “Espérance”, deux façons de donner du sens à sa Transquadra Madère Martinique, ce qu’une grande majorité des coureurs font en portant par exemple le nom, les valeurs et les messages d’associations humanitaires.

Un grand bravo et merci à eux !



Ayant été informée, par Joe Hatem, depuis le début de cette initiative, j’ai donc été chargée de leur acheminement de Paris vers Beyrouth aux destinataires. le 4 avril 2022, de Lorient à Paris, Didier Beauvois récupère ce don et m’appelle pour organiser le transfert de cette collecte vers le Liban avec transparence et fiabilité. Rendez-vous pris samedi 9 avril, en région parisienne pour récupérer cette collecte inestimable et surtout s’assurer que les médicaments seront en bonnes mains.

A peine chargés, le temps d’arriver chez moi, mon amie Josiane Najjar, est passée les prendre, pour qu’au lendemain, la première valise arrive au Liban. D’autres ont suivi et en moins de cinq jours, tout est arrivé aux destinataires grâce à notre réseau.

Nous fonctionnons ainsi, Josiane et moi, en France, afin de garantir le bon bord de tous les dons qu’on reçoit et surtout garantir aux donateurs la transparence et la gratuité de ces médicaments que Marina el Khawand et Dr. Mohammad Sandid se partagent et distribuent aux patients libanais dans le besoin.

Merci aux équipages ! Merci au réseau EDC !

Merci à nos voyageurs d’une rive à autre, passeurs d’espérance.

Merci à tous ceux qui continuent à nous soutenir et nous faire dons de générosité, de confiance et de partage.

Jinane Chaker-Sultani Milelli