Elections législatives 2022 : Les Forces Libanaises gagnent en voix et en députés mais perdent un député à Bcharré

le parti des FL a présenté plus de candidats qu’en 2018 et a donc obtenu au total 172 428 voix préférentielles pour ses candidats élus, soit un nombre de voix préférentielles en hausse de de 69 725 voix et contre plus de 129 000 voix préférentielles à ses adversaires du Courant Patriotique Libre qu’il a fortement critiqué ces dernières années sur le plan national.

Cette forte hausse est à mettre au compte de plusieurs facteurs dont l’ingérence de l’Arabie Saoudite qui a mené une médiation en faveur d’une coalition électorale formée avec le PSP de Walid Joumblatt, Ashraf Rifi dans le Nord du Liban et les candidats soutenus par Fouad Saniora à Beyrouth, en plus d’un important soutien financier qui a permis la mise en place d’une campagne médiatique plus précoce que ses adversaire.

Cependant, en excluant les nouveaux candidats, cette avance est relative et ne serait que de 16 696 voix.

Les Forces Libanaises gagnent ainsi 10 députés et pourront peut-être constituer un bloc parlementaire de 20 députés, un de moins que le CPL qui compte 21 députés, donc pari perdu à ce niveau au final, sauf surprise de dernière minute. En effet, certains des candidats que ce parti a soutenu souhaiteraient ne pas rejoindre un bloc parlementaire mené par les FL et conserver leur indépendance. Il s’agirait notamment du cas de Camille Chamoun. Des interrogations demeurent également sur la participation ou non de Raji Saad, désormais député d’Aley ou encore l’inclusion ou non d’Ashraf Rifi et de ses compagnons à Tripoli.

Si le parti des Forces Libanaises a connu une hausse générale du nombre de voix, seuls, d’une part Ziad Hawat avec une perte de 1 346 voix et Chawki Daccache avec 903 voix en moins, ont perdu des électeurs. À noter surtout, la perte d’un siège dans la circonscription de Bcharré aussi, fief du dirigeant des FL lui-même Samir Geagea, même si son épouse Sithrida a été reconduite pour un nouveau mandat au parlement avec 1 247 voix supplémentaires par rapport à 2018.

À noter aussi que le candidat FL dans le casa de Batroun, Ghayath Yazbeck a pu faire progresser de 1 252 voix le score des FL par rapport au candidat précédent de ce parti politique, alors que le dirigeant du CPL, Gébran Bassil, a vu son score diminuer en terme de voix (- 3 347 voix) au bénéfice principalement des candidats dits de la société civile.

Il convient également de noter la victoire d’Antoine Habchi dans la circonscription de Baalbeck Hermel en dépit d’une féroce bataille électorale avec ses adversaires Amal et Hezbollah. Ce dernier améliore même son score avec 2 142 voix supplémentaires en dépit du retrait de certains de ses colistiers qu’il attribue à des pressions, voire des menaces.

Circonscription électorale Caza Prénom et nom Formation politique Religion Confession Nombre de votes préférentiels En 2018 Différence Note Beyrouth I Beyrouth-Est Ghassan Hasbani Parti des Forces libanaises Chrétien Grec-orthodoxe 7 080 7 080 Beyrouth I Beyrouth-Est Jihad Pakradouni Indépendant Chrétien Arménien-orthodoxe 2 186 2 186 Mont-Liban I Jbeil Ziad Hawat Parti des Forces libanaises Chrétien Maronite 13 078 14 424 -1 346 Mont-Liban I Kesrouan Chawki Daccache Parti des Forces libanaises Chrétien Maronite 9 129 10 032 -903 Mont-Liban II Metn-Nord Melhem Riachi Parti des Forces libanaises Chrétien Grec-catholique 15 254 15 254 Mont-Liban II Metn-Nord Razi el-Hajj Indépendant Chrétien Maronite 3 459 1 018 2 441 Mont-Liban III Baabda Camille Chamoun Parti national libéral Chrétien Maronite 1 876 1 084 792 Mont-Liban III Baabda Pierre Bou Assi Parti des Forces libanaises Chrétien Maronite 14 756 13 498 1 258 Mont-Liban IV Aley Raji Saad Indépendant Chrétien Maronite 8 503 2 129 6 374 Mont-Liban IV Aley Nazih Matta Parti des Forces libanaises Chrétien Grec-orthodoxe 9 191 9 191 Mont-Liban IV Chouf Georges Adwan Parti des Forces libanaises Chrétien Maronite 11 433 9 956 1 477 Liban-Sud I Jezzine Saïd Asmar Indépendant Chrétien Maronite 1 102 1 102 Liban-Sud I Jezzine Ghada Ayoub Parti des Forces libanaises Chrétien Grecque-catholique 7 953 7 953 Békaa I Zahlé Georges Okaïs Parti des Forces libanaises Chrétien Grec-catholique 11 921 11 363 558 Békaa I Zahlé Elias Stéphan Parti des Forces libanaises Chrétien Grec-orthodoxe 6 758 6 758 Békaa III Baalbek-Hermel Antoine Habchi Parti des Forces libanaises Chrétien Maronite 17 000 14 858 2 142 Liban-Nord II Tripoli Elias Fouad Khoury Parti des Forces libanaises Chrétien Maronite 3 426 3 426 Liban-Nord II Tripoli Jamil Abboud Indépendant Chrétien Grec-orthodoxe 79 79 Liban-Nord III Bécharé Sethrida Geagea Parti des Forces libanaises Chrétien Maronite 7 924 6 677 1 247 Liban-Nord III Koura Fadi Karam Parti des Forces libanaises Chrétien Grec-orthodoxe 9 226 7 822 1 404 Liban-Nord III Batroun Ghayath Yazbeck Parti des Forces libanaises Chrétien Maronite 11 094 9 842 1 252 Ghayath Yazbeck a remplacé Fadi Saad (Parti des Forces libanaises) Total 172 428 102 703 69 725 Sans les candidatures qu’il n’y avait pas en 2018 119 399 102 703 16 696