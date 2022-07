Chers et chères compatriotes,

A la suite du communiqué du ministère libanais de la santé du 25 juillet 2022, nous vous relayons les mesures de protection et de sécurité recommandées par les autorités libanaises pour vous protéger du nuage de poussière que pourrait provoquer un éventuel effondrement des ruines des silos à grains du port de Beyrouth.

– Si vous vous trouvez à l’intérieur d’un bâtiment, à votre domicile ou sur votre lieu de travail, dans un rayon de 1 500 mètres autour des silos, il convient de fermer les portes et fenêtres pendant 24 heures jusqu’à la totale dissipation des poussières. La zone qui pourrait être la plus exposée aux poussières comprend les quartiers de Quarantina, Geitaoui, Mar Mitr, Gemayzé et du Centre-Ville.

– Si vous vous trouvez à l’extérieur, les autorités libanaises recommandent le port d’un masque filtrant (norme FFP2/KN95/N95) et de se mettre à l’abri des poussières dans un lieu clos pendant les deux premières heures, puis de rejoindre une zone non atteinte par le nuage de poussière.

– Si vous êtes en voiture, il convient de remonter les vitres et de régler la climatisation ou la ventilation du véhicule en mode recyclage de l’air, si cela n’est pas possible il est préconisé de porter un masque filtrant (norme FFP2/KN95/N95).

Nous vous invitons dans cette période à consulter régulièrement la Fiche Conseils aux Voyageurs à la page : https://lb.ambafrance.org/-Conseils-aux-voyageurs,63

Nous vous rappelons qu’en cas d’urgence le Consulat général de France reste joignable 24/24 h et 7/7 jours au +961 3 566 388.

Avec nos cordiales salutations.

L’Equipe du Consulat Général de France à Beyrouth