Le ministre sortant des télécoms Johny Corm a menacé ce matin de faire intervenir l’Armée Libanaise face aux grévistes de la société publique Ogero qui ont entamé un mouvement de grève hier suite à la détérioration importante de leur pouvoir d’achat et alors que les services téléphoniques et Internet sont coupées dans plusieurs régions libanaises et même des quartiers de la capitale.

Une nouvelle réunion avec les syndicalistes est prévue cet après-midi alors qu’un de leur représentant a déjà écarté tout bras-de-fer avec l’Armée Libanaise en vue de faire réouvrir les centrales fermées par ce mouvement.