Le Liban fait face à des défis inflationnistes significatifs, comme le révèlent les dernières données sur les prix à la consommation pour février 2024.

Les dernières données pour février 2024 mettent en lumière la pression croissante sur les prix, avec des hausses significatives dans divers secteurs clés de l’économie, alors que la pression inflationniste pourrait encore se faire plus importante avec les hausses décidées des salaires au sein de la fonction publique et du secteur privé sans gains de productivité.

En effet, lorsque les salaires augmentent sans une augmentation correspondante de la productivité, cela signifie que le coût de production des biens et services augmente. Les entreprises, qu’elles soient publiques ou privées, peuvent alors être amenées à répercuter ces coûts supplémentaires sur les prix de vente de leurs produits ou services. Cette hausse des prix peut à son tour alimentérer l’inflation, créant ainsi une pression inflationniste.



Il est donc crucial de surveiller de près dans les mois à venir cette situation, car une inflation trop élevée peut avoir des conséquences néfastes sur l’économie. Elle peut notamment éroder encore plus le pouvoir d’achat des ménages et créer des incertitudes qui peuvent freiner l’investissement et la croissance économique.

Un mois de février sous le signe de l’inflation

En février 2024, le Liban a connu une augmentation générale de l’indice des prix à la consommation de 1.06% par rapport à janvier de la même année. Ce chiffre, bien que modeste en apparence, s’inscrit dans un contexte de hausses continues qui pèsent lourdement sur le budget des familles libanaises.

Une année de hausse continue

L’analyse de l’inflation sur une base annuelle révèle une réalité encore plus sombre, avec un taux d’inflation général atteignant 123.21% par rapport à février 2023. Ce chiffre stupéfiant met en lumière l’ampleur de la dévaluation de la monnaie libanaise et la dégradation du pouvoir d’achat, avec des implications profondes pour la stabilité économique et sociale du pays.

L’examen des sous-indices indique des augmentations annuelles vertigineuses dans plusieurs catégories. La nourriture et les boissons non alcoolisées ont vu leurs prix exploser de 103.35%, tandis que le secteur de l’éducation a subi une augmentation astronomique de 590.73%, reflétant la grave crise économique qui frappe le secteur éducatif et la difficulté croissante d’accès à l’éducation pour les familles libanaises.

Des disparités régionales notables

Les données révèlent également des variations importantes de l’inflation à travers les différentes régions du pays. Par exemple, la région de Beyrouth a enregistré une inflation de 1.17% pour le seul mois de février, tandis que d’autres zones ont connu des taux variés, allant de 0.85% à 1.81%, démontrant ainsi l’impact inégal de la crise sur les différentes communautés.

Les secteurs les plus touchés

L’étude des indices de prix à la consommation pour février 2024 montre des variations notables par rapport au mois précédent. Les “Boissons alcoolisées, tabac” connaissent une augmentation de 4.27%, un signe que certains secteurs subissent une pression inflationniste plus forte que d’autres. À l’inverse, le secteur des “Vêtements et chaussures” affiche une baisse de 3.34%, suggérant une dynamique de prix variable d’un marché à l’autre.

L’inflation annuelle en perspective : une hausse soutenue depuis février 2023

Sur l’année écoulée, depuis février 2023, le Liban a vu des augmentations marquées dans plusieurs domaines, en particulier dans le secteur du “Logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles” avec une augmentation impressionnante de 175.59% suite à l’arrêt des subventions publiques dont le secteur bénéficiait jusque là. Ce chiffre alarmant met en lumière la crise du coût de vie qui frappe durement les citoyens, augmentant la charge financière sur les ménages et exacerbant les difficultés économiques.