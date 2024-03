La vitalité économique d’un pays se mesure souvent à l’activité de ses ports, et pour le Liban, les chiffres récents sont révélateurs d’une reprise économique prometteuse. Les données divulguées par les autorités portuaires de Beyrouth et Tripoli montrent une hausse significative du trafic maritime, un indicateur clé de l’activité commerciale et de la confiance des partenaires commerciaux internationaux.

Le Port de Beyrouth : Un Hub Maritime en Reprise

Le Port de Beyrouth, une plaque tournante historique pour le commerce dans la région, a traité 4.51 millions de tonnes de fret au cours des dix premiers mois de 2023, marquant une augmentation de 4.2% par rapport à la même période de l’année précédente. Cette croissance est d’autant plus notable qu’elle suit la tendance ascendante observée depuis le début de l’année, signalant un rétablissement progressif après les défis antérieurs.

Le port a vu une augmentation particulière dans le secteur des importations, qui s’élevait à 3.68 millions de tonnes, représentant 81.5% du total des mouvements de fret. Cette prédominance des importations reflète la nécessité persistante d’importer des biens essentiels pour répondre aux besoins du marché local. Parallèlement, les exportations ont également connu une hausse, avec une augmentation de 5.3% pour atteindre 792,000 tonnes, suggérant une amélioration de la production intérieure et de la compétitivité à l’export.

L’activité maritime a également été vigoureuse en termes de trafic de navires, avec une augmentation de 16.6% du nombre de navires faisant escale, preuve de l’attractivité croissante du port comme point d’entrée et de sortie stratégique, un score d’autant plus important que le port a connu une importante explosion le 4 août 2020.

Le Port de Tripoli : Un Axe Stratégique en Expansion

À l’instar de Beyrouth, le Port de Tripoli a démontré une dynamique économique positive. Avec 3.01 millions de tonnes de fret traitées, il enregistre une hausse de 4.6%, consolidant sa position de port essentiel pour le commerce libanais et régional. Les importations ont légèrement diminué de 14%, indiquant peut-être une diversification ou une optimisation des sources d’importation.

Intéressant est le fait que près de la moitié du fret traité à Tripoli était destiné à l’export, soulignant la capacité du port à faciliter la distribution des produits locaux vers les marchés extérieurs. Avec une augmentation substantielle de 16.8% du volume de cargaison exportée, Tripoli semble être en bonne voie pour devenir un acteur régional encore plus influent dans les années à venir, d’autant plus que ses capacités restent pour l’heure en grande partie inexploitées, contrairement à celui de Beyrouth.

Perspectives et Défis

Ces chiffres, cependant, ne doivent pas masquer les défis à relever. La diminution du nombre de navires faisant escale à Tripoli en octobre 2023 est un rappel des volatilités du marché maritime. De plus, la légère baisse des importations à Tripoli peut être vue comme un signe de prudence dans un contexte économique libanais toujours en reconstruction.

Pour maintenir cette dynamique, des investissements continus dans les infrastructures portuaires sont essentiels. Les efforts doivent inclure l’optimisation des processus douaniers, l’amélioration de la logistique et la modernisation des équipements. Il est également impératif de garantir la stabilité politique et économique, afin de renforcer la confiance des partenaires commerciaux et des compagnies maritimes.

L’activité accrue dans les ports de Beyrouth et de Tripoli est un signe encourageant pour l’économie libanaise. Elle témoigne d’une capacité de résilience et d’adaptation dans des conditions souvent difficiles. Pour que cette tendance positive se poursuive et se transforme en une croissance durable, il faudra une vision stratégique, un environnement d’affaires favorable et une politique économique ouverte et transparente.