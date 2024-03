Dans un contexte économique marqué par une instabilité persistante, le Liban continue de naviguer dans les eaux troubles de sa crise financière. Un développement notable vient d’illustrer cette réalité avec l’annonce faite par la société chargée de la maintenance et de l’exploitation (BUS), concernant les modalités de paiement des factures d’électricité dans la zone géographique première, englobant le Nord du Mont-Liban, la province du Nord et la province d’Akkar. Dès le mois de mai 2023, les factures d’électricité seront désormais calculées en livres libanaises et leur équivalent en dollars américains, permettant ainsi aux abonnés de régler leurs factures dans l’une ou l’autre devise, mais non dans les deux simultanément.

Pour rappel, la fin des subventions accordées à l’EDL a déjà provoqué une importante dégradation du pouvoir d’achat et des taux d’inflation depuis maintenant 1 an. Cette dollarisation des prix de l’électricité publique faisait suite à celles déjà adoptées par le ministère de l’économie pour les produits et les marchandises des supermarchés mais également par le ministère des télécoms pour les communications mobiles.

Cette décision, appuyée par un communiqué de l’Électricité du Liban daté du 6 février 2024, marque un tournant dans la gestion des paiements des services publics au Liban, reflétant une tendance plus large vers la dollarisation de l’économie libanaise. La dollarisation des prix, en particulier par rapport à la livre libanaise, s’inscrit dans un contexte de dévaluation monétaire sévère, où la confiance dans la monnaie nationale s’effrite sous l’effet d’une inflation galopante.

La Dollarisation des Prix et ses Conséquences sur l’Économie Libanaise

La dollarisation des prix, c’est-à-dire la pratique consistant à fixer ou à régler les prix des biens et des services en dollars américains plutôt qu’en monnaie locale, s’est accélérée au Liban face à la dépréciation rapide de la livre libanaise. Cette tendance a des implications profondes sur l’économie et la société libanaises. D’un côté, elle peut offrir une certaine stabilité des prix et protéger les entreprises et les ménages de l’inflation. D’un autre côté, elle pose des défis significatifs, en particulier pour les personnes dont les revenus sont principalement en livres libanaises, exacerbant ainsi les inégalités économiques et la pauvreté.

Les conséquences de cette dollarisation sont multiples. Pour les consommateurs, le passage aux paiements en dollars pour des services essentiels comme l’électricité signifie souvent une augmentation des coûts de la vie, car les salaires en livres libanaises n’ont pas suivi la dépréciation de la monnaie. Cela entraîne une pression financière accrue sur les ménages déjà éprouvés par la crise économique.

Pour les entreprises, si régler leurs factures en dollars peut les aider à mieux planifier leurs dépenses dans un environnement économique instable, cela les expose également au risque de liquidité, surtout si leurs revenus sont générés en livres. La dollarisation force ainsi beaucoup d’entreprises à ajuster leurs modèles économiques, souvent au détriment de la clientèle locale.

Vers une Stabilisation ou une Fragmentation Économique ?

La mesure prise par BUS peut être perçue comme une tentative de stabiliser le secteur de l’énergie, vital pour l’économie libanaise. Cependant, elle soulève également des questions sur l’avenir de la livre libanaise et sur la souveraineté économique du pays. En outre, la dollarisation des prix risque d’entraîner une économie à deux vitesses, où seuls les plus aisés, ayant accès aux devises étrangères, peuvent se permettre une vie stable, laissant une grande partie de la population en proie à l’incertitude financière.