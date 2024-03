Le Liban est aux prises avec un problème croissant : l’utilisation généralisée des espèces faciliterait le blanchiment d’argent pour des activités illicites, compromettant les progrès économiques durement acquis et exposant le pays à un risque accru de crimes financiers. Cette situation soulève des inquiétudes importantes, non seulement au Liban mais aussi auprès des États-Unis, qui ont exhorté les autorités libanaises à prendre des mesures pour endiguer ce phénomène.

L’inquiétude principale porte sur l’exploitation de l’économie libanaise basée sur le cash par des organisations comme le Hamas. Les transactions en espèces, par nature opaques, permettent de dissimuler l’origine des fonds, compliquant la tâche des autorités de surveillance et créant une faille dans la lutte contre le blanchiment d’argent. Cette situation est d’autant plus préoccupante qu’elle pourrait saper les efforts déployés par le Liban avant la crise pour renforcer son intégrité financière et mettre en place des mesures solides de lutte contre la criminalité financière.

Les États-Unis, par l’intermédiaire du Trésor américain, ont fait part à maintes reprises de leurs préoccupations aux autorités libanaises. Un haut responsable du Trésor américain en visite à Beyrouth a exhorté les responsables libanais à bloquer le transfert de fonds vers le Hamas par le biais du Liban. Ils ont également souligné que la démonstration du respect des normes internationales de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme est essentielle pour que le Liban puisse attirer des investissements des États-Unis et de la communauté internationale, un élément crucial pour sortir le pays de la crise prolongée qu’il traverse.

Les experts avertissent que l’utilisation généralisée des espèces pour dissimuler des avoirs obtenus illégalement accroît le risque de blanchiment d’argent. Ces transactions en espèces pourraient réduire à néant les progrès réalisés avant la crise en matière de renforcement de l’intégrité financière du Liban et d’instauration de mesures globales de lutte contre la criminalité financière. De plus, l’économie souterraine entrave la transparence et favorise l’évasion fiscale, ce qui nuit encore plus à l’économie libanaise fragile.

Le rapport de la Banque mondiale sur l’économie libanaise souligne également les dangers d’une économie basée sur le cash. L’étude révèle qu’en 2022, l’économie souterraine représentait près de 46 % du PIB du Liban. Cette dépendance accrue aux espèces est attribuée à la perte de confiance dans le secteur bancaire libanais après la crise financière de 2019. Les gens se sont détournés des banques et se sont tournés vers le cash pour préserver leurs avoirs.

En conclusion, l’omniprésence des espèces au Liban est un problème complexe qui entrave la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement d’activités illicites. Pour reconstruire son économie et attirer des investissements étrangers, le Liban doit s’attaquer à ce problème de front. Lutter contre l’économie souterraine et renforcer la confiance dans le secteur bancaire sont des étapes cruciales pour que le Liban retrouve la voie de la prospérité.

C’est dans ce sens que prochainement, d’importantes pressions devraient être exercées sur les autorités libanaises en vue de restructurer le secteur bancaire et de restaurer la confiance envers lui. La communauté internationale devrait ainsi aussi demander un audit général du secteur financier, chose que les autorités libanaises n’ont pas pu accomplir en 5 ans de crises.