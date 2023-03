Deux députés du changement Halima Kaakour et Ibrahim Mneimneh s’en sont vivement pris au dirigeant des forces libanaises Samir Geagea, le labellisant comme faisant parti du système sectaire et traditionnel, après que celui-ci les ait accusé de vivre sur une autre planète en refusant de coordonner leurs actions avec lui.

“Ils veulent abolir le sectarisme politique, et ils veulent l’unité arabe et ils veulent libérer la Palestine en même temps, et ils sont hypersensibles à tout ce qui s’est passé dans le passé, y compris les forces libanaises”, avait alors déclaré Samir Geagea lors d’une conférence de presse avant de poursuivre estimant que “les députés du changement sont idéologiques dans l’autre sens, non pas contre le Hezbollah, mais contre quelque chose qui n’existe plus”

Halima Kaakour lui a répondu qu’il n’avait aucun droit de décider pour l’opposition.

“Nous n’avons pas et ne nous plierons à aucune pression de quelque côté que ce soit pour faire partie des camps. Je ne ferai que nous ranger du côté du concept de l’État moderne et des droits de tous les peuples”, a ainsi déclaré la député.

De son côté, Ibrahim Mneimneh a noté que “l’affrontement avec le Hezbollah ne doit pas exclusivement passer par Maarab”, avant d’accuser les forces libanaises et “tous les autres partis de l’establishment d’être une couverture pour le Hezbollah et une autre facette du mouvement chiite.

“Nous ne sommes pas entrés dans le travail politique pour relancer la polarisation et les divisions précédentes, ou pour participer à des accords et des quotas louches”, a conclu le député de l’opposition.