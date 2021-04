Libanaise adoptée par la France depuis plus de dix ans, Dior y a construit sa vie, y a travaillé, et en Juillet 2019, est devenue maman ! Cet évènement a marqué sa vie en lui rappelant l’importance de transmette sa culture Libanaise et sa langue à ses enfants, et donc elle s’est promise de parler et chanter en Libanais à ses enfants mais aussi de leur éveiller leurs papilles à sa cuisine Libanaise tant appréciée;

C’est vrai qu’elle a quitté le Liban mais le Liban ne l’a jamais vraiment quittée !

Suite à ses diverses sessions de chants en Libanais devant sa fille, l’idée de Ghannili a pris forme naturellement et ce besoin d’avoir un support que les enfants peuvent voir et revoir s’est concrétisé. Et l’idée devint projet, jusqu’à la vision d’un livre musical de comptines illustré par des enfants libanais disséminés partout, pour faire profiter d’autres enfants Libanais vivant au Liban ou issus de la diaspora.

Aujourd’hui, elle s’est lancée le pari fou de l’autoproduire, et pour cela, elle a besoin de nous, de chaque famille ayant un des parents Libanais, ou aimant la culture Libanaise, ou juste curieux de la découvrir !

Dans quelle phase est Ghannili maintenant ?

Les chansons sont en cours de finalisation, la plupart étant déjà choisies, ainsi que les dessins des enfants sélectionnés. Prochaine étape, finalisation du design pour lancement d’une impression test, cela lui permettre d’avoir le feu vert pour l’impression de masse.

Votre soutien l’aidera à lancer ce projet en lui assurant un premier investissement pour pouvoir faire imprimer Ghannili et le faire parvenir chez vous : une pré-commande, une contribution ou juste un partage autour de vous !

https://igg.me/at/cJspvG–b-w/x/17636927#/

Ensemble, contribuons à transmettre l’un des plus beaux atouts du Liban, sa culture musicale, en rendant hommage à nos grands artistes, à travers une idée ludique et accessible à nos enfants !

cela non seulement les rapprochera un peu plus de leurs racines Libanaises, mais aussi les encouragera à pratiquer leur libanais dès le plus jeune âge, et ça, c’est un des souhaits les plus chers de beaucoup de parents Libanais de la diaspora !