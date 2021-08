Les chauffeurs de camion du Port de Beyrouth ont annoncé tenir ce mardi une grève générale en vue d’obtenir une augmentation de leurs salaires.

Ils estiment ainsi que leur émolument est désormais insuffisant pour subvenir à leurs besoins et encore à leurs familles. Aucune réponse des propriétaires des entreprises les employant et encore moins des agences de dédouanement du port du Beyrouth ne leur serait parvenu. Ils exigent ainsi une hausse de leurs salaires équivalent à la hausse du dollar au marché noir et des prix des biens essentiels. Ils demandent également la mise en place d’une indemnité de déplacement et le paiement de bourses scolaires pour leurs enfants.

