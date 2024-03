L’objectif principal de la visite était de jouer un rôle de médiation entre le Liban et Israël, tout en tentant de trouver des solutions viables à certains des problèmes les plus pressants auxquels le Liban est confronté, notamment en matière d’énergie et de sécurité. Hockstein était attendu sur plusieurs fronts : apaiser les tensions frontalières, promouvoir des initiatives économiques et énergétiques susceptibles de soulager la crise libanaise, et encourager une reprise du dialogue politique interne au Liban.

Le négociateur américain aurait cependant indiqué que le dossier libanais n’est pas lié au dossier du conflit actuel à Gaza en raison des réticences israéliennes, écartant de facto que la trêve à Gaza puisse être étendue sur le front libanais.

Rencontres Clés

Durant son séjour, Hockstein a rencontré une série de hauts responsables libanais, dont le président du Parlement Nabih Berri, le Premier ministre par intérim Najib Mikati, et d’autres figures politiques et militaires clés. Ces rencontres ont également permis d’aborder des questions cruciales telles que la sécurité frontalière, la crise économique et les infrastructures énergétiques du Liban.

Propositions et Initiatives

Sur le plan du conflit actuel, le médiateur américain aurait proposé le retrait du Hezbollah au nord du Litani avec le déploiement de l’Armée Libanaise permettant ainsi le retour des déplacés de part et d’autre de la ligne bleue, ligne de démarcation entre les 2 pays. Par ailleurs, des négociations seront aussi menées concernant les territoires revendiqués par les deux pays.

Bien que les détails précis des propositions de Hockstein n’aient pas été largement divulgués, il est entendu qu’il a mis l’accent sur la nécessité de solutions diplomatiques pour désamorcer les tensions avec Israël, tout en proposant des initiatives visant à renforcer l’infrastructure énergétique du Liban. Cela comprend potentiellement des moyens d’exploiter les ressources gazières offshore du Liban, un sujet de contentieux avec Israël, dans le but de relancer l’économie libanaise.

Résultats et Perspectives

À l’issue de la visite, les résultats concrets semblent être restés limités, avec peu d’avancées immédiates sur les dossiers chauds. Toutefois, la démarche de Hockstein pourrait avoir contribué à poser les bases d’un dialogue renouvelé et à réaffirmer le rôle des États-Unis comme acteur incontournable dans la médiation des conflits régionaux.

Le succès à long terme de cette visite dépendra de la capacité des parties concernées à s’appuyer sur les discussions pour avancer vers des solutions durables. Cela nécessitera une volonté politique interne au Liban, un engagement continu de la part des partenaires internationaux, et une disposition à la négociation de la part d’Israël.

Conclusion

La visite d’Amos Hockstein à Beyrouth s’inscrit dans un effort plus large pour stabiliser le Liban et promouvoir une résolution pacifique des tensions avec Israël. Si les résultats immédiats semblent modestes, l’importance de cette médiation ne doit pas être sous-estimée. Face aux défis monumentaux auxquels le Liban est confronté, l’engagement international et la diplomatie restent des outils indispensables pour envisager un avenir plus stable et prospère pour le pays et éviter actuellement l’extension du conflit.