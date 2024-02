La guerre en Ukraine a eu des répercussions significatives sur plusieurs pays du monde, y compris le Liban, qui se trouve déjà dans une situation économique et politique précaire. Voici comment le conflit en Ukraine a impacté le Liban.

Sur le Plan Économique

Augmentation des Prix des Denrées Alimentaires et de l’Énergie

Le Liban dépend fortement des importations pour ses besoins alimentaires et énergétiques. La guerre en Ukraine a perturbé les marchés mondiaux du blé, de l’huile de tournesol, et d’autres denrées essentielles, dont la Russie et l’Ukraine sont d’importants fournisseurs. Cela a entraîné contribué à la hausse des prix au Liban, exacerbant l’inflation et aggravant la crise alimentaire.



En somme, l’inflation au Liban est une conséquence directe de la crise économique et financière que traverse le pays. Cette situation a des répercussions graves sur la vie quotidienne des citoyens libanais et nécessite une action urgente pour stabiliser l’économie et atténuer l’impact de l’inflation. Mais l’inflation dans le monde lié à la crise en Ukraine a évidemment contribué à aggraver une situation locale déjà très tendue.

La crise énergétique mondiale exacerbée par le conflit a également eu un impact sur le Liban, en augmentant le coût du carburant et aggravant la crise énergétique dans le pays, où les pénuries d’électricité sont déjà courantes.

Sur le Plan Politique et Social

Renforcement des Divisions Politiques

Le Liban est caractérisé par un paysage politique complexe et divisé. La guerre en Ukraine a parfois exacerbé ces divisions, avec différents groupes politiques exprimant leur soutien soit à la Russie soit à l’Ukraine, reflétant les alignements géopolitiques plus larges et les luttes de pouvoir internes au Liban.

Le Liban est un pays qui se distingue par un paysage politique particulièrement complexe et divisé. Cette situation est due à une multitude de facteurs historiques, sociaux et politiques qui ont contribué à la formation d'un échiquier politique marqué par de nombreuses lignes de fracture.



La guerre en Ukraine a parfois exacerbé ces divisions au sein de la classe politique libanaise. En effet, différents groupes politiques ont exprimé leur soutien soit à la Russie notamment pour ceux qui étaient déjà proches de l’autre allié de la Russie, l’Iran, soit à l’Ukraine, reflétant les alignements géopolitiques plus larges et les luttes de pouvoir internes au Liban.



Ces prises de position divergentes ne font que refléter les luttes de pouvoir internes au Liban.

Sur le Plan Humanitaire

Aide Humanitaire

Malgré ses propres défis économiques et sociaux, des initiatives privées et des organisations non gouvernementales au Liban ont cherché à envoyer de l’aide humanitaire à l’Ukraine, soulignant le rôle que le Liban joue parfois comme point de transit ou comme contributeur à l’effort humanitaire international, malgré ses limitations.