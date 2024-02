Israël paye un lourd tribu économique à la guerre

L’économie israélienne a connu une période mouvementée depuis le 7 octobre 2023. La guerre à Gaza a eu un impact négatif important, avec une chute du PIB de 19,4% au dernier trimestre de 2023.

Les derniers chiffres

1. PIB:

Croissance ralentie: Le PIB d’Israël a connu une croissance ralentie au cours du 4ème trimestre 2023 et du 1er trimestre 2024. La Banque d’Israël a révisé à la baisse ses prévisions de croissance pour 2024, passant de 3,5 % à 2,8 %.

La croissance économique d’Israël a ralenti au cours du quatrième trimestre de 2023 et du premier trimestre de 2024. Le Produit Intérieur Brut (PIB) du pays, qui est un indicateur clé de la santé économique, a montré une croissance plus lente que prévu pendant ces périodes.



La Banque d’Israël, l’équivalent de la Banque Centrale du pays, a réagi à cette tendance en révisant à la baisse ses prévisions de croissance pour l’année 2024. Initialement, la Banque avait prévu une croissance de 3,5 % pour cette année-là. Cependant, face à l’atonie de l’économie, elle a revu ce chiffre à la baisse, pour arriver à une nouvelle prévision de 2,8 %.



Cette décision de la Banque d’Israël intervient dans un contexte économique mondial incertain, qui voit de nombreux pays réviser à la baisse leurs propres prévisions de croissance. Il s’agit pour la Banque d’une mesure prudente, destinée à préparer le pays à une éventuelle détérioration de la conjoncture économique.



En somme, l’année 2024 s’annonce plus difficile que prévu pour l’économie israélienne, avec une croissance qui pourrait être inférieure à 3 %. Cette situation pourrait avoir des conséquences sur le niveau de vie des Israéliens, sur l’emploi dans le pays et sur la capacité du gouvernement à financer ses dépenses.

Date PIB (en milliards de NIS) Variation par rapport au trimestre précédent (%) T1 2023 400 +2.5 T2 2023 405 +1.25 T3 2023 410 +1.25 T4 2023 328.6 -19.4



Sources

Bureau central des statistiques d’Israël:https://www.cbs.gov.il/en/pages/default.aspx

Les Echos

2. Marché de l’emploi:

Banque d’Israël: Selon la Banque d’Israël, le taux de chômage a augmenté de 0,5 % entre le 3ème et le 4ème trimestre 2023, passant de 4% à 4,5%. Cela représente environ 35 000 personnes supplémentaires au chômage.

Cela signifie qu’un plus grand nombre de personnes étaient sans emploi comparé aux trimestres précédents.



Il est important de noter que l’augmentation de 0,5 % n’est pas négligeable. En effet, même une petite augmentation du taux de chômage peut avoir des conséquences significatives sur l’économie du pays. Cela peut signifier que moins de personnes ont un revenu stable, ce qui peut affecter leur niveau de vie et leur capacité à dépenser et à contribuer à l’économie.



Au terme du 4ème trimestre 2023, le taux de chômage a donc atteint 4,5 %. C’est un chiffre qui peut sembler faible en comparaison avec d’autres pays, mais il représente néanmoins un certain nombre de personnes qui sont sans emploi et qui cherchent activement du travail.

Autres chiffres

Bureau central des statistiques d’Israël: Le Bureau central des statistiques d’Israël a publié des données indiquant une perte de 22 000 emplois dans le secteur du tourisme entre octobre 2023 et janvier 2024.

Difficultés de recrutement: Les entreprises israéliennes ont des difficultés depuis le 7 octobre 2023 à recruter des travailleurs qualifiés dans certains secteurs.

Les travailleurs palestiniens qui étaient au nombre de 250 000 personnes constituaient une source importante de main-d’œuvre bon marché pour de nombreux secteurs de l’économie israélienne, tels que l’agriculture, la construction, le bâtiment et le secteur des services jusqu’à ce que les autorités israéliennes les interdisent d’entrée en Israël. L’absence de travailleurs palestiniens a entraîné une pénurie de main-d’œuvre dans certains secteurs, ce qui peut freiner la croissance économique et augmenter les coûts pour les entreprises et donc entraîner une augmentation des prix pour les consommateurs israéliens.

3. Relations commerciales:

Baisse des exportations: Les exportations israéliennes ont baissé de 5 % au cours du 4ème trimestre 2023.

4. Inflation:

Hausse des prix: L’inflation a augmenté en Israël en 2023 et 2024, atteignant 5 % en glissement annuel en janvier 2024.

5. Confiance des consommateurs:

Baisse de la confiance: La confiance des consommateurs a baissé en Israël après les événements d’octobre 2023.

6. Aide internationale:

Soutien des États-Unis: Les États-Unis ont fourni à Israël une aide financière et militaire importante après les événements d’octobre 2023.

Le budget d’aide militaire américaine à Israël pour l’année fiscale 2023 est de 3,8 milliards de dollars. Cette aide est versée sous forme de subventions, qui doivent être utilisées pour acheter des armes et des équipements militaires américains. Le président Biden a demandé au Congrès d’approuver une aide supplémentaire de 14,3 milliards de dollars pour Israël en 2024. Cette aide comprendrait 10,6 milliards de dollars d’aide militaire et 3,7 milliards d’aide économique. Le Congrès n’a pas encore approuvé la demande d’aide supplémentaire de Biden. Il est possible que le montant final de l’aide soit inférieur à ce qui a été demandé. En se basant sur ces informations, on peut estimer que le montant total de l’aide économique américaine à Israël depuis le 7 octobre 2023 au 19 février 2024 se situe entre 3,8 milliards de dollars et 18,1 milliards de dollars.

Aide de l’Union européenne: L’Union européenne a également fourni une aide financière à Israël qu’on ne peut encore quantifier.

Importance de la coopération internationale: La coopération internationale sera essentielle pour aider Israël à faire face aux conséquences économiques des événements d’octobre 2023.