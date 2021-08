Questo noto santuario libanese nasce dall’idea nel 1904 della celebrazione del 50° anniversario dell’Immacolata Concezione, proclamata da Pio IX, l’8 dicembre 1854, su proposta del Patriarca maronita Elias Hoyek (1899-1931 ) e dell’allora delegato apostolico in Libano, Carlos Duval, e sarà completata nel maggio 1908.

Questo monumento, è sbagliato dimenticarlo, fu offerto da una benefattrice francese, progettato da Durenne sul modello della Vergine di Caterina Labouré e allestito da Giot . Uno stretto sentiero conduceva all’epoca alla Statua della Vergine da dove si può ammirare il paesaggio della costa libanese da Aamchit a nord, a sud della capitale libanese e ovviamente la famosa baia di Jounieh.



Questo stretto sentiero esiste ancora , è in particolare colui che percorre il monte posto ai piedi del santuario, meglio conosciuto con il nome di Sentiero escursionistico Darb el Sama .











La statua della Vergine di Harissa. Photo Credit Libnanews.com, tutti i diritti riservati

Trekking verso Harissa Libano

La statua della Vergine di Harissa. Credito fotografico: Libnanews.com, tutti i diritti riservati



Alla base del piedistallo della statua della Vergine, la cappella originaria del luogo, più intima , dove si radunano molti pellegrini, a volte occasionali e di diverse religioni, ed è infatti una tappa per i turisti.

I luoghi sono particolarmente conosciuti per la commemorazione delle varie feste di Maria , a partire dal mese di maggio e, ovviamente, dal 15 agosto di ogni anno, per l’indulgenza plenaria concessa da papa Pio X in relazione alla Madonna di Lourdes, questo spiega perché molte persone facciano il pellegrinaggio a piedi, a volte anche da oltre Beirut, su distanze di oltre 40 km, cosa piuttosto rara, bisogna ammetterlo, i libanesi ei libanesi piuttosto abituati al comfort automobilistico.

Vi si sono svolti altri eventi ecumenici per le diverse comunità cristiane del Libano, tra cui la famosa celebrazione di una messa per i giovani di Papa Giovanni Paolo II il 10 maggio 1997. Dietro la Statua della Vergine, la Chiesa maronita di Harissa, dallo stile piuttosto originale, dove si celebrano le maggiori feste religiose di questa comunità.

Si noti che l’edificio in cemento ha subito le ingiurie del tempo a causa della sua architettura piuttosto rivoluzionaria al momento della sua costruzione negli anni ’60 – ’70 e l’attrezzatura da costruzione presentava diverse gravi fratture che facevano temere un suo crollo e richiedevano la chiusura dell’edificio religioso e il suo urgente restauro, restauro ultimato quest’anno.

Guarda il nostro video documentario





Nota: altre statue successive si trovano sulla costa libanese, tra cui quella di Maghdouché nei pressi della città di Saïda nel Libano meridionale, ma sono comunque considerate meno accessibili a causa della loro posizione geografica e degli eventi avvenuti durante la guerra civile.

Nell’immagine: sui sentieri tra Jounieh e Harissa

