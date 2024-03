Aujourd’hui est jour de fête des mères au Liban et dans une grande partie du monde arabe, premier jour aussi du printemps,… Un jour bien donc marqué par une longue symbolique de la naissance, de la renaissance.

Véritables symboles de courage, d’amour inconditionnel et de détermination, les mères libanaises incarnent la force vitale d’une nation qui, malgré les épreuves, ne cesse de se relever. Aujourd’hui, nous rendons hommage à ces femmes extraordinaires, qui tissent le tissu social de ce pays avec une résilience et une grâce sans pareilles, surtout en ces temps de crises perpétuelles.

Elles sont les gardiennes, les nourrices, les protectrices, elles sont notre monde. Elles se battent pour l’éducation, la santé et la justice, plaçant souvent les besoins des autres avant les leurs, espérant pour nous un avenir meilleur, jusqu’à même parfois sacrifier le leur.

Nos pensées vont aussi à ces mères aujourd’hui en souffrance dans un monde de conflit et notamment en ce jour particulier du 21 mars, à celles qui devraient célébrer mais qui n’en ont pas le coeur, comme à ces mères palestiniennes ou à celles du Sud du Liban, à celles qui se privent pour leurs enfants, jusqu’à mourrir parfois de faim, à celles qui se battent pour simplement pouvoir vivre dans la dignité ou le retour de leurs enfants qui leur ont été enlevés. Une mère reste une mère quel que soit sa religion, ses origines.

Aujourd’hui, jour de fête des mères, nous nous devons d’être présent à leurs côtés quand elles sont toujours là et sinon de penser à elles au plus profond de nos coeurs quand elles sont désormais absentes et non nous contenter de partager des images d’elles avec nous.

Bonne et heureuse fête des mères !