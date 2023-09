Festival international et francophone du livre de Beyrouth

2 au 8 octobre 2023

L’Ambassade de France et l’Institut français du Liban ont le plaisir de vous annoncer le lancement de la deuxième édition de « Beyrouth Livres », festival littéraire international et francophone, du 2 au 8 octobre 2023.

Ce festival répond à une double attente : offrir des contenus littéraires francophones variés et originaux à un large public libanais et contribue au soutien de la filière du livre au Liban.

Du 2 au 8 octobre, de nombreux évènements à Beyrouth et en régions !

La programmation a été conçue pour être accessible au plus grand nombre. Toutes les activités, et rencontres seront gratuites et se déploieront à travers tout le pays. A Beyrouth, un parcours inédit où artistes et public pourront se retrouver dans les quartiers de Monnot, Gemmayzé, Mathaf, Sursock, Hamra et Clémenceau ; mais également en régions, notamment à Tripoli, Saïda, Tyr, Zahlé, Jounieh, Deir el Qamar, Nabatieh et Tibnine.

La jeunesse et les « nouvelles écritures » à l’honneur !

A travers des rencontres littéraires, assorties de performances artistiques, la programmation mettra l’accent sur la jeunesse et les « nouvelles écritures ». Elle interrogera notamment les enjeux liés au développement de l’intelligence artificielle et les nouveaux espaces de création et d’expérimentation de la littérature contemporaine. Les éditions Bayard, qui feront le déplacement au Liban à cette occasion, lanceront depuis Beyrouth le grand concours d’écriture « Je bouquine ». Plusieurs dizaines d’auteurs se rendront dans les écoles et les universités aux quatre coins du pays pour débattre avec les élèves et les étudiants du livre et de la création littéraire. Le quart d’heure de lecture national, qui avait conquis en 2022 plus de 130 000 jeunes lecteurs, sera reconduit.

Une journée professionnelle et un week-end festif à l’ESA Business School !

Nouveauté de cette édition, une journée professionnelle sera dédiée aux acteurs de la filière du livre le vendredi 6 octobre sur le campus de l’Ecole supérieure des affaires (ESA). Traduction, cessions de droits, création numérique, économie du livre, médiation, autant d’enjeux touchant le livre qui seront évoqués à travers une série de rencontres, conférences et ateliers thématiques.

Le festival se clôturera les samedi 7 et dimanche 8 octobre lors d’une fin de semaine exceptionnelle sur le campus de l’ESA permettant au grand public de rencontrer les auteurs et découvrir leurs ouvrages au cœur de la « Librairie du Festival », d’assister à des performances et des concerts sur la « Grande scène », de participer aux ateliers de « l’Espace Jeunesse »… un week-end festif pour célébrer le livre et la littérature francophone !

Les incontournables du Festival :

– 2 octobre : Grande soirée inaugurale dans 4 villes du pays (Byblos, Baalbeck, Tyr, Tripoli)

– 2 – 6 octobre : Tournée des auteurs dans les établissements scolaires à Beyrouth et en régions.

– 3 octobre – 19h : Grande soirée au Théâtre « Le Monnot » spectacle d’Olivier Ka et Lecture illustrée par Zeina Abirached

– 4 octobre – 16h : « Ateliers jeunesse » avec les des éditions Bayard (Pomme d’Api, Astrapi, J’aime lire, Je bouquine) – Médiathèque de l’Institut français du Liban

– 5 octobre – 11h15 : « Le quart d’heure lecture national » – Tout le monde lit !

– 5 octobre – à partir de 18h : Soirée « Tarab », concert dessiné au musée Sursock

– 6 octobre – 9h30 – 17h : Journée dédiée aux professionnels du Livre – ESA Business School

– 6 octobre – 19h : Vernissage de l’exposition « Tracas non-politiques », The Art of Boo – Dar el Nimer

– 7- 8 octobre – toute la journée : « Le grand weekend du Festival » : Librairies, expositions, rencontres, signatures, espace jeunesse, concert – ESA Business School

– 7 octobre – 21h : Concert et Dj set de Yuksek – « Grande scène » de l’ESA Business School

L’intégralité de la programmation détaillée ainsi que le dossier de presse est accessible sur le site internet de l’Institut français du liban : www.if-liban.com