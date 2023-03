La cour des comptes, en charge de l’audit des finances publiques s’est saisie du dossier de l’attribution du 2ème terminal de l’aéroport qui s’est déroulée sans appel d’offre, une décision très controversée et confié à une société saoudienne et un sous-traitant irlandais pour une durée de 4 ans et d’un coût de 122 millions de dollars pour une capacité supplémentaire de 3.5 millions de passagers.

Pour rappel, ce projet avait été annoncé par le premier ministre libanais lui-même, Najib Mikati, en réponse officiellement à la saturation du premier terminal de l’aéroport en présence d’un ministre irlandais.

Ainsi, elle a envoyé ce vendredi une note de service au ministre intérimaire des Travaux publics et des Transports, Ali Hamieh, lui demandant des informations sur ce projet notamment au sujet du respect des législations actuelles concernant la loi sur le partenariat entre secteur public et privé ou encore les études d’impactes environnementales et d’utilité publique.

Cette information intervient alors que l’autorité des marchés publics indique ne pas avoir été informé des procédures utilisées par le ministère des transports.

Pour rappel, l’attribution des projets publics et non seulement celui actuel de l’aéroport a été fortement critiqué ces dernières années, en raison de l’absence de transparence dans l’attribution des contrats.