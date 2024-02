La population de Gaza victime du blocus alimentaire

Publicité

Le Programme alimentaire mondial (PAM) a annoncé la suspension de ses livraisons de nourriture au nord de Gaza, isolé, en raison du chaos et de la violence croissants dans tout le territoire, ce qui fait craindre une famine potentielle. Une étude de l’UNICEF avertit qu’un enfant sur six dans le nord souffre de malnutrition aiguë.

Une étude récente de l’UNICEF a révélé qu’un enfant sur six dans le nord de Gaza souffre de malnutrition aiguë, un signe alarmant de la détérioration de la situation humanitaire. L’entrée des camions d’aide dans le territoire assiégé a été réduite de plus de moitié au cours des deux dernières semaines, ce qui aggrave encore la situation.

Le PAM a déclaré avoir été contraint de suspendre l’aide en raison du “chaos et de la violence totale dus à l’effondrement de l’ordre civil”. L’organisation a également souligné que les attaques contre les convois d’aide et le manque de sécurité pour les travailleurs humanitaires rendaient la distribution de nourriture extrêmement difficile.

L’UNICEF a averti d’une “chute précipitée dans la faim et la maladie”, soulignant que “des gens meurent déjà de causes liées à la faim”. Un rapport de l’organisation indique que plus de 90 % des enfants de moins de 5 ans à Gaza mangent deux groupes d’aliments ou moins par jour, ce qui constitue une grave pauvreté alimentaire.

Le taux de malnutrition aiguë à Rafah, la ville la plus méridionale de Gaza, est de 5 %, contre 15 % dans le nord de Gaza. Avant la guerre, ce taux était inférieur à 1 % dans l’ensemble de Gaza. La situation dans le nord de Gaza est donc particulièrement préoccupante.

Le conflit israélo-palestinien en cours a entraîné la mort de plus de 29 000 Palestiniens et le déplacement de plus de 80 % de la population de Gaza. L’aide alimentaire est devenue la principale source de nourriture et d’autres fournitures pour la population, et la suspension de cette aide par le PAM aura des conséquences dévastatrices.

La communauté internationale doit agir de toute urgence pour mettre fin au conflit et garantir un accès sûr et sans entrave à l’aide humanitaire pour toutes les personnes dans le besoin à Gaza.

