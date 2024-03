Dans un discours marquant le début du mois sacré de Ramadan, Sayyed Hassan Nasrallah, chef du Hezbollah, a affirmé mercredi que les fronts soutenant Gaza dans la région “seront fortement présents durant ce mois saint”. Nasrallah a souligné que “jusqu’à présent, la résistance a dissuadé l’ennemi d’engager une guerre au Liban”, ajoutant que “l’armée israélienne a été épuisée à Gaza, au Liban et en Cisjordanie”. Il a notamment relevé que “le ministre israélien de la Défense et le chef d’armée ont admis que leurs soldats ont subi de lourdes pertes sur le front nord” avec le Liban.

Nasrallah a insisté sur le fait qu’Israël “garde secrètes ses pertes sur le front nord”, mettant en avant que ce front “exerce une pression sur l’ennemi à plusieurs niveaux, tant militaires qu’économiques”. Il a affirmé que “les fronts de soutien au Liban et au Yémen continueront et que la résistance islamique en Irak poursuivra l’envoi de drones et de missiles vers Israël”, appelant l’administration américaine à “arrêter l’agression et la guerre” sur Gaza.

Nasrallah a questionné la capacité d’action de l’administration Biden, en se demandant : “Qui peut croire que Biden est incapable d’arrêter la guerre ? Il pourrait le faire en cessant de fournir des armes ou en s’abstenant de bloquer les résolutions du Conseil de Sécurité de l’ONU”.

S’adressant directement au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, Nasrallah a déclaré : “Même si vous allez à Rafah, vous avez perdu la guerre”. “Malgré tous les massacres, le peuple de Gaza ne se rendra pas à vous”, a-t-il souligné, notant que “les habitants de Gaza continuent d’embrasser la résistance”.

Interrogeant la logique des négociations, Nasrallah s’est demandé : “Avec qui négociez-vous si le Hamas a été vaincu ?” Il a affirmé que le Hamas “négocie au nom de tout l’axe de résistance”, ajoutant que Netanyahu “bloque tout résultat des négociations”.

“Ce n’est pas vrai que le ballon est dans le camp du Hamas”, a-t-il souligné, tout en déclarant que “stopper l’agression est un objectif raisonnable des négociations”.

Ce discours de Nasrallah intervient dans un contexte de tensions croissantes dans la région, marqué par une résilience et une détermination continues du côté de Gaza, ainsi que par des appels à une implication plus active de la communauté internationale pour mettre fin aux hostilités.