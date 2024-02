En novembre 2023, le port de Beyrouth a démontré une dynamique impressionnante dans son activité de transbordement, malgré les défis persistants dans son activité globale de conteneurisation. L’activité totale des conteneurs, y compris le transbordement, a révélé une croissance annuelle significative de 15,74 %, totalisant 757 336 unités équivalentes à vingt pieds (TEU). Cette augmentation est principalement attribuable à l’activité de transbordement (TS) qui a bondi de 92,5 % par rapport à l’année précédente, pour un total de 255 089 TEU. En revanche, l’activité directe de conteneurs (TEU) a légèrement reculé de 3,28 %, se fixant à 502 246 TEU en novembre 2023.

Ce contraste entre l’augmentation du transbordement et la baisse de l’activité directe de conteneurs souligne les capacités uniques et la position stratégique du port de Beyrouth en tant que hub régional pour le transbordement. Le 5ème bassin du port, en particulier, joue un rôle crucial dans cette dynamique. Conçu pour accueillir les plus grands navires de la flotte mondiale, le 5ème bassin facilite l’opération efficace de transbordement, permettant aux marchandises d’être redistribuées vers d’autres destinations avec une efficacité et une rapidité accrues. Cette infrastructure avancée soutient le port de Beyrouth dans son ambition de devenir un centre logistique majeur dans la région méditerranéenne, offrant des services de transbordement compétitifs qui attirent les grandes compagnies maritimes internationales en dépit notamment des crises et plus particulièrement de la destruction d’une partie de ses infrastructures le 4 août 2020.